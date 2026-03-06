Βενεζουέλα:-Στο-14,6%-ο-πληθωρισμός-τον-Φεβρουάριο

Ο πληθωρισμός στη Βενεζουέλα ήταν 14,6% τον Φεβρουάριο, μειωμένος από 32,6% που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα την Παρασκευή.

Με βάση τα στοιχεία του Φεβρουαρίου, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 617,9%, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters που βασίζονται σε στοιχεία της κεντρικής τράπεζας.

Η επιτάχυνση των τιμών έχει επηρεαστεί από τη μεγαλύτερη υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας που καταγράφηκε από τις αρχές του περασμένου έτους, η οποία συνέπεσε με τη χαμηλότερη προσφορά ξένου συναλλάγματος στην αγορά συναλλάγματος.

Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέρκαμ, δήλωσε την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Καράκας, ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου μεταφέρονται πίσω στη χώρα της Νότιας Αμερικής και ότι λαμβάνονται μέτρα για την αύξηση της ροής κεφαλαίων και τη σταθεροποίηση του νομίσματος μπολιβάρ.

«Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε στη δημιουργία ενός σταθερού νομίσματος όπου οι πολίτες δεν θα επηρεάζονται από τις αρνητικές επιπτώσεις του υπερπληθωρισμού θα ήταν πολύ θετικό», δήλωσε ο Μπέργκαμ, το δεύτερο μέλος του υπουργικού συμβουλίου του Ντόναλντ Τραμπ που επισκέπτεται τη Βενεζουέλα από την αμερικανική επιδρομή που συνέλαβε τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο.

Πάνω από 50% ο πληθωρισμός για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο

Ο πληθωρισμός στη χώρα των Άνδεων ήταν 51,9% τους πρώτους δύο μήνες του 2026, σύμφωνα με στοιχεία του νομισματικού ιδρύματος της Βενεζουέλας, το οποίο δεν είχε δημοσιεύσει στοιχεία για τον πληθωρισμό από τον Οκτώβριο του 2024.

Οι τοπικές εταιρείες αναλυτών εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός στη Βενεζουέλα ήταν περίπου 400% πέρυσι, καθώς η χώρα έχει υποστεί μακρά οικονομική ύφεση.

- Reuters