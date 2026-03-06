Βρεττού (Credia): Είμαστε η καλύτερη τράπεζα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις – ΑΜΚ για εξαγορές

Ως την ιδανική τράπεζα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαρακτήρισε την Credia Bank η Ελένη Βρεττού. Παράλληλα, η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας ανακοίνωσε ότι υπάρχει απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με στόχο εξαγορές.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων της για το 2025 σε αναλυτές, η κα. Βρεττού υποστήριξε πως η τράπεζα ενισχύει το χαρτοφυλάκιο δανείων της περισσότερο από τη λοιπή αγορά και αυτό διότι προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ενώ βοηθήθηκε και από την εξαγορά εξυγιασμένων δανείων ύψους 90 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα τόνισε πως «είμαστε η καλύτερη τράπεζα ως προς το service απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», γεγονός που προσφέρει μεγάλα περιθώρια διείσδυσης στην αγορά.

To πλάνο για περαιτέρω ανάπτυξη της τράπεζας προβλέπει, σύμφωνα με την κα. Βρεττού αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους «άνω των 300 εκατ. ευρώ».