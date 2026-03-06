Βρεττού-(credia):-Στις-μικρομεσαίες-το-συγκριτικό-πλεονέκτημα-της-τράπεζας

Η περαιτέρω ενίσχυση του δανειακού χαρτοφυλακίου, η στρατηγική στόχευση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η σταδιακή βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους αποτελούν βασικούς άξονες της στρατηγικής της τράπεζας για τα επόμενα χρόνια.

Η περαιτέρω ενίσχυση του δανειακού χαρτοφυλακίου, η στρατηγική στόχευση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η σταδιακή βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους αποτελούν βασικούς άξονες της στρατηγικής της τράπεζας για τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με όσα ανέφερε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank Ελένη Βρεττού, στη ενημέρωση για τα αποτελέσματα χρήσης 2025.

Όπως σημείωσε, η τράπεζα επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω το μερίδιο αγοράς της τόσο μέσω οργανικής πιστωτικής επέκτασης όσο και μέσω επιλεκτικών εξαγορών χαρτοφυλακίων δανείων, ενώ παράλληλα προχωρά σε επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογία με στόχο τη σταδιακή βελτίωση του δείκτη αποδοτικότητας.

Αναφερόμενη στον δείκτη κόστους προς έσοδα, η κ. Βρεττού τόνισε ότι, παρά το γεγονός ότι τα λειτουργικά έξοδα παραμένουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα, η τάση βελτίωσης είναι σταθερή. Όπως εξήγησε, πριν από τρία χρόνια η γραμμή κόστους της τράπεζας ήταν δύο έως και τρεις φορές υψηλότερα από τα έσοδα, γεγονός που καταδεικνύει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί έκτοτε.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, στόχος είναι ο δείκτης να διαμορφωθεί το 2026 στο υψηλό εύρος του 50% (από 61,7% στο τέταρτο τρίμηνο). Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις επενδύσεις που πραγματοποιεί η τράπεζα σε ανθρώπινο δυναμικό και οργανωτικές δομές, προκειμένου να ενισχύσει τις λειτουργίες ελέγχου και να προετοιμαστεί για την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου, δεδομένου του συστημικού της χαρακτήρα. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η CEO εκτιμά ότι ο δείκτης θα υποχωρήσει σημαντικά χαμηλότερα, ευθυγραμμιζόμενος με τα επίπεδα των ανταγωνιστών.

Σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους αναμένεται να διαδραματίσει η ενοποίηση των δραστηριοτήτων στη Μάλτα. Όπως εξήγησε η κ. Βρεττού, το 2026 η τράπεζα εξακολουθεί να επιβαρύνεται με το πλήρες κόστος ενσωμάτωσης και υλοποίησης της εξαγοράς, χωρίς ακόμη να αποτυπώνονται πλήρως τα οφέλη της ενοποίησης στα αποτελέσματα. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται να δημιουργήσει συνέργειες σε λειτουργικό επίπεδο μεταξύ των δραστηριοτήτων σε Ελλάδα – Μάλτα.

Παράλληλα, η διοίκηση έχει εντοπίσει σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης κόστους στη Μάλτα, ιδίως μέσω της αναδιάρθρωσης υπηρεσιών που σήμερα παρέχονται από την HSBC μέσω offshoring. Πρόκειται για υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων και λειτουργιών που παρέχονται κεντρικά από τον όμιλο της HSBC προς τις εταιρείες του, με σημαντικό περιθώριο χρέωσης. Από την αναδιοργάνωση αυτών των υπηρεσιών εκτιμάται ότι μπορούν να προκύψουν συνέργειες κόστους περίπου 20 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας αναμένεται και από τις επενδύσεις σε τεχνολογικά συστήματα. Όπως σημείωσε η κ. Βρεττού, η ψηφιοποίηση δεν αφορά μόνο τα ψηφιακά κανάλια και τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη, αλλά και τον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών διαδικασιών. Μέσω αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης διαδικασιών που σήμερα πραγματοποιούνται χειροκίνητα, η τράπεζα επιδιώκει να περιορίσει τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και να αυξήσει την παραγωγικότητα. Το πρόγραμμα αυτό έχει ορίζοντα τριετίας και, καθώς προχωρά η υλοποίησή του, αναμένεται να δημιουργηθεί πλεονάζουσα λειτουργική δυναμικότητα, η οποία είτε θα αξιοποιηθεί σε πιο παραγωγικές δραστηριότητες είτε, από τα τέλη του 2026 και μετά, θα περιοριστεί.

Σε ό,τι αφορά τη Μάλτα, η διοίκηση έχει δεσμευθεί ότι για τουλάχιστον δύο χρόνια – έως το 2029 – δεν θα υπάρξουν απολύσεις, αλλαγές στους όρους απασχόλησης ή τροποποιήσεις στα εργασιακά οφέλη. Μετά την περίοδο αυτή, ενδέχεται να εξεταστεί σε συνεργασία με τo σύλλογο εργαζομένων η υλοποίηση προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου, με στόχο τον περαιτέρω εξορθολογισμό του προσωπικού.

Παράλληλα, ο δείκτης CET1, διαμορφώθηκε στο 11% από 10,4% στα τέλη του τρίτου τριμήνου του 2025, ενώ ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ενισχύθηκε στο 17,47%. H τράπεζα κατάφερε να αυξήσει τα εποπτικά της κεφάλαια, υπεραντισταθμίζοντας την αύξηση των σταθμισμένων σε κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (στα 3,964 δισ. ευρώ από 3,672 δισ. στο τρίτο τρίμηνο), λόγω πιστωτικής επέκτασης και το κόστος αναδιάρθρωσης και άλλους παράγοντες κινδύνου, μέσω της αυξημένης κερδοφορίας, των κινήσεων, των κινήσεων στην αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (DTA) και της συνθετικής τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων ύψους 0,5 δισ. ευρώ («Perseus II»). Είχε προηγηθεί συνθετική τιτλοποίηση εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων ύψους 220 εκατ. ευρώ – Perseus.

Η τράπεζα κατέγραψε καθαρή πιστωτική επέκταση 257 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο, φτάνοντας στα 1,105 δισ. ευρώ στο σύνολο της χρήσης 2025. Οι εκταμιεύσεις δανείων διαμορφώθηκαν στα 946 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο εκ των οποίων 873 εκατ. ευρώ αφορούσαν μεγάλες επιχειρηματικές χορηγήσεις – structured finance. Όπως ανέφερε η κα. Βρεττού, η τράπεζα δραστηριοποιείται στον τομέα των μεγάλων επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στο structured finance, όπου η ταχύτητα και η ποιότητα των υπηρεσιών συμβάλλουν στη δημιουργία μεγαλύτερου όγκου συναλλαγών».

Ωστόσο, όπως σημείωσε, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα επικεντρώνονται κυρίως στους μεγάλους εταιρικούς πελάτες, δίνοντας μικρότερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η τράπεζα, αντίθετα, έχει επιλέξει να δώσει προτεραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ιδιώτες, όπου εκτιμά ότι διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια η υψηλή ποσοστιαία αύξηση του χαρτοφυλακίου δανείων οφείλεται εν μέρει και στο γεγονός ότι η τράπεζα ξεκινά από χαμηλότερη βάση, γεγονός που της επιτρέπει να αυξάνει ταχύτερα το μερίδιο αγοράς της. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στη στρατηγική ανάπτυξης διαδραματίζουν οι εξαγορές χαρτοφυλακίων εξυπηρετούμενων δανείων στη δευτερογενή αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα απέκτησε πρόσφατα χαρτοφυλάκιο ενήμερων στεγαστικών δανείων ύψους 90 εκατ. ευρώ από την UCI. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί και άλλες συναλλαγές στον πεδίο των re – performing δανείων, που συνέβαλαν στην περαιτέρω ενίσχυση του μεριδίου αγοράς της τράπεζας.

Ωστόσο, ο υψηλός όγκος αποπληρωμών ύψους 689 εκατ. ευρώ «τρίμαρε» πόντους από την πιστωτική επέκταση. Το χαρτοφυλάκιο ενήμερων δανείων διαμορφώθηκε στα 4,477 δισ. ευρώ. Το loan yield υποχώρησε ελαφρώς στο 4,87%, με το spread να πιέζεται πλέον στο 2,83% από 2,92% στο τρίτο τρίμηνο.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο «ψήλωσε» στο 2,3% από 2,1% στο τρίτο τρίμηνο, λόγω μείωσης του κόστους καταθέσεων και βελτίωση του «μείγματος» αυτού. Οι καταθέσεις ενισχύθηκαν ελαφρώς στα 6,757 δισ. ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν το 52,9% αφορούν προθεσμιακού χαρακτήρα. Περίπου το 59% των προθεσμιακών θα ανατιμολογηθεί τους επόμενους τρεις μήνες και περισσότερο από το 76% τους επόμενους έξι μήνες, σύμφωνα με την καθοδήγηση της διοίκησης.

Ευρύτερα, οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους στα τέλη χρήσης 2025 ανήλθαν σε 21,6 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν σχηματισμό προβλέψεων απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ύψους 18,3 εκατ. ευρώ, κόστος συνθετικής τιτλοποίησης 3,9 εκατ. ευρώ, αναγνώριση ζημίας από απόδοση εισπράξεων του χαρτοφυλακίου Rhodium ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, αναστροφή προβλέψεων απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού ύψους 2,5 εκατ. ευρώ και σχηματισμό προβλέψεων απομείωσης επενδυτικών τίτλων ύψους 0,2 εκατ. ευρώ.