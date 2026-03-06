Βυθίστηκε στα «κόκκινα» η Wall Street – Η χειρότερη επίδοση σε επίπεδο 4μήνου

Στα «κόκκινα» έκλεισε και την Παρασκευή (6/3) η Wall Street, καταγράφοντας, μάλιστα, τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση της από τον περασμένο Νοέμβριο.

Το πλήγμα στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ήταν διπλό σήμερα εξαιτίας των στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ, αλλά και την εκτίναξη των τιμών πετρελαίου λόγω της γεωπολιτικής έντασης που προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ/Ισραήλ – Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Στο ταμπλό ο Dow Jones έκλεισε με πτώση 0,95% στις 47.501 μονάδες, ενώ ενδοσυνεδριακά είχε φτάσει να χάνει περίπου 2%. Παράλληλα, ο S&P 500 διολίσθησε κατά 1,33% στις 6.740 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε απώλειες της τάξης του 1,59% στις 22.387 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο Dow κατέγραψε απώλειες περίπου 3,2%, αφού δέχτηκε τις ισχυρότερες πιέσεις του τελευταίου έτους, σημειώνοντας την χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση εδώ και περίπου ένα χρόνο. Ο S&P 500 έχασε πάνω από 1,8%, ενώ ο Nasdaq περιορίστηκε σε μικρή πτώση 0,6%.

Αμερικανικά ομόλογα

Οι σημερινές κινήσεις έδωσαν κάποια ανακούφιση στην αγορά αμερικανικών ομολόγων ύψους 31 τρισ. δολαρίων, η οποία έχει δεχτεί ισχυρές πιέσεις λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σήμερα, η εικόνα ήταν μεικτή: η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε στο 4,14%, ενώ του 30ετούς ανέβηκε στο 4,76%.

Οι «πρωταγωνιστές» της συνεδρίασης

Σε επίπεδο μετοχών, αρκετά «βαριά» χαρτιά του Dow, όπως η Goldman Sachs και η American Express, καθώς και οι 3M, JPMorgan Chase και Caterpillar, βρέθηκαν μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων της ημέρας, επιβαρύνοντας τον δείκτη.

Η πίεση δεν περιορίστηκε στον χρηματοοικονομικό τομέα. Μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης, όπως η Amazon, η Apple και η Nike, υποχώρησαν επίσης, αντικατοπτρίζοντας την ευρύτερη αποστροφή κινδύνου. Οι τεχνολογικές μετοχές δέχθηκαν έντονες πιέσεις, οδηγώντας τον Nasdaq να είναι ο μεγάλος χαμένος της ημέρας.

Απολογιστικά, περισσότερες από 350 μετοχές στον S&P 500 έκλεισαν με απώλειες.

Αντίθετα, μετοχές που κατέγραψαν κέρδη ή μικρές απώλειες λειτούργησαν ως σχετικό καταφύγιο. Μεταξύ αυτών ήταν η Coca-Cola, η Amgen και η Microsoft, που κινήθηκαν σταθεροποιητικά ή με μικρή άνοδο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Σε καλύτερη μοίρα βρέθηκαν οι πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες επωφελήθηκαν από το συνεχές ράλι του πετρελαίου.

Αξιοσημείωτη περίπτωση αποτέλεσε η εταιρεία ημιαγωγών Marvell Technology, η οποία σημείωσε θεαματικό άλμα άνω του 18%, χάρη στα έσοδα-ρεκόρ που ανακοίνωσε και την αναβάθμιση των προβλέψεών της για το έτος.

Η αγορά εργασίας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Καθώς δεν υπάρχουν σημάδια αποκλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η σύγκρουση προκαλεί κύμα αναταράξεων στις αγορές ενέργειας και εντείνει τις ανησυχίες για πληθωριστικές πιέσεις.

Ακόμη και πριν από την κρίση με το Ιράν, οι αξιωματούχοι της Fed παρακολουθούσαν στενά τον πληθωρισμό. Ωστόσο, τα πρόσφατα στοιχεία για την αγορά εργασίας και η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους ενδέχεται να τους επηρεάσουν.

Η απροσδόκητη επιβράδυνση των προσλήψεων μπορεί να ανατρέψει την κυρίαρχη εκτίμηση μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής ότι μια αδύναμη αλλά σχετικά σταθερή αγορά εργασίας θα τους επιτρέψει να διατηρήσουν τα επιτόκια σταθερά, ενώ συνεχίζουν την προσπάθεια αντιμετώπισης του επίμονου πληθωρισμού.

Ακόμη, σήμερα δημοσιεύθηκαν τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις του Ιανουαρίου. Ο γενικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,2% σε μηνιαία βάση, καλύτερα από τις εκτιμήσεις, ενώ ο δομικός δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος, χειρότερα από τις προβλέψεις.

Η εξίσωση γίνεται πιο δύσκολη, δεδομένου ότι το ράλι των ενεργειακών τιμών εντείνει τους φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού.

Ισχυρότερος ο κίνδυνος ενεργειακού πληθωρισμού

Αν και τα στοιχεία για την απασχόληση δημοσιεύθηκαν πριν από τη σύγκρουση με το Ιράν, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αυξάνει την πιθανότητα ισχυρότερου ενεργειακού πληθωρισμού, όπως προειδοποίησε ο Άντι Σνάιντερ της BNP Paribas.

«Τα σημερινά στοιχεία ίσως έβαλαν τη Fed ανάμεσα σε δύο δύσκολες επιλογές», δήλωσε η Έλεν Ζέντνερ της Morgan Stanley Wealth Management. «Μια σημαντική επιδείνωση στην αγορά εργασίας θα υποστήριζε μια μείωση επιτοκίων, αλλά με τον κίνδυνο ότι οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου για μεγαλύτερο διάστημα μπορεί να προκαλέσουν νέο κύμα πληθωρισμού, η Fed ίσως αισθανθεί υποχρεωμένη να παραμείνει στο περιθώριο».

Έσπασε τα κοντέρ το πετρέλαιο

Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ ενδοσυνεδριακά είχε φτάσει πάνω από τα 94 δολάρια, και το αμερικανικό WTI ξεπέρασε τα 91 δολάρια.

Συνολικά για την εβδομάδα, το αμερικανικό αργό αυξήθηκε πάνω από 35%, η μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από το 1983, ενώ και το Brent κατέγραψε κέρδη πάνω από 28%, τη μεγαλύτερη από τον Απρίλιο του 2020.

Παράλληλα, η τιμή του χρυσού κινήθηκε υψηλότερα 1,9% στα 5.175 δολ./oz.

Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν τη στάση της Fed

Αν η αγορά εργασίας συνεχίσει να εξασθενεί, το οικονομικό περιβάλλον γίνεται ακόμη πιο εύθραυστο, ιδιαίτερα καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα αυξάνεται και οι υψηλές τιμές ενέργειας λειτουργούν σαν πρόσθετος φόρος για τους καταναλωτές, όπως τόνισε ο Μπρετ Κένγουελ της eToro.

«Αυτό ίσως να μην αλλάξει την απόφαση της Fed αυτόν τον μήνα, αλλά μια εμφανώς αποδυναμωμένη αγορά εργασίας είναι το είδος τάσης που μπορεί να οδηγήσει τη Fed σε πιο ήπια στάση μέσα στο 2026».

Σύνθετο και αβέβαιο πλαίσιο για τη νομισματική πολιτική

Οι σημερινές δηλώσεις στελεχών της Federal Reserve ανέδειξαν ένα σύνθετο και αβέβαιο πλαίσιο για τη νομισματική πολιτική, εν μέσω γεωπολιτικής κρίσης και αυξημένων τιμών ενέργειας. Ο διοικητής Κρίστοφερ Γουόλερ εμφανίστηκε σχετικά καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η άνοδος των τιμών ενέργειας λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν ίσως να μην έχει μόνιμο αντίκτυπο στην οικονομία, αλλά παραδέχθηκε ότι οι καταναλωτές θα νιώσουν άμεσα την επίδραση στις τιμές καυσίμων, ενώ ο πραγματικός κίνδυνος έγκειται στην παρατεταμένη εξάπλωση του σοκ σε όλη την οικονομία.

Η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Μέρι Ντέιλι, εστίασε στην ευάλωτη αγορά εργασίας μετά την απροσδόκητη πτώση των θέσεων εργασίας τον Φεβρουάριο και τόνισε ότι οι κίνδυνοι για την οικονομία είναι «διπλής κατεύθυνσης», καθώς ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός και οι τιμές ενέργειας αυξάνονται λόγω της γεωπολιτικής έντασης. Υπογράμμισε την ανάγκη για προσεκτική στάση στη νομισματική πολιτική και περισσότερα στοιχεία πριν από τυχόν αλλαγές στα επιτόκια.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η πρόεδρος της Fed της Βοστώνης, Σούζαν Κόλινς, τόνισε ότι η τράπεζα πρέπει να κινηθεί «υπομονετικά και μεθοδικά», επισημαίνοντας πως η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι αυξημένες τιμές ενέργειας δυσχεραίνουν την πρόβλεψη του πληθωρισμού.

Ο πρόεδρος της Fed του Σικάγο, Όσταν Γκούλσμπι, προειδοποίησε για τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού από τον συνδυασμό αυξανόμενης ανεργίας και υψηλών τιμών ενέργειας, ενώ ο διορισμένος από τον Ντόναλντ Τραμπ διοικητής Στίβεν Μίραν επισήμανε ότι τα τελευταία δεδομένα ενδέχεται να ενισχύσουν τα επιχειρήματα υπέρ πιο επιθετικών μειώσεων επιτοκίων για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας.