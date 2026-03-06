Γυναίκες και εργασία: Το 80% έχει βιώσει burnout – Μία στις δύο έχει αντιμετωπίσει περιθωριοποιητικές ή παρενοχλητικές συμπεριφορές 

Υψηλά ποσοστά burnout και σημαντικό έλλειμμα ασφάλειας στις καταγγελίες παρενόχλησης αναδεικνύει η πρώτη πανελλαδική έρευνα της Deloitte για την εργασιακή εμπειρία των γυναικών στην Ελλάδα.

Τα ευρήματα της έρευνας «Her Work. Her Voice» που εξετάζει την εργασιακή εμπειρία των γυναικών, με 1.200 συμμετοχές, αναδεικνύουν τόσο την πρόοδο που έχει συντελεστεί όσο και τις διαρθρωτικές προκλήσεις που παραμένουν, προσφέροντας μια τεκμηριωμένη βάση για περαιτέρω συζήτηση και στοχευμένες παρεμβάσεις από οργανισμούς και θεσμικούς φορείς.

Συμπερίληψη: Θετική συνολική εικόνα, με διαφοροποιήσεις στην πορεία της καριέρας

Όπως προκύπτει, παρότι το 87% των γυναικών δηλώνει ότι νιώθει σε κάποιο βαθμό συμπερίληψη, η εικόνα αυτή μεταβάλλεται όσο η καριέρα προχωρά. Στο ξεκίνημα της εργασιακής διαδρομής τους, οι συμμετέχουσες στην έρευνα εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξες για τις προοπτικές ανέλιξης. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη στην ισότητα των ευκαιριών διαβρώνεται σταδιακά. Η συσσώρευση ευθυνών – επαγγελματικών και οικογενειακών – και ο αυξανόμενος φόρτος εργασίας επηρεάζει την επαγγελματική εμπειρία ανάλογα με το ηλικιακό στάδιο.

Παρά τη θετική συνολική εικόνα, η επαγγελματική εξουθένωση αναδεικνύεται ως μία από τις πιο έντονες πραγματικότητες: το 80% των γυναικών δηλώνει ότι έχει βιώσει burnout, με τα ποσοστά να εντείνονται στα μεσαία και τα μεταγενέστερα στάδια της καριέρας.

Περισσότερες από τις μισές συμμετέχουσες περιγράφουν τον φόρτο εργασίας τους ως κατά περιόδους υπερβολικό ή δυσκολότερα διαχειρίσιμο, ενώ σχεδόν οι μισές έχουν ευθύνες φροντίδας. Παρότι το 54% δηλώνει ότι οι ευθύνες αυτές δεν τους έχουν επηρεάσει στην καριέρα τους, το 42% των συμμετεχουσών συνολικά αναφέρει ότι έχουν λειτουργήσει αρνητικά για τις επαγγελματικές τους ευκαιρίες – με την τάση αυτή να είναι πιο έντονη στις ηλικίες 37–44 – γεγονός που αναδεικνύει τη σύνδεση μεταξύ φροντίδας και επαγγελματικής εξέλιξης.

Μερική κατάκτηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και ευέλικτη εργασία

Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (work-life balance) αποτελεί μια ζητούμενη αλλά ακόμη μερική κατάκτηση για την πλειονότητα των γυναικών. Παρά τη σταδιακή βελτίωση των συνθηκών, μόλις το ένα τρίτο των συμμετεχουσών δηλώνει ικανοποιημένο από τα τρέχοντα επίπεδα ισορροπίας. Ωστόσο, καταγράφεται μια θετική τάση ως προς την αποδοχή της ευέλικτης εργασίας και του δικαιώματος στην αποσύνδεση, τα οποία αναγνωρίζονται πλέον ως οργανικά και νόμιμα στοιχεία της σύγχρονης εργασιακής πραγματικότητας.

Το πλέον αξιοσημείωτο εύρημα αφορά στο γεγονός ότι η παροχή ευέλικτων μορφών εργασίας δεν διασφαλίζει αυτόματα την ισορροπία. Η μελέτη αναδεικνύει ότι το κλειδί για την ευημερία των εργαζομένων γυναικών δεν βρίσκεται μόνο στην πρόσβαση σε ευέλικτες επιλογές, αλλά στον τρόπο με τον οποίο αυτές συνδυάζονται με την ένταση του φόρτου εργασίας και τις καθημερινές απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος.

Έλλειμμα ασφάλειας στις καταγγελίες περιστατικών

Το 51% των γυναικών δηλώνει ότι έχει βιώσει περιθωριοποιητικές ή παρενοχλητικές συμπεριφορές στον χώρο εργασίας. Το φαινόμενο δεν γνωρίζει ηλικιακά όρια, αν και εμφανίζεται συχνότερα στα πρώτα και τα μεσαία στάδια της καριέρας. Σύμφωνα με την Deloitte, ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι τα περισσότερα περιστατικά δεν καταγγέλλονται. Ο φόβος των αντιποίνων και η κανονικοποίηση τέτοιων συμπεριφορών δείχνουν ότι η πραγματική έκταση του προβλήματος είναι πολύ μεγαλύτερη από την καταγεγραμμένη.

Τι καθορίζει την παραμονή σε έναν οργανισμό

Η πρόθεση των γυναικών να παραμείνουν στον οργανισμό τους συνδέεται σταθερά, ανεξαρτήτως ηλικίας, με συγκεκριμένους παράγοντες: τις ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές, την αναγνώριση της προσφοράς, τις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, την υποστηρικτική ηγεσία και την υγιή εταιρική κουλτούρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επίπεδο συνολικής ικανοποίησης από το εργασιακό περιβάλλον, το 43% των γυναικών δηλώνει ικανοποιημένο και το 15% πολύ ικανοποιημένο, ενώ το 25% διατηρεί ουδέτερη στάση. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει ότι, παρά τις προκλήσεις που καταγράφονται, η εργασιακή εμπειρία διαμορφώνεται από ένα σύνθετο σύνολο παραγόντων που επηρεάζουν διαφορετικά κάθε στάδιο της επαγγελματικής πορείας.

«Η έρευνα Her Work. Her Voice αποτυπώνει μια σύνθετη και πολυεπίπεδη πραγματικότητα. Από τη μία, καταγράφεται πρόοδος ως προς τη συμπερίληψη και την αναγνώριση της σημασίας του well-being. Από την άλλη, τα υψηλά ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης και η επίδραση των ευθυνών φροντίδας επιβεβαιώνουν ότι η συζήτηση για την ισότητα στον χώρο εργασίας χρειάζεται να εστιάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα και τις πρακτικές υποστήριξης των γυναικών σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους διαδρομής» σημείωσε αναφορικά με τα ευρήματα της έρευνας η Αναλία Κόκκορη, Partner, People and Purpose Leader της Deloitte Ελλάδος.