Δένδιας:-Η-Ελλάδα-βοηθάει-στην-αντιβαλλιστική-προστασία-της-Βουλγαρίας-από-το-Ιράν-με-patriot-και-f-16

Η Ελλάδα θα βοηθήσει στην αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Νίκος Δένδιας, μετά τη συνομιλία του με τον Βούλγαρο ομόλογό του Ατανάς Ζαπριάνοφ. Στο πλαίσιο αυτό, η Αθήνα μεταφέρει πυροβολαρχία Patriot και δυο μαχητικά F-16 στα βόρεια της ελληνικής επικράτειας.

Συνομίλησα εκ νέου με τον Βούλγαρο ομόλογό μου κ. Atanas Zapryanov και τον ενημέρωσα ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν.#Greece #Bulgaria pic.twitter.com/3SLkhp3TTV — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 6, 2026

«Συνομίλησα εκ νέου με τον Βούλγαρο ομόλογό μου κ. Atanas Zapryanov και τον ενημέρωσα ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην απειλή των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, που θα μπορούσαν να στοχεύσουν υποδομές του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα.

Η δήλωση του Νίκου Δένδια μετά τη νέα επικοινωνία με τον ομόλογο του της Βουλγαρίας «Είχα χθες και σήμερα επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας της Βουλγαρίας, Atanas Zapryanov. Κατόπιν σχετικού, χθεσινού, αιτήματος της βουλγαρικής πλευράς, είχα τη δυνατότητα να τον πληροφορήσω σήμερα, η Ελλάδα θα παράσχει μέσα και προσωπικό για την προστασία της Βουλγαρίας. Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μεταφέρεται, εντός των επόμενων ωρών, σε κατάλληλη περιοχή, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία PATRIOT, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας. Επίσης, ένα ζεύγος F-16 μετασταθμεύει σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας, με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία. Επιπρόσθετα, για τον αποτελεσματικό συντονισμό, αποστέλλονται 2 Ανώτεροι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σόφια. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι οι παραπάνω ενέργειες έγιναν μετά από αίτημα της Βουλγαρίας, χώρας-μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, και δεν επηρεάζεται κατ’ ελάχιστον τη δυνατότητα αντιβαλλιστικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας. Επίσης, την επόμενη εβδομάδα, μετά από πρόσκληση του Βουλγάρου ομολόγου μου, θα επισκεφτώ τη Σόφια».

