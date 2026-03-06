ΕΚΤ:-Το-ψηφιακό-ευρώ-θα-κοστίσει-στις-τράπεζες-της-ΕΕ-4-6-δισ.-ευρώ-σε-βάθος-τετραετίας

Η εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ θα μπορούσε να κοστίσει στις ευρωπαϊκές τράπεζες μεταξύ 4 και 6 δισ. ευρώ (4,7–7,1 δισ. δολάρια) σε βάθος τετραετίας, δήλωσε την Πέμπτη ανώτερο στέλεχος της European Central Bank.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Piero Cipollone, ανέφερε επίσης ότι το νέο ψηφιακό νόμισμα της κεντρικής τράπεζας — το οποίο θα είναι αποκλειστικά ψηφιακό — εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 1,3 δισ. ευρώ για την αρχική του εγκατάσταση, σύμφωνα με το Reuters.

Τα λειτουργικά κόστη υπολογίζονται σε περίπου 300 εκατ. ευρώ, πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει αν το ποσό αυτό αφορά ετήσια δαπάνη.

Η ΕΚΤ αναμένει τη σχετική νομοθεσία από την ΕΕ προκειμένου να εκδώσει το ψηφιακό ευρώ, το οποίο θεωρεί μέσο για να διατηρηθεί η σημασία του δημόσιου χρήματος στην ψηφιακή οικονομία, να ενοποιηθεί το κατακερματισμένο ευρωπαϊκό τοπίο πληρωμών και να περιοριστεί ο ρόλος παρόχων εκτός ΕΕ, προστατεύοντας τη νομισματική κυριαρχία και την οικονομική ασφάλεια της Ένωσης.

Οι τράπεζες θα μπορέσουν να ανακτήσουν το κόστος

“Οι εκτιμήσεις που καταλήξαμε, βάσει στοιχείων που λάβαμε από τις τράπεζες, δείχνουν κόστος υλοποίησης μεταξύ 4 και 6 δισ. ευρώ σε τέσσερα χρόνια — δηλαδή περίπου το 3% όσων δαπανούν κάθε χρόνο για τη συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής τους”, δήλωσε ο Cipollone.

Ο Piero Cipollone μιλούσε ενώπιον ιταλικής κοινοβουλευτικής επιτροπής τραπεζών σχετικά με το έργο του ψηφιακού ευρώ, το οποίο επιβλέπει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τα συστήματα πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Οι τράπεζες θα μπορούν να ανακτήσουν το κόστος μέσω των προμηθειών που θα εισπράττουν από τους εμπόρους για τις υπηρεσίες ψηφιακού ευρώ που θα παρέχουν.

Συγκεκριμένα, οι ίδιες οι τράπεζες θα διαθέτουν στους χρήστες την εφαρμογή για smartphone που θα απαιτείται για την πραγματοποίηση πληρωμών σε ψηφιακό ευρώ.

Παράλληλα, δεν θα χρειάζεται να αφαιρούν από τις χρεώσεις προς τους εμπόρους τα κόστη που συνήθως καταβάλλουν για την αμοιβή ιδιωτικών δικτύων πληρωμών, καθώς η ΕΚΤ δεν θα επιβάλλει χρέωση για τη χρήση του δικού της δικτύου.

Η ΕΚΤ βρίσκεται αυτή την περίοδο στη διαδικασία επιλογής πιστωτικών ιδρυμάτων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση του ψηφιακού ευρώ, ενόψει της επίσημης κυκλοφορίας του το 2029.

Οι έμποροι, από την πλευρά τους, αναμένεται να εξοικονομήσουν χρήματα, καθώς θα τεθεί ανώτατο όριο στις προμήθειες για πληρωμές σε ψηφιακό ευρώ — και αυτό το πλαφόν θα είναι χαμηλότερο από τις χρεώσεις που επιβάλλουν σήμερα διεθνείς εταιρείες όπως η Mastercard και η Visa.