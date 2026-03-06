Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, March 6
    Ελληνική-αγορά-ομολόγων:-Οι-βασικοί-διαπραγματευτές-για-το-2025
    Ελληνική αγορά ομολόγων: Οι βασικοί διαπραγματευτές για το 2025

    Ελληνική αγορά ομολόγων: Οι βασικοί διαπραγματευτές για το 2025

    Επιχειρήσεις 1 Min Read
    Ελληνική αγορά ομολόγων: Οι βασικοί διαπραγματευτές για το 2025

    Αξιολόγηση της δραστηριότητας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2025 από ΤτΕ.

    Την κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς βάσει της δραστηριότητάς τους στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 παρουσίασε η Τράπεζα της Ελλάδας.

    Η λίστα της ΤτΕ είναι η ακόλουθη:

    1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
    2. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
    3. DEUTSCHE BANK AG
    4. BofA SECURITIES EUROPE SA
    5. ALPHA BANK
    6. JP MORGAN SE
    7. EUROBANK S.A.
    8. ΜORGAN STANLEY EUROPE SE
    9. BARCLAYS BANK IRELAND PLC
    10. BNP PARIBAS S.A
    11. GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
    12. SOCIETE GENERALE
    13. CITIBANK EUROPE PLC
    14. COMMERZBANK AG
    15. NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH
    16. UBS EUROPE SE
    17. INTESA SANPAOLO S.p.A.
    18. HSBC CONTINENTAL EUROPE

    Ακολουθήστε το - στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

    Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

    Keep Reading