Επικοινωνία-Δένδια-με-τον-Βούλγαρο-ομόλογό-του-για-την-κρίση-στη-Μέση-Ανατολή

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Atanas Zapryanov.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Συζητήσαμε για τους τρόπους αντιμετώπισης των επιπτώσεων από τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Υπογράμμισα την ετοιμότητα της χώρας μας να συντρέξει, εφόσον απαιτηθεί, στη διατήρηση του αισθήματος ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή».

Today I had a telephone conversation with the Minister of Defence of the Republic of Bulgaria, Mr. Atanas Zapryanov, with whom I discussed ways

to deal with the impact of recent developments in the Middle East. I underlined our country’s readiness to contribute, if necessary, in… pic.twitter.com/HiQjDCfmPg — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 5, 2026

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

