Ηνωμένα-Αραβικά-Εμιράτα:-Στο-τραπέζι-το-«πάγωμα»-ιρανικών-κεφαλαίων-πολλών-δισεκατομμυρίων

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξετάζουν το ενδεχόμενο να παγώσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων που βρίσκονται στη χώρα, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να πλήξει καίρια μία από τις σημαντικότερες οικονομικές «αρτηρίες» της Τεχεράνης προς το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις, μια τέτοια απόφαση θα περιόριζε δραστικά την πρόσβαση του Ιράν σε ξένο συνάλλαγμα και διεθνή εμπορικά δίκτυα, σε μια περίοδο που η ιρανική οικονομία βρίσκεται ήδη υπό ασφυκτική πίεση από τον πληθωρισμό και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Οι αρχές των ΗΑΕ έχουν προειδοποιήσει ιδιωτικά την Τεχεράνη για το ενδεχόμενο αυτών των μέτρων, μετά τις επιθέσεις με περισσότερα από 1.000 drones και πυραύλους που έχει εξαπολύσει το Ιράν εναντίον στόχων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων και στόχων στα Εμιράτα.

Για χρόνια, τα ΗΑΕ –και κυρίως το Ντουμπάι– λειτουργούσαν ως βασικός χρηματοοικονομικός κόμβος για ιρανικές επιχειρήσεις και ιδιώτες που επιδίωκαν να παρακάμψουν τις δυτικές κυρώσεις.

Στο στόχαστρο το δίκτυο των Φρουρών της Επανάστασης

Οι επιλογές που εξετάζουν οι αρχές των Εμιράτων περιλαμβάνουν το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων εταιρειών-«βιτρίνα» που χρησιμοποιούνται για να αποκρύπτεται η προέλευση συναλλαγών, αλλά και αυστηρό έλεγχο σε ανταλλακτήρια συναλλάγματος που χρησιμοποιούνται για μεταφορά χρημάτων εκτός του επίσημου τραπεζικού συστήματος.

Ιδιαίτερα στο στόχαστρο βρίσκονται λογαριασμοί που συνδέονται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), τον πανίσχυρο στρατιωτικό και οικονομικό βραχίονα του ιρανικού καθεστώτος.

Η Τεχεράνη έχει τα τελευταία χρόνια διοχετεύσει αυξανόμενο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου σε δίκτυα που ελέγχονται από το IRGC, ώστε να χρηματοδοτεί στρατιωτικά προγράμματα και περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις.

Πιθανές και ναυτικές κινήσεις

Παράλληλα, εξετάζονται και πιο επιθετικά μέτρα, όπως η κατάσχεση ιρανικών πλοίων που δραστηριοποιούνται στα λιμάνια και στις θαλάσσιες οδούς των Εμιράτων.

Μια τέτοια κίνηση θα στόχευε να πλήξει τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων του Ιράν – ένα δίκτυο παλαιών πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις.

Δύσκολες ισορροπίες για τα Εμιράτα

Ωστόσο, μια απόφαση για πάγωμα ιρανικών κεφαλαίων θα αποτελούσε σημαντική αλλαγή στρατηγικής για τα ΗΑΕ, τα οποία μέχρι σήμερα προσπαθούσαν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη στενή τους συμμαχία με τις ΗΠΑ και τη γεωγραφική και οικονομική εγγύτητα με το Ιράν.

Οι αρχές στο Άμπου Ντάμπι εξετάζουν προσεκτικά τους κινδύνους, καθώς μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω ιρανικά αντίποινα, αλλά και να πλήξει τις εμπορικές και τραπεζικές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί επί δεκαετίες.

Αναλυτές εκτιμούν ότι, εάν ληφθεί απόφαση, το πιθανότερο είναι να εφαρμοστεί στοχευμένα, αρχίζοντας από λογαριασμούς και εταιρείες που συνδέονται άμεσα με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Όπως σημειώνουν ειδικοί, πρόκειται για το ισχυρότερο μη στρατιωτικό όπλο που διαθέτουν τα Εμιράτα απέναντι στην Τεχεράνη.