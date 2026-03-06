Η-Βουλή-των-Αντιπροσώπων-απορρίπτει-πρόταση-για-περιορισμό-των-εξουσιών-Τραμπ-στον-πόλεμο-με-το-Ιράν

Η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψε την Πέμπτη σχέδιο ψηφίσματος που θα περιόριζε τις εξουσίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο κατά του Ιράν, καθώς θα τον υποχρέωνε να εξασφαλίσει την έγκριση του Κογκρέσου πριν από τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Το κείμενο, που είχε συνεισηγητές τον Ρεπουμπλικάνο Τόμας Μάσι και τον Δημοκρατικό Ρο Χάνα, απορρίφθηκε με 219 ψήφους κατά και 212 υπέρ.

Το ψήφισμα ζητούσε να μην εμπλέξει ο πρόεδρος Τραμπ τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν χωρίς προηγούμενη άδεια του Κογκρέσου.

Την προηγούμενη ημέρα, ανάλογη πρόταση είχε απορριφθεί και από τη Γερουσία των ΗΠΑ.

Αντιπαράθεση για τις εξουσίες του προέδρου

Η συζήτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων ανέδειξε τη διαμάχη γύρω από τις εξουσίες του προέδρου στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Πολλοί Δημοκρατικοί, καθώς και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι, υποστήριξαν ότι το Κογκρέσο πρέπει να επαναβεβαιώσει τον συνταγματικό του ρόλο ως ο μοναδικός θεσμός που έχει την εξουσία να κηρύσσει πόλεμο.

Ο επικεφαλής της δημοκρατικής μειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ κατηγόρησε τους Ρεπουμπλικάνους ότι έχασαν την ευκαιρία να απορρίψουν την πολιτική του προέδρου.

«Οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν την ευκαιρία να κάνουν κάτι που θα ήταν άκρως δημοφιλές: να πουν όχι στον πόλεμο του Τραμπ», δήλωσε.

Το επιχείρημα των Ρεπουμπλικάνων

Από την πλευρά τους, οι Ρεπουμπλικάνοι απέρριψαν το ψήφισμα, θεωρώντας ότι θα αποδυνάμωνε τη στρατηγική των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον χαρακτήρισε την πρόταση «φρικτή» και «επικίνδυνη», υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να ενισχύσει τους αντιπάλους της χώρας.

Η συνταγματική διάσταση του ζητήματος

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι, ένας από τους εισηγητές του ψηφίσματος, υποστήριξε ότι η πρόταση στόχευε απλώς στην επαναβεβαίωση του ρόλου του Κογκρέσου.

«Στο Σύνταγμά μας, την εξουσία όσον αφορά την κήρυξη πολέμου έχει αποκλειστικά το Κογκρέσο», τόνισε.

Σημειώνεται ότι, αν και τυπικά το Κογκρέσο είναι το μόνο όργανο που μπορεί να κηρύξει πόλεμο, νόμος του 1973 επιτρέπει στον πρόεδρο να διατάσσει περιορισμένες στρατιωτικές επεμβάσεις σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή επίθεσης κατά των ΗΠΑ.

Ακόμη κι αν το ψήφισμα είχε εγκριθεί, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα ασκούσε βέτο, το οποίο θα μπορούσε να ανατραπεί μόνο με πλειοψηφία δύο τρίτων του Κογκρέσου.