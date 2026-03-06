Η θεσμική στάση του ΠΑΣΟΚ στα εθνικά θέματα – Αμηχανία για τα διθυραμβικά σχόλια υπουργών της ΝΔ σε Κωνσταντινόπουλο

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το ΠΑΣΟΚ αντεπιτίθεται θεσμικά, στηρίζει την εθνική γραμμή για τα εθνικά θέματα, ασκεί ωστόσο σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση τους κράτους δικαίου και της καθημερινότητας. Στην πράσινη παράταξη είναι αποφασισμένοι να ανοίγουν σταδιακά την βεντάλια των θεμάτων με τα οποία διαφωνούν με την πλειοψηφία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήδη απο την Τρίτη ενημερώθηκε από τον πρωθυπουργό για τα τεκταινόμενα και τη στάση της χώρας όσον αφορά τη Μέση Ανατολή αλλά και την αμυντική στήριξη στην Κύπρο την οποία στηρίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την επόμενη μέρα στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε οτι η ειρήνευση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διπλωματία, τη συνεννόηση και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου , ενώ τόνισε οτι καμία πολεμική επιχείρηση δεν πρέπει να υπάρχει και να ξεκινάει από τις βάσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα.

«Θέση μας είναι ότι η στρατιωτική μας παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο οφείλει να αποσκοπεί στην προστασία του Ελληνισμού και ειδικότερα του Κυπριακού Ελληνισμού, λόγω του ότι είναι εγγύτερα στην εμπόλεμη ζώνη και πως δεν πρέπει να υπάρξει καμία, μα καμία εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο που διεξάγουν Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ με το Ιράν», σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Η κριτική Κωσταντινόπουλου στον Πέδρο Σάντσεθ και η αμηχανία στη Χαριλάου Τρικούπη

Μετά τον Άδωνι Γεωργιάδη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έδωσε τα εύσημα στον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο για όσα ανέφερε σε ανάρτησή του για τη στάση της Ισπανίας και του Πέδρο Σάντσεθ για τη διαχείριση της κρίσης, γεγονός που φέρνει αμηχανία στη Χαριλάου Τρικούπη.

«Η κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να αποφασίσει πως θέλει να διαχειριστεί την κρίση που βιώνουμε.Η Ισπανία αποτελεί μέλος του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν αντιμετωπίζει άμεση απειλή από γειτονική της χώρα και την ίδια ώρα πουλάει όπλα στην Τουρκία, που απειλεί μια ευρωπαϊκή χώρα (Ελλάδα) και έχει υπό την κατοχή της, παράνομα το 37% μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα (Κύπρο). Παράλληλα δεν στέλνει δυνάμεις να υπερασπιστεί (αμυντικά) ευρωπαϊκό έδαφος από οποιαδήποτε απειλή, όπως έκανε η Γαλλία κλπ», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανάρτηση του ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Αναλυτικά η ανάρτηση του βουλευτή Αρκαδίας :

Η πολιτική είναι και θέμα συμβολισμών. Είναι θέμα timing και φυσικά θέμα προσώπων και της εξουσίας που έχουν, έσπευσε να τονίσει η Άννα Διαμαντοπούλου που σε μακροσκελή της ανάρτηση στηρίζει τη στάση του Ισπανού πρωθυπουργού.

«Οι περισσότερες σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις στην Ευρώπη — και φυσικά το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή — τοποθετήθηκαν καθαρά σε τρία ζητήματα:

• Καταδίκη του θεοκρατικού και τυραννικού καθεστώτος

• Καταδίκη της παραβίασης του διεθνούς δικαίου με την επίθεση και την κήρυξη πολέμου στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ

• Την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να παραμείνει ο πυλώνας υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του διεθνούς δικαίου παγκοσμίως

Η θέση αυτή εκφράστηκε δημόσια από τον πρωθυπουργό της Ισπανίας. Ήταν σημαντικό να ακουστεί μια καθαρή ευρωπαϊκή φωνή από θέση εξουσίας όπου έχει τη δυνατότητα ως κυβερνήτης να αντιταχθεί έμπρακτα στη γεωπολιτική θεομηνία που βιώνουμε. Μίλησε στο μυαλό και στην ψυχή πολλών Ευρωπαίων», αναφέρει μεταξύ άλλων η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου :

Είχε προηγηθεί to tweet του Χάρη Δούκα με εγκωμιαστικά σχόλια για την στάση του Ισπανού πρωθυπουργού.

«Η μόνη φωνή των κυβερνήσεων της Ευρώπης που σηκώνει ανάστημα απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

Με την Ειρήνη.

Με τον Σάντσεθ», σημείωσε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Δουκα :

Επιτροπή Ψηφοδελτίων

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ψηφοδελτίων της Τετάρτης που διήρκησε 3 ώρες, αποφασίστηκαν οι άξονες γύρω απο τους οποίους θα κινηθεί το κόμμα για την εξεύρεση των πιο ικανών και αξιόμαχων στελεχών σε όλη τη χώρα για την στελέχωση των ψηφοδελτίων, σε μια προσπάθεια εκπομπής του μηνύματος για το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία.

Τα στελέχη της επιτροπής υπό τον πολύπειρο Πέτρο Λάμπρου συμφώνησαν στους στόχους και στον τρόπο δουλειάς και τόνισαν την ανάγκη να προτάξουν στην επιλογή των υποψηφίων για τις επόμενες εθνικές εκλογές τη διεύρυνση του εκλογικού ακροατηρίου και την απεύθυνση σε καινούριους ψηφοφόρους, μακριά απο εσωκομματικές φιλονικίες και μοιράσματα καρεκλών.

