Η-totalenergies-απομάκρυνε-το-προσωπικό-της-από-έργα-στη-Βασόρα-του-Ιράκ-εν-μέσω-εντάσεων-στην-περιοχή

Η γαλλική πετρελαϊκή εταιρεία TotalEnergies απομάκρυνε το προσωπικό της από το εξωτερικό από έργα στη Βασόρα του Ιράκ την Πέμπτη, δήλωσαν ιρακινές πηγές πετρελαίου την Παρασκευή.

Η κίνηση αυτή έγινε μετά τις ιρανικές επιθέσεις στην περιοχή μετά την έναρξη της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης.

Η TotalEnergies αρνήθηκε να σχολιάσει. Ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα οργανώσει την επιστροφή των οικογενειών των εργαζομένων στην περιοχή.

Με πληροροφίες από Reuters

