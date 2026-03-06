Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, March 6
    Κέρδη-στις-Ευρωαγορές-–-Τα-βλέμματα-παραμένουν-στραμμένα-στη-Μέση-Ανατολή
    Κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Μέση Ανατολή

    Κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Μέση Ανατολή

    Αγορές 1 Min Read
    Κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Μέση Ανατολή

    Ανοδικές τάσεις καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο άνοιγμα της τελευταίας συνεδρίασης της εβδομάδας την Παρασκευή (6/3), με τα βλέμματα να εξακολουθούν να εστιάζουν στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής.

    Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ανεβαίνει κατά 0,29%.

    Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,68% στις 23.926,56 μονάδες, ο βρετανικός CAC 40 σημειώνει κέρδη 0,32% στις 8.073,85 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει 0,38% στις 10.454,88 μονάδες.

    Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB καταγράφει άνοδο 0,60% στις 44.886,50 μονάδες, ο ισπανικός IBEX ενισχύεται κατά 0,58% στις 17.345,88 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI άνοιξε θετικά με κέρδη 0,26% στις 8.956,08 μονάδες.

    #Stoxx_600 #DAX #FTSE_100 #CAC_40 #ΕΥΡΩΑΓΟΡΕΣ

    Keep Reading