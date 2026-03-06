Κρεμλίνο:-Βλέπουμε-«σημαντική-αύξηση-στη-ζήτηση-για-ρωσικό-πετρέλαιο»-λόγω-του-πολέμου-στο-Ιράν

O πόλεμος που μαίνεται στο Ιράν έχει τροφοδοτήσει τη ζήτηση για ρωσικά ενεργειακά προϊόντα, σύμφωνα με το Κρεμλίνο που σημειώνει ότι αγοραστές όπως η Κίνα και η Ινδία ενεργούν με βάση τα εθνικά τους συμφέροντα.

«Βλέπουμε μια σημαντική αύξηση στη ζήτηση για ρωσικούς ενεργειακούς πόρους λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η Ρωσία ήταν και παραμένει αξιόπιστος προμηθευτής τόσο πετρελαίου όσο και φυσικού αερίου — συμπεριλαμβανομένου του φυσικού αερίου μέσω αγωγών και του υγροποιημένου φυσικού αερίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ την Παρασκευή.

«Επίσης, παραμένει σε θέση να εγγυηθεί τη συνέχεια όλων των παραδόσεων για τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Πεσκόφ έρχονται λίγο μετά αφότου το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε προσωρινή εξαίρεση 30 ημερών στην Ινδία ώστε να μπορέσει να αγοράσει ρωσικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη σε δεξαμενόπλοια στη θάλασσα.

Ο Πεσκόφ πάντως αρνήθηκε να αποκαλύψει την ποσότητα των ρωσικών προμηθειών πετρελαίου που θα κινηθεί προς την Ινδία μετά την απαλλαγή της Ουάσιγκτον, η οποία για μήνες ασκούσε πιέσεις στο Νέο Δελχί ώστε να μην αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, με χώρες σε όλο τον κόσμο να έχουν αποκοπεί από το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

