Μείωση-90%-στις-ιρανικές-πυραυλικές-επιθέσεις:-«Εμείς-καθορίζουμε-τον-ρυθμό-του-πολέμου»,-λέει-το-Πεντάγωνο

Σημαντική μείωση των ιρανικών βαλλιστικών επιθέσεων καταγράφεται από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, ενώ οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με αυξανόμενη ένταση. Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ αυτών ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) ναύαρχος Μπραντ Κούπερ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ διατηρούν τον πλήρη έλεγχο του ρυθμού των επιχειρήσεων, με τον πόλεμο να μπορεί να διαρκέσει έως και οκτώ εβδομάδες.

Ναύαρχος ΗΠΑ: Μείωση 90% στις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις

Ο επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν έχουν μειωθεί κατά περίπου 90% σε σχέση με την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης.

Παράλληλα τόνισε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του ιρανικού ναυτικού έχουν ενταθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι στιγμής οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βυθίσει περισσότερα από 30 πλοία του Ιράν, μεταξύ των οποίων και ένα πλοίο-φορέα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone carrier), το οποίο – όπως είπε – έχει μέγεθος αντίστοιχο με αεροπλανοφόρο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται στις φλόγες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Χέγκσεθ: «Οι ΗΠΑ καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα»

Μιλώντας από την έδρα της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), που επιβλέπει τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής και του χρονοδιαγράμματος των επιχειρήσεων.

«Εμείς θέτουμε τον ρυθμό. Εμείς καθορίζουμε το χρονοδιάγραμμα, υπό την καθοδήγηση του διοικητή στο πεδίο», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν για όσο διάστημα χρειαστεί, μέχρι να επιτευχθούν οι στρατιωτικοί στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για την εμπλοκή του Τραμπ στην άσκηση επιρροής στη διακυβέρνηση του Ιράν μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο Χέγκσεθ απάντησε: «Νομίζω ότι ο πρόεδρος έχει τεράστιο λόγο στο ποιος θα κυβερνήσει το Ιράν, δεδομένης της συνεχιζόμενης επιχείρησης που έχουμε».

«Τα πυρομαχικά είναι πλήρη και η αποφασιστικότητα ακλόνητη»

Αναφερόμενος στις στρατιωτικές δυνατότητες των ΗΠΑ, ο Χέγκσεθ τόνισε ότι τα αποθέματα όπλων και πυρομαχικών της χώρας παραμένουν ισχυρά.

«Τα πυρομαχικά μας είναι πλήρη και η αποφασιστικότητά μας είναι ακλόνητη», δήλωσε.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

«Έχουμε μόλις αρχίσει να πολεμάμε και να πολεμάμε αποφασιστικά», είπε. «Αν νομίζετε ότι έχετε δει κάτι, απλώς περιμένετε», είπε ο Χέγκεθ. «Το μέγεθος της μαχητικής ισχύος που εξακολουθεί να ρέει, που εξακολουθεί να έρχεται, που θα μπορούμε να προβάλουμε πάνω από το Ιράν είναι πολλαπλάσιο αυτού που είναι αυτή τη στιγμή, όταν προσθέσετε τις δυνατότητές μας και αυτές των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων».

Εκτίμηση για πόλεμο έως και οκτώ εβδομάδων

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας είχε δηλώσει την Τετάρτη ότι η σύγκρουση με το Ιράν μπορεί να διαρκέσει έως και οκτώ εβδομάδες, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής από την κυβέρνηση Τραμπ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη εκτιμά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορέσουν να διατηρήσουν τη στρατιωτική πίεση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Το Ιράν ελπίζει ότι δεν μπορούμε να το αντέξουμε αυτό. Είναι ένας πολύ κακός υπολογισμός», σημείωσε.