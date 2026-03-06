Οι-ΥΠΕΞ-της-ΕΕ-και-των-χωρών-του-Κόλπου-καταδικάζουν-τις-«αδικαιολόγητες»-ιρανικές-επιθέσεις

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ και οι ομόλογοί τους από τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ) που συνεδρίασαν σήμερα με τηλεδιάσκεψη, σε κοινή δήλωσή τους, καταδικάζουν έντονα τις «αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις εναντίον των χωρών του Κόλπου που απειλούν την περιφερειακή και παγκόσμια αστάθεια» και καλούν το Ιράν να σταματήσει «άμεσα» τις επιθέσεις.

Στην κοινή δήλωση, επιβεβαιώνεται η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (σ.σ. Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Κουβέιτ, Ομάν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).

Οι υπουργοί επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους για περιφερειακή σταθερότητα και ζήτησαν την προστασία των αμάχων και τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και την υποχρέωση τήρησης των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Υπενθυμίζουν ότι παρότρυναν επανειλημμένα το Ιράν να περιορίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων, να απόσχει από αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες στην περιοχή και στην Ευρώπη και να σταματήσει την αποτρόπαια βία κατά του ίδιου του λαού του.

Οι υπουργοί συζήτησαν τις σημαντικές ζημιές που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες αδιάκριτες ιρανικές επιθέσεις εναντίον των κρατών μελών του ΣΣΚ, οι οποίες στόχευσαν πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων υπηρεσιών και οικιστικών περιοχών, με υλικές ζημιές και απειλώντας την ασφάλεια, την προστασία και τη ζωή των αμάχων.

Οι υπουργοί τόνισαν τις εκτεταμένες διπλωματικές προσπάθειες της ΕΕ και των κρατών μελών της και των κρατών μελών του ΣΣΚ πριν από τις επιθέσεις, καθώς και τη δέσμευση των τελευταίων ότι τα εδάφη τους δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις κατά του Ιράν.

Οι υπουργοί επιβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους στον διάλογο και τη διπλωματία ως μέσα για την επίλυση της κρίσης, επαινώντας τον εποικοδομητικό ρόλο του Ομάν σε αυτό το θέμα, και τόνισαν την ανάγκη αποκατάστασης της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας.

Οι υπουργοί υπενθύμισαν το εγγενές δικαίωμα των χωρών του ΣΣΚ, σύμφωνα με το ‘Αρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, να αμύνονται, ατομικά και συλλογικά, έναντι των ένοπλων επιθέσεων του Ιράν. Επιβεβαίωσαν ότι τα κράτη του ΣΣΚ έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστούν την ασφάλεια και τη σταθερότητά τους και να προστατεύσουν τα εδάφη, τους πολίτες και τους κατοίκους τους, προκειμένου να αποκατασταθεί η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια. Οι υπουργοί υπενθύμισαν την ευθύνη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την αποκατάσταση και τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Οι υπουργοί συμφώνησαν να καταβάλουν κοινές διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση μιας διαρκούς λύσης που θα αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, θα σταματήσει την παραγωγή και τον πολλαπλασιασμό βαλλιστικών πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και οποιωνδήποτε τεχνολογιών που απειλούν την ασφάλεια της περιοχής και πέραν αυτής, καθώς και θα απέχουν από αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες στην περιοχή και στην Ευρώπη, και τελικά θα επιτρέψουν στον ιρανικό λαό να καθορίσει το μέλλον του.

Οι υπουργοί επιβεβαίωσαν τη σημασία της προστασίας του περιφερειακού εναέριου χώρου, των θαλάσσιων οδών και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένων των Στενών του Ορμούζ και του Μπαμπ-ελ-Μαντέμπ, καθώς και της ασφάλειας και προστασίας των αλυσίδων εφοδιασμού και της σταθερότητας των παγκόσμιων αγορών ενέργειας.

Οι υπουργοί τόνισαν ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα της περιοχής του Κόλπου αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες της σταθερότητας της παγκόσμιας οικονομίας, άρρηκτα συνδεδεμένες με την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπουργοί αναγνώρισαν τη σημασία της θαλάσσιας αμυντικής επιχείρησης ASPIDES και της επιχείρησης ATALANTA της ΕΕ για την προστασία κρίσιμων πλωτών οδών και τη μείωση των διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού, και ενθάρρυναν τον συντονισμό για την υποστήριξη των επιχειρήσεων. Οι υπουργοί τόνισαν επίσης την ανάγκη προστασίας του περιφερειακού εναέριου χώρου και των θαλάσσιων οδών, καθώς και της ενεργειακής ασφάλειας και της πυρηνικής ασφάλειας.

Η ΕΕ ευχαρίστησε τα κράτη μέλη του ΣΣΚ για τη φιλοξενία και τη βοήθεια που παρείχαν στους υπηκόους της ΕΕ στο έδαφός τους. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτρέψουν την ασφαλή αναχώρηση των πολιτών τους σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη του ΣΣΚ.