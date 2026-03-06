Ο-Τραμπ-νίπτει-τας-χείρας-για-τιμές-βενζίνης:-«Αν-ανέβουν,-ανέβηκαν»

Αδιάφορος εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο ενδεχόμενο αύξησης των τιμών καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν, δηλώνοντας ότι η στρατιωτική σύγκρουση είναι σημαντικότερη από το κόστος της βενζίνης για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για την άνοδο των τιμών. «Δεν έχω καμία ανησυχία. Θα πέσουν πολύ γρήγορα όταν τελειώσει αυτό. Και αν ανέβουν, ανέβηκαν», είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από το να αυξηθεί λίγο η τιμή της βενζίνης», πρόσθεσε.

Άνοδος 7% σε λίγες ημέρες

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει ήδη οδηγήσει σε αύξηση των τιμών καυσίμων στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Reuters, η τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί κατά περίπου 20 σεντς ανά γαλόνι, δηλαδή περίπου 7% μέσα σε λίγες ημέρες.

Παρά την άνοδο, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου των ΗΠΑ (Strategic Petroleum Reserve), τα μεγαλύτερα αποθέματα έκτακτης ανάγκης στον κόσμο, που φυλάσσονται σε υπόγειες εγκαταστάσεις αλατωρυχείων στη Λουιζιάνα και στο Τέξας.

«Τα Στενά του Ορμούζ θα μείνουν ανοιχτά»

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι τα Στενά του Ορμούζ — η κρίσιμη θαλάσσια οδός από την οποία περνά περίπου ένα στα πέντε βαρέλια πετρελαίου παγκοσμίως — θα παραμείνουν ανοιχτά.

Όπως υποστήριξε, αυτό θα συμβεί επειδή το ιρανικό ναυτικό βρίσκεται πλέον «στον πάτο της θάλασσας».

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα αφότου είχε τονίσει, στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους, ότι οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ είχαν μειωθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του.