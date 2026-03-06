Πρόστιμα-από-την-Επ.-Ανταγωνισμού-σε-επιχειρήσεις-προμήθειας-ζωοτροφών-για-ζώα-συντροφιάς

Η υπόθεση αφορά τις αγορές εισαγωγής/παραγωγής και λιανικής πώλησης ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα / ζώα συντροφιάς (σκύλους και γάτες).

Μειωμένα πρόστιμα σχεδόν 500.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις εταιρείες ΚΟΜΠΑ και Happy Dog για τον καθορισμό τιμών μεταπώλησης κατά παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ. Η ομόφωνη απόφαση από την Ολομέλεια ήρθε αφού έγιναν αποδεκτές οι Προτάσεις Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλαν οι εταιρείες.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση αφορά τις αγορές εισαγωγής/παραγωγής και λιανικής πώλησης ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα / ζώα συντροφιάς (σκύλους και γάτες).

Η υπόθεση ξεκίνησε με μήνυμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ανώνυμης παροχής πληροφοριών (whistleblowing – https://www.epant.gr/whistleblowing.html ) της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Για το σκοπό της αυτεπάγγελτης έρευνας η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) διεξήγαγε επιτόπιο έλεγχο σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω αγορές (εισαγωγείς/διανομείς) το Νοέμβριο του 2024. Οι εμπλεκόμενες εταιρείες, για τις οποίες έχουν συλλεχθεί επαρκή στοιχεία που στοιχειοθετούν παράβαση, υπέβαλαν αίτημα υπαγωγής στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών, σύμφωνα με την παρ. 16 της υπ’ αριθ. 790/2022 απόφασης της ΕΑ.

Οι δύο εμπλεκόμενες εταιρείες προέβησαν σε πρακτικές καθορισμού τιμών μεταπώλησης στο πλαίσιο κάθετης σύμπραξης με το δίκτυο των συνεργαζόμενων μεταπωλητών τους, τόσο μέσω των φυσικών όσο και των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες παρακολουθούσαν τις λιανικές τιμές των συνεργαζόμενων μεταπωλητών σε διαδικτυακές πλατφόρμες σύγκρισης τιμών, με σκοπό τη διόρθωση των τιμών στα ηλεκτρονικά καταστήματα των συνεργατών τους. Παράλληλα, απηύθυναν οχλήσεις προς τους μεταπωλητές, ζητώντας τους να προσαρμόσουν τις τιμές τους σύμφωνα με τους εκάστοτε τιμοκαταλόγους. Στις οχλήσεις αυτές, οι λιανοπωλητές συμμορφώνονταν. Σημειώνεται ότι συμβατικοί όροι ή πρακτικές σε κάθετες συμφωνίες με τους οποίους ορίζονται σε διανομέα οι τιμές μεταπώλησης των προϊόντων που διανέμει αποτελούν ιδιαίτερα σοβαρό περιορισμό του ανταγωνισμού.

Η Ολομέλεια της ΕΑ αποφάσισε την αποδοχή, σύμφωνα με το σκεπτικό της έκθεσης του Εισηγητή, των Προτάσεων Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλαν οι ανωτέρω εταιρείες, και την επιβολή προστίμων ως εξής: