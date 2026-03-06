Σαρωτικές-αλλαγές-στον-τζόγο:-Βαριές-ποινές,-«λουκέτα»-και-ειδικές-ανακριτικές-αρμοδιότητες-για-την-ΕΕΕΠ

Ενισχύεται θεσμικά και επιχειρησιακά η Επιτροπή Παιγνίων – 110 οργανικές θέσεις, ψηφιακά μπλόκα και αυστηρότερο πλαίσιο για μια αγορά 1,7 δισ. ευρώ.

Σε μία από τις πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στην αγορά των τυχερών παιγνίων προχωρά η κυβέρνηση, με το νέο σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να φέρνει αυστηροποίηση ποινών, διοικητικά «λουκέτα», ενίσχυση ελέγχων και ουσιαστική αναβάθμιση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Η νομοθετική πρωτοβουλία έρχεται να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις: η παράνομη αγορά τυχερών παιγνίων εκτιμάται ότι κινείται μεταξύ 1,6 και 1,7 δισ. ευρώ ετησίως, με απώλειες φορολογικών εσόδων που υπολογίζονται περίπου στα 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΕΠ, περίπου 800.000 πολίτες εκτιμάται ότι συμμετείχαν το προηγούμενο έτος σε παράνομα επίγεια ή διαδικτυακά δίκτυα.

Το νέο πλαίσιο στοχεύει στη δημιουργία ενός αποτρεπτικού και συνεκτικού μηχανισμού ελέγχου, ο οποίος δεν θα περιορίζεται σε αποσπασματικές επιχειρήσεις, αλλά θα λειτουργεί διαρκώς και με ενισχυμένα εργαλεία.

Αυστηρότερο ποινικό και διοικητικό πλαίσιο

Το νομοσχέδιο προβλέπει αυστηροποίηση των ποινικών κυρώσεων για όσους διοργανώνουν και διεξάγουν παράνομα τυχερά παίγνια, με αυξημένες ποινές φυλάκισης και υψηλά διοικητικά πρόστιμα. Ενισχύεται επίσης το ποινικό σκέλος για όσους παρεμποδίζουν τους ελέγχους των αρμόδιων αρχών.

Στο διοικητικό επίπεδο, προβλέπεται άμεση και μακροχρόνια σφράγιση καταστημάτων όπου διαπιστώνεται διεξαγωγή παράνομων παιγνίων, καθώς και αφαίρεση άδειας λειτουργίας από τους δήμους, αποτρέποντας την επαναλειτουργία τους υπό άλλο καθεστώς.

Αυστηροποιείται το πλαίσιο χορήγησης άδειας σε Internet Café και συναφείς δραστηριότητες, προκειμένου να περιοριστούν φαινόμενα καταστημάτων «βιτρίνας» για παράνομο τζόγο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην καταπολέμηση της διαφήμισης και προώθησης παράνομων τυχερών παιγνίων, ιδίως μέσω διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ψηφιακή θωράκιση και μπλόκο σε παράνομους ιστότοπους

Η παρέμβαση στο ψηφιακό πεδίο αποτελεί βασικό άξονα του νέου πλαισίου. Ενισχύονται οι δυνατότητες ταχείας διακοπής πρόσβασης (take down) σε παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο, ενώ εκσυγχρονίζεται η λειτουργία της «black list» των μη αδειοδοτημένων παρόχων.

Εισάγονται αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί ταχύτερου αποκλεισμού ιστοτόπων, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα αιτήματος ταυτοποίησης χρηστών και λογαριασμών, ενισχύοντας ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης του κράτους στο διαδίκτυο.

Παράλληλα, ενισχύεται η συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, ώστε να περιορίζονται οι οικονομικές συναλλαγές με παράνομες πλατφόρμες.

Αναβάθμιση της ΕΕΕΠ: Ειδικοί ανακριτικοί ρόλοι και ενίσχυση σε 110 θέσεις

Κεντρικό στοιχείο της μεταρρύθμισης αποτελεί η ουσιαστική θεσμική και επιχειρησιακή αναβάθμιση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία εξέφρασε την ικανοποίησή της για το νέο πλαίσιο.

Η ΕΕΕΠ αποκτά διευρυμένες αρμοδιότητες και τα μέλη της αποκτούν ιδιότητες ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων για τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει καταλυτικά τον ρόλο της, μετατρέποντάς την από απλό εποπτικό φορέα σε ενεργό επιχειρησιακό βραχίονα καταστολής.

Παράλληλα, ενισχύεται σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό της. Σήμερα η Επιτροπή αριθμεί 72 εργαζόμενους. Με το νέο πλαίσιο οι οργανικές θέσεις αυξάνονται από 80 σε 110. Από αυτές, 70 αφορούν διοικητικό προσωπικό και 40 ειδικό επιστημονικό προσωπικό με εξειδίκευση στον τομέα των τυχερών παιγνίων, της ανάλυσης δεδομένων και της εποπτείας ψηφιακών δραστηριοτήτων.

Η ενίσχυση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η νέα διοίκηση της Επιτροπής, υπό τον πρόεδρο Αντώνη Βαρθολομαίο – ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον Σεπτέμβριο του 2025 – επιδιώκει να διαμορφώσει ένα σταθερό και αυστηρό θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας για μια βιομηχανία δισεκατομμυρίων ευρώ.

Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι η προστασία των παικτών – ιδίως ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων – η διασφάλιση των δημοσίων εσόδων και η εύρυθμη λειτουργία της νόμιμης, αδειοδοτημένης αγοράς

Το επόμενο βήμα

Το σχέδιο νόμου αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Παραμένει ανοιχτό αν θα εισαχθεί ως αυτοτελές νομοθέτημα ή αν θα ενταχθεί σε ευρύτερο νομοθετικό πακέτο του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια συνολική παρέμβαση που επιχειρεί να αλλάξει τα δεδομένα στον τομέα των τυχερών παιγνίων, ενισχύοντας τους μηχανισμούς ελέγχου και δημιουργώντας ένα πιο αυστηρό και ψηφιακά θωρακισμένο πλαίσιο εποπτείας.