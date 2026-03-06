Σε κατάσταση «tank tops» το Κουβέιτ «πνίγεται» από πετρέλαιο – Η απειλή να φτάσει το Brent στα 100 ευρώ το βαρέλι

Το Κουβέιτ έχει αρχίσει να μειώνει την παραγωγή σε ορισμένες πετρελαιοπηγές αφού δεν έχει πλέον χώρο για να αποθηκεύσει το αργό του, δήλωσαν άτομα που γνωρίζουν το θέμα, σηματοδοτώντας μια ευρύτερη κρίση στην αποθεματοποίησή του που εγκυμονεί νέους κινδύνους για την παγκόσμια αγορά.

Η χώρα, ιδρυτικό μέλος του ΟΠΕΚ, συζητά τον περαιτέρω περιορισμό της παραγωγής και της διύλισης, ακριβώς στις ποσότητες που χρειάζεται για να καλύψει την εγχώρια κατανάλωση, είπαν οι πηγές που μίλησαν αποκλειστικά στην Wall Street Journal.

H οριστική απόφαση αναμένεται εντός των ημερών.

Γεμάτες οι αποθήκες σε 12 ημέρες

Ο πάροχος δεδομένων Kpler δήλωσε ότι έχει δει ενδείξεις ότι το Κουβέιτ έχει αρχίσει να μειώνει την παραγωγή, προσθέτοντας ότι η χώρα θα πρέπει να την μειώσει περισσότερο τις επόμενες ημέρες, διαφορετικά οι αποθήκες θα έχουν γεμίσει σε περίπου 12 ημέρες.

Κίνδυνοι βλαβών στις πετρελαιοπηγές

Το κλείσιμο μιας πετρελαιοπηγής ενέχει τον κίνδυνο μακροχρόνιας βλάβης στην πίεση του ταμιευτήρα και συνεπάγεται υψηλό κόστος επανεκκίνησης, γεγονός που συνήθως το καθιστά μέτρο έσχατης ανάγκης. Η επανεκκίνηση της παραγωγής μπορεί να διαρκέσει ημέρες ή και εβδομάδες ανάλογα με τον ταμιευτήρα.

«Δεν θα αποκατασταθούν όλα, την ίδια ημέρα που οι εξαγωγές θα είναι και πάλι δυνατές», δήλωσε ο Τζιοβάνι Σταούνοβο, στρατηγικός αναλυτής στον τομέα των πρώτων υλών, της UBS.

Γεμίζουν οι αποθήκες και σε Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ

Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διέρχεται καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ.

Με τη ναυσιπλοΐα να έχει παραλύσει λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν, οι μεγαλύτεροι παραγωγοί πετρελαίου της περιοχής διεξάγουν αγώνα δρόμου ενάντια στο χρόνο. Οι μεγάλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα γεμίζουν επίσης γρήγορα, με τις δύο χώρες να αναμένεται να φτάσουν στα όριά τους σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες, δήλωσε ο Κπλερ.

Μόλις γεμίσουν οι αποθήκες –μια κατάσταση γνωστή στη γλώσσα του κλάδου ως «tank tops» (η κατάσταση όπου οι διαθέσιμοι αποθηκευτικοί χώροι αργού πετρελαίου έχουν γεμίσει στο μέγιστο της χωρητικότητάς τους) οι παραγωγοί καλούνται να αναστείλουν την παραγωγή όχι όμως χωρίς κόστος.

Η μόνη λύση

«Η αποθήκευση είναι περιορισμένη στη Μέση Ανατολή, και η μόνη λύση για να αποφύγουμε το ξεχείλισμα των δεξαμενών είναι να περιορίσουμε την παραγωγή», δήλωσε ο Σταούνοβο. «Αλλά όσο περισσότερο παραμένει κλειστό το στενό, τόσο περισσότερα βαρέλια αργού και διυλισμένων προϊόντων θα λείπουν από την αγορά οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές».

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί από την έναρξη της σύγκρουσης, με το Brent να διαπραγματεύεται πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, από περίπου 72 δολάρια την περασμένη εβδομάδα. Εάν περισσότερες πετρελαιοπηγές τεθούν εκτός λειτουργίας τις επόμενες ημέρες, ο όγκος του αργού που θα βγει σε αχρηστία είναι πιθανό να πυροδοτήσει μια νέα άνοδο των τιμών, με ορισμένους αναλυτές να αναμένουν ότι το Brent θα ξεπεράσει το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Σήμερα ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ προειδοποίησε για εκτίναξη ακόμη και στα 150 δολάρια το βαρέλι.

Μείωση παραγωγής και στο Ιράκ

Το Ιράκ έχει ήδη αναγκαστεί να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου του περισσότερο από το ήμισυ, δήλωσαν Ιρακινοί αξιωματούχοι πετρελαίου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η παραγωγή πετρελαίου στο μεγαλύτερο πετρελαϊκό κοίτασμα της χώρας, το Rumaila, μειώθηκε κατά 700.000 βαρέλια ημερησίως, ενώ στο κοίτασμα West Qurna 2 η παραγωγή μειώθηκε κατά περίπου 450.000 βαρέλια ημερησίως, δήλωσαν οι αρμόδιοι. Το Ιράκ μείωσε επίσης την παραγωγή στο πετρελαϊκό πεδίο Maysan κατά περίπου 350.000 βαρέλια ημερησίως. Έχει επίσης αναστείλει την παραγωγή αργού από τη βόρεια περιοχή του Κιρκούκ.

«Όρια» για την Σαουδική Αραβία

Η Σαουδική Αραβία έχει πολύ μεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα και μπορεί να παρακάμψει τα Στενά του Ορμούζ μέσω αγωγού – αλλά μόνο μέχρι ενός σημείου, έγραψε σε σημείωμά του αυτή την εβδομάδα ο Αντουάν Χαλφ, συνιδρυτής της εταιρείας δεδομένων Kayrros.

Το Ras Tanura του βασιλείου, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη υπεράκτια εγκατάσταση φόρτωσης πετρελαίου στον κόσμο, έχει γίνει στόχος μη επανδρωμένων αεροσκαφών περισσότερες από μία φορές, καθώς το Ιράν επιτίθεται σε γειτονικές χώρες.

Ως αποτέλεσμα, η Σαουδική Αραβία έχει ανακατευθύνει περισσότερες από τις εξαγωγές αργού της στο λιμάνι Yanbu της Ερυθράς Θάλασσας. Το σαουδαραβικό σύστημα της Ερυθράς Θάλασσας μπορεί μόνο εν μέρει να αντισταθμίσει τις διαταραχές στον Κόλπο, λένε οι αναλυτές.