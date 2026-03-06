Τέλος στη συμφωνία εξαγοράς της Novibet από την Allwyn – Αποσύρθηκε η συναλλαγή μετά τη διαδικασία αξιολόγησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Οι δύο πλευρές αποφάσισαν από κοινού να αποσύρουν το deal από τη διαδικασία εξέτασης της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού – Δεν αναμένεται πλέον να προχωρήσει η εξαγορά.

Οριστικό τέλος φαίνεται να μπαίνει στη συμφωνία εξαγοράς της Novibet από την Allwyn, καθώς οι δύο πλευρές αποφάσισαν να αποσύρουν τη συναλλαγή από τη διαδικασία εξέτασης της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά οδηγεί στη μη ολοκλήρωση του deal που είχε ανακοινωθεί το προηγούμενο διάστημα και το οποίο εντασσόταν στη στρατηγική της Allwyn για ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα του online betting και gaming.

Η απόφαση ελήφθη μετά τις εξελίξεις κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της συμφωνίας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και έπειτα από συνολική επανεκτίμηση των δεδομένων από τις δύο πλευρές.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Novibet

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Novibet, κατόπιν των εξελίξεων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, η εταιρεία και η Allwyn αποφάσισαν από κοινού να αποσύρουν τη συναλλαγή και να μην προχωρήσουν στην ολοκλήρωσή της.

Όπως επισημαίνεται, η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από συνολική αξιολόγηση των δεδομένων της διαδικασίας, με βασικό γνώμονα τη δημιουργία και τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής αξίας για τους μετόχους και τους επενδυτές της εταιρείας.

Παράλληλα, η εταιρεία τονίζει ότι συνεχίζει να υλοποιεί με συνέπεια το στρατηγικό και επενδυτικό της πλάνο, αξιοποιώντας την τεχνολογία αιχμής και την ιδιόκτητη πλατφόρμα της ως βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Συνεχίζεται κανονικά το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας

Η Novibet υπογραμμίζει ότι συνεχίζει να υλοποιεί με συνέπεια το στρατηγικό και επενδυτικό της πλάνο, αξιοποιώντας την τεχνολογία αιχμής και την ιδιόκτητη πλατφόρμα της ως βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Με οδηγό την καινοτομία και την τεχνολογική της υπεροχή, η εταιρεία επιταχύνει τη διεθνή της ανάπτυξη και ενισχύει τη θέση της ως ένας από τους πλέον δυναμικούς οργανισμούς στον χώρο του GameTech, με ισχυρό διεθνή προσανατολισμό.

Δυναμική ανάπτυξη και διεθνής παρουσία

Η αναπτυξιακή πορεία της Novibet επιβεβαιώνεται και από τη συμμετοχή της, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στη λίστα FT1000 Europe’s Fastest Growing Companies, όπως πρόσφατα ανακοινώθηκε από τους Financial Times και τη Statista.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτυπώνει τον ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης της εταιρείας, ο οποίος – σύμφωνα με την ανακοίνωση – παραμένει υπερδιπλάσιος σε σχέση με τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.

Σήμερα η Novibet διαθέτει παρουσία σε εννέα αγορές, απασχολεί περισσότερους από 1.400 εργαζομένους και λειτουργεί τέσσερα διεθνή hubs σε Ελλάδα, Μάλτα, Βραζιλία και Μεξικό.

Όπως σημειώνεται, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στην τεχνολογική υπεροχή, στην καινοτομία και στη διαρκή εξέλιξη των προϊόντων και υπηρεσιών της, διαμορφώνοντας ένα ολοένα και ισχυρότερο διεθνές GameTech οικοσύστημα.

Τι ανακοίνωσε η Allwyn

Από την πλευρά της, η Allwyn επιβεβαίωσε ότι η συναλλαγή δεν αναμένεται πλέον να προχωρήσει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η Allwyn και η Logflex MT Holding Limited – ιδιοκτήτρια του online ομίλου στοιχηματισμού και gaming Novibet – αποφάσισαν από κοινού να αποσύρουν τη συναλλαγή από τη διαδικασία εξέτασης της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά από παρατηρήσεις και σχόλια που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της συμφωνίας.

Δεν προχωρά τελικά το deal

Η εταιρεία επισημαίνει ότι, παρότι οι δύο πλευρές υπέβαλαν προτάσεις προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου της συναλλαγής, αποφάσισαν τελικά να αποσύρουν τη συμφωνία από τη διαδικασία αξιολόγησης.

Ως αποτέλεσμα, η Allwyn δεν αναμένει πλέον ότι η εξαγορά της Novibet θα προχωρήσει.

Παράλληλα, σημειώνει ότι παραμένει προσηλωμένη σε κινήσεις που δημιουργούν σαφή αξία για τους μετόχους της και ότι επιδιώκει να προχωρά μόνο σε συναλλαγές που μπορούν να ολοκληρωθούν με όρους που εξυπηρετούν τη στρατηγική της.

Η στρατηγική της Allwyn

Η Allwyn αποτελεί έναν πολυεθνικό όμιλο στον τομέα των παιχνιδιών και της ψυχαγωγίας, με βασικό πυλώνα τις δραστηριότητες λοταρίας και σημαντική παρουσία σε αγορές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στρατηγικός της στόχος είναι η ανάπτυξη ενός ευρύτερου χαρτοφυλακίου ψυχαγωγικών παιχνιδιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση: στην τεχνολογία, στην καινοτομία, στην ασφάλεια των παικτών και στην ενίσχυση των πόρων που επιστρέφουν σε κοινωνικούς σκοπούς.

Το ιστορικό της συμφωνίας

Η συμφωνία για την εξαγορά της Novibet είχε ανακοινωθεί σε προηγούμενο στάδιο και αποτελούσε μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Allwyn για επέκταση στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο του online betting και gaming.

Η συναλλαγή τελούσε υπό την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, μεταξύ των οποίων και της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία εξέταζε τη συμφωνία στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας ελέγχου συγκεντρώσεων.