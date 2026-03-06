Τι-σημαίνει-για-τις-αγορές,-τις-ΗΠΑ,-τον-πληθωρισμό-και-τα-δάνεια-ο-πόλεμος-στο-Ιράν

Ο πόλεμος με το Ιράν προκαλεί ακραία αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές, γι’ αυτό και δεν είναι λίγοι εκείνοι που ανησυχούν για τον αντίκτυπο της πολεμικής σύγκρουσης στα χρήματά τους.

Ο πόλεμος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ενέχει τον κίνδυνο να πλήξει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία. Αυτό μπορεί να σημαίνει μια αύξηση στις τιμές της ενέργειας, ανοίγοντας νέους ορίζοντες, για τον πληθωρισμό, την ανάπτυξη και όλα αυτά στον δρόμο προς τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Επιπλέον, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, ίσως είναι καιρός να επανεξετάσετε το σχέδιο κατανομής περιουσιακών στοιχείων σας, καθώς τα αμερικανικά ομόλογα δεν παρέχουν τη συνήθη ασφάλειά τους. Το ίδιο ισχύει και για τον χρυσό. Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές επενδύουν περισσότερα σε ταμειακά αποθέματα.

CEO Goldman Sachs: «Mερικές εβδομάδες» για να αφομοιώσουν οι αγορές τις επιπτώσεις του πολέμου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, δήλωσε την Τετάρτη ότι εξεπλάγη από την «καλοήθη» αντίδραση στις χρηματοπιστωτικές αγορές σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ότι μπορεί να χρειαστούν «μερικές εβδομάδες» για να αφομοιώσουν οι επενδυτές πληρέστερα τις επιπτώσεις.

«Εξετάζω την αντίδραση της αγοράς και στην πραγματικότητα εκπλήσσομαι που η αντίδραση της αγοράς ήταν πιο καλοήθης δεδομένου του μεγέθους αυτού, όπως ίσως νομίζετε», δήλωσε ο Σόλομον σε ομιλία του σε μια επιχειρηματική σύνοδο κορυφής στο Σίδνεϊ.

Ο Σόλομον είπε ότι οι αγορές τείνουν να αντιδρούν με συγκρατημένο τρόπο στα γεωπολιτικά γεγονότα, εκτός εάν έχουν άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη.

«Υπάρχει μια σωρευτική επίδραση όλων όσων συμβαίνουν και μια πολύ πιο σκληρή αντίδραση. Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε δει αυτή τη σωρευτική επίδραση», είπε. «Αλλά είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε εικασίες επειδή υπάρχουν τόσα πολλά που είναι άγνωστα σε αυτό το σημείο».

«Νομίζω ότι θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες για να αφομοιώσουν οι αγορές πραγματικά τις επιπτώσεις όσων έχουν συμβεί τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα, και δεν μπορώ να κάνω εικασίες για το πώς θα εξελιχθεί αυτό», είπε.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί καθώς η διευρυνόμενη σύγκρουση τροφοδότησε ανησυχίες για την προσφορά, επιδεινώνοντας τις ανησυχίες των επενδυτών για τον πληθωρισμό.

Οι παγκόσμιοι χρηματιστηριακοί δείκτες έχουν υποχωρήσει, ενώ το δολάριο ΗΠΑ έχει ενισχυθεί, καθώς οι επενδυτές πούλησαν πιο επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία και συρρέουν σε παραδοσιακά ασφαλή καταφύγια.

Ωστόσο, οι απώλειες της Wall Street ήταν σχετικά ήπιες, με τον S&P 500 να υποχωρεί λιγότερο από 1% αυτή την εβδομάδα, αφού μείωσε τις πρώτες απώλειες στο κλείσιμο και στις δύο ημέρες διαπραγμάτευσης.

Ο Σόλομον είπε ότι ένας συνδυασμός παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου ενός χαλαρού νομισματικού κύκλου και μιας σημαντικής χαλάρωσης των ρυθμιστικών πρακτικών, βοήθησε να διατηρηθεί η οικονομία των ΗΠΑ σε σταθερή κατάσταση.

«Ας αφήσουμε στην άκρη ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή», είπε. «Έχουμε μια συμβολή ισχυρών μακροοικονομικών ουρανών που καθιστούν την πορεία οικονομικής ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω, αρκετά συναρπαστική».

Πληθωρισμός και δανεισμός

«Υπάρχει σίγουρα μια λογική πιθανότητα φέτος η οικονομία των ΗΠΑ να είναι λίγο ζεστή. Και με αυτό, είναι πιθανό ο πληθωρισμός να καταλήξει να είναι ελαφρώς υψηλότερος από την προσδοκία της συναίνεσης; Ναι».

Η ανθεκτικότητα της οικονομίας σήμαινε επίσης ότι τα ιδιωτικά χαρτοφυλάκια πιστώσεων στις ΗΠΑ «ήταν γενικά αρκετά καλά”. Ωστόσο, μια επιβράδυνση της ανάπτυξης κατά τη διάρκεια ενός μακρού πιστωτικού κύκλου θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξασθένηση των κριτηρίων δανεισμού.

«Τα πρότυπα δανεισμού μειώνονται επειδή υπάρχει ανταγωνισμός για την ανάπτυξη κεφαλαίων», είπε. «Ανησυχώ λίγο για αυτό… όταν έχουμε επιβράδυνση, αν έχουμε ύφεση, θα υπάρχει μεγαλύτερη προβολή σε ορισμένα από αυτά τα μέρη όπου τα πρότυπα δανεισμού έχουν αποδυναμωθεί».

Το πετρέλαιο έφτασε τα 90 δολάρια το βαρέλι

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να αυξάνονται την Παρασκευή, θέτοντάς τες σε τροχιά για να καταγράψουν τη μεγαλύτερη άνοδο από τις αρχές του 2020, καθώς ο κλιμακούμενος πόλεμος με το Ιράν απειλεί τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου σημείωσε άνοδο άνω του 9% στις πρώτες συναλλαγές, ξεπερνώντας τα 91 δολάρια ανά βαρέλι, την υψηλότερη τιμή του από τον Οκτώβριο του 2023.

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς πετρελαίου, έσπασε τα 90 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς σημείωσε άνοδο άνω του 6% στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2024.

Η μεταβολή των τιμών ήρθε εν μέσω αυξανόμενων φόβων ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμα προβλήματα ενεργειακού εφοδιασμού. Ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι το Κουβέιτ «άρχισε να μειώνει την παραγωγή σε ορισμένα πετρελαιοπηγές, αφού εξάντλησε τον χώρο για την αποθήκευση του εμφιαλωμένου αργού πετρελαίου». Το NBC News δεν μπόρεσε άμεσα να επαληθεύσει την αναφορά, αλλά οι αναλυτές του κλάδου προειδοποιούν για την πιθανότητα τις τελευταίες ημέρες.

- Reuters, NBC News

