Τουρισμός:-Η-αγορά-έχει-παγώσει,-χωρίς-όμως-να-έχει-διαμορφωθεί-εικόνα-ανατροπής-των-τουριστικών-ροών

Μέχρι στιγμής δεν καταγράφονται ακυρώσεις στα οργανωμένα ταξίδια, πέραν των περιπτώσεων στις οποίες οι ταξιδιώτες δεν μπορούν πρακτικά να φτάσουν στον προορισμό τους, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ταξιδιωτικών & Τουριστικών Γραφείων Ελλάδος (FedHATTA), που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις που αυτές προκαλούν στον προγραμματισμό των ταξιδιών και δυνητικά στον ελληνικό τουρισμό.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της FedHATTA, αναφορικά με τον εισερχόμενο τουρισμό, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα μέλη της Ομοσπονδίας δείχνουν ότι η αγορά έχει παγώσει, χωρίς όμως να έχει διαμορφωθεί εικόνα ανατροπής των τουριστικών ροών προς την Ελλάδα.

Η ροή των κρατήσεων από το εξωτερικό παραμένει μέχρι στιγμής φυσιολογική για την εποχή, ενώ η κινητικότητα της αγοράς αναμένεται να αποτυπωθεί καθαρότερα κατά την περίοδο του καθολικού Πάσχα, όταν παραδοσιακά ενισχύεται η ζήτηση από βασικές αγορές τροφοδότησης του ελληνικού τουρισμού, όπως η Ευρώπη, η Αμερική και άλλες διεθνείς αγορές.

Κανονικά οι πτήσεις σε μη εμπόλεμες ζώνες

Παράλληλα, μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει εκδοθεί καμία ταξιδιωτική οδηγία από το υπουργείο Εξωτερικών για χώρες της Μέσης Ανατολής, της Ανατολικής ή ευρύτερης Μεσογείου ή άλλες χώρες της περιοχής, πέραν φυσικά εκείνων που εμπλέκονται άμεσα στις πολεμικές επιχειρήσεις, σχετικά με απαγόρευση μετάβασης Ελλήνων πολιτών, σύμφωνα με την ανακοίνωση της FedHATTA.

Ως εκ τούτου, και εφόσον οι πτήσεις προς και από τις χώρες αυτές εκτελούνται κανονικά, τα προγραμματισμένα ταξίδια προς προορισμούς όπως η Αίγυπτος, το Μαρόκο, η Τυνησία, η Αλγερία, η Κύπρος, η Ιορδανία και η Τουρκία πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι να υπάρξει νεότερη επίσημη ενημέρωση ή διαφορετικές εξελίξεις.

Η χρηματοδότηση για τις πτήσεις επαναπατρισμού

Επιπλέον, η FedHATTA βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο υπάρχει άριστη συνεργασία σε επίπεδο ενημέρωσης και συντονισμού. Επίσης, υπάρχει αμφίδρομη ενημέρωση, μέσω του δικτύου της ECTAA, από/ προς την Κομισιόν, για τις εξελίξεις στον επαναπατρισμό Ευρωπαίων πολιτών από τη Μέση Ανατολή, καθώς και ανταλλαγή πληροφόρησης μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για τις επιχειρησιακές κινήσεις που πραγματοποιούνται.

Υπό τον συντονισμό του ελληνικού ΥΠΕΞ, την Τετάρτη και την Πέμπτη επαναπατρίστηκαν 477 Έλληνες πολίτες από τη Μέση Ανατολή. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις ίδιες ημέρες, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Emergency Response Coordination Centre – ERCC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστήριξε κράτη μέλη της ΕΕ στην οργάνωση έξι πτήσεων επαναπατρισμού, φέρνοντας με ασφάλεια Ευρωπαίους πολίτες πίσω στη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σλοβακία.

Η Κομισιόν χρηματοδοτεί πτήσεις επαναπατρισμού με πολίτες άλλων χωρών της ΕΕ

Πρόσθετες πτήσεις επαναπατρισμού στο πλαίσιο του Μηχανισμού έχουν προγραμματιστεί τις επόμενες ημέρες, καθώς ολοένα και περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ τον ενεργοποιούν. Από τις 5 Μαρτίου, 10 κράτη μέλη έχουν ενεργοποιήσει τον Μηχανισμό, συγκεκριμένα το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Αυστρία.

Εκτός από τις προσπάθειες συντονισμού, έως και το 75% του επιλέξιμου κόστους για τις πτήσεις αυτές επαναπατρισμού μπορεί να αποζημιωθεί από την ΕΕ, εάν τουλάχιστον το 30% των διαθέσιμων θέσεων προσφέρεται σε πολίτες άλλων χωρών της ΕΕ. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να κάνει η ίδια κράτηση πτήσεων μέσω του μηχανισμού rescEU, εάν κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να βοηθήσει μια χώρα που ζητά υποστήριξη για την απομάκρυνση των πολιτών της. Σε αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να καλύψει το 100% του κόστους.

Σημειώνεται ότι η Ομοσπονδία έχει αναδείξει επανειλημμένα την ανάγκη ρύθμισης και ουσιαστικότερης θωράκισης της αγοράς, καθώς οι διεθνείς κρίσεις αναδεικνύουν με έντονο τρόπο τα κενά προστασίας που αντιμετωπίζουν τα νόμιμα ταξιδιωτικά γραφεία. Στο πλαίσιο αυτό, η FedHATTA προωθεί εκ νέου τη συζήτηση για μηχανισμούς εγγυοδοτικής κάλυψης του κλάδου, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ώστε οι επιχειρήσεις να μην παραμένουν εκτεθειμένες σε καταστάσεις έκτακτης πίεσης, όπως μαζικά αιτήματα επιστροφών ή έκτακτα κόστη που απορρέουν από γεωπολιτικές κρίσεις.

