Τουρκικά ΜΜΕ: Η Ελλάδα παραβίασε το Διεθνές Δίκαιο – Ο Δένδιας ανακοίνωσε Patriot σε Κάρπαθο, πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένη

Συνεχίζουν οι έντονες αντιδράσεις από την Τουρκία μετά την εγκατάσταση συστημάτων MIM-104 Patriot στην Κάρπαθο, με τα Μέσα Ενημέρωσης της γειτονικής χώρας να κατηγορούν τη χώρα μας πως «αποκαλύφτηκε ότι παραβίασε το Διεθνές Δίκαιο», εξαπολύοντας επίθεση και στον Έλληνα υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, ο οποίος ανακοίνωσε οπλικά συστήματα σε μια περιοχή που κατά την Άγκυρα πρέπει να είναι «αποστρατιωτικοποιημένη».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk:

«Αποκαλύφθηκε πως η Ελλάδα βρήκε ως ευκαιρία την κρίση στη Μέση Ανατολή και παραβίασε το Διεθνές Δίκαιο. Ανακοινώθηκε επίσημα πως η Ελλάδα εγκατέστησε αντιαεροπορικό σύστημα Patriot στην Κάρπαθο το οποίο είναι ένα απο τα νησιά που είναι υπο αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του σε ένα τηλεοπτικό δίκτυο δήλωσε πως η Ελλάδα εγκατέστησε Patriot στην Κάρπαθο με στόχο την άμυνα της χώρας του. Ο Νίκος Δένδιας δήλωσε επίσης πως “η Ελλάδα διαθέτει και πλοία με αντιαεροπορικά συστήματα” τα οποία βρίσκονται στην περιοχή και η χώρα μας προστατεύεται.

Για την Τουρκία οι δηλώσεις Δένδια σημαινουν παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Στη Συνθήκη των Παρισίων του 1947, η Ιταλία είχε μεταβιβάσει την κυριαρχία της Ρόδου και όλων των Δωδεκανήσων υπό τον όρο της αποστρατιωτικοποίησης. Το τελευταίο βήμα της Αθήνας απο την Τουρκία θεωρείται ως παραβίαση αυτής της Συνθήκης».

«Νίκο, μην παίζεις με τη φωτιά – Πολεμικός καιροσκοπισμός από την Ελλάδα»

Στο ίδιο μήκος κύματος και πολλά πρωτοσέλιδα τουρκικών εφημερόδων εναντίον του Νίκου Δένδια, με τη Hurriyet να κάνει λόγο για «πολιτικό καιροσκοπισμό» από την Ελλάδ, η οποία – όπως σημειώνει η εφημερίδα – βρήκε ως δικαιολογία την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ και παραβιάζοντας το Διεθνές Δίκαιο εγκατέστησε Patriot στην Κάρπαθο, η οποία σύμφωνα με την Λωζάννη και την Κάρπαθο είναι αποστρατιωτικοποιημένο νησί.

Από την πλευρά της, η Sabah γράφει απευθυνόμενη στον υπουργό Εθνικής Άμυνας «Νίκο, μην παίζεις με τη φωτιά», ενώ η Nefes χαρακτηρίζει τη χώρα μας «καιροσκόπο του πολέμου».

