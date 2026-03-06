«Τρέχει»-διαγωνισμός-26-εκατ.-για-την-«Ανάπλαση-της-Πλατείας-και-του-Άξονα-της-Αριστοτέλους»

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η πλήρης ανακατασκευή όλων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και κατασκευών που υπάρχουν σήμερα επί της πλατείας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται διαγωνιστική διαδικασία με αντικείμενο την «Ανάπλαση της Πλατείας και του Άξονα της Αριστοτέλους». Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριάντα δύο (32) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3η Απριλίου 2026. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 26.040.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027», ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η περιοχή

Η περιοχή εκτέλεσης του έργου, περίπου 32.500 τ.μ., εκτείνεται από το παραλιακό μέτωπο έως την οδό Εγνατία και, συγκεκριμένα, κατά μήκος από το κράσπεδο της παλιάς παραλίας μέχρι το κράσπεδο της οδού Εγνατίας (με εξαίρεση τους αγωγούς ομβρίων που διαπερνούν τη Λεωφόρο Νίκης έως τον κρηπιδότοιχο και καταλήγουν στην θάλασσα) και, κατά πλάτος, από την εσωτερική παρειά των στοών εκατέρωθεν του άξονα της Αριστοτέλους. Στις διασταυρώσεις µε τους εγκάρσιους οδικούς άξονες (οδός Μητροπόλεως, οδός Τσιµισκή, οδός Βασ. Ηρακλείου, οδός Ερμού) ορίζεται από την επέκταση της γραμμής των εσωτερικών παρειών των στοών. Περιλαμβάνει επίσης τα πεζοδρόμια επί της Λεωφόρου Νίκης, εκατέρωθεν του άξονα μέχρι τις οδούς Πλουτάρχου και Δημοσθένους.

Το αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η πλήρης ανακατασκευή όλων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και κατασκευών που υπάρχουν σήμερα επί της πλατείας και του άξονα Αριστοτέλους και προσθήκη νέων στοιχείων (σκληρά υλικά, δαπεδοστρώσεις, φυτεύσεις, καθιστικά, υπόγειοι χώροι υγιεινής, υδάτινα στοιχεία, υαλοπετάσματα οριοθέτησης ΤΠΖ, αστικός εξοπλισμός, κατασκευές σκίασης ΤΠΖ, ηλεκτροφωτισμός, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, κλπ.), σε διακριτές ζώνες επέμβασης. Η υλοποίηση του έργου προβλέπεται να γίνει σε 4 φάσεις, δηλαδή: Α΄ φάση: Λεωφόρος Νίκης – Μητροπόλεως, Β΄ φάση: Μητροπόλεως– Τσιμισκή, Γ΄ φάση: Τσιμισκή – Ερμού, Δ΄ φάση: Ερμού – Λεωφόρος Εγνατίας.

Καθώς το έργο περιλαμβάνει πλήρη δαπεδόστρωση της περιοχής, η οποία συνδέεται άρρηκτα με ζητήματα απορροής ομβρίων αλλά και με τα πεπαλαιωμένα δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων και ύδρευσης, συμπεριλαμβάνεται σε αυτό και η αντικατάσταση των δικτύων, υπό ενιαία εργολαβία με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Θεσσαλονίκης, ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΥΑΘ Παγίων για την παραχώρηση της αρμοδιότητας. Επίσης, λόγω των διευρυμένων εκσκαφών, το έργο συνδέεται και με την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών, βάσει μνημονίου συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, το οικονομικό αντικείμενο του οποίου δεν περιλαμβάνεται στο παρόν έργο. Θα απαιτηθεί επίσης να γίνουν νέες συνδέσεις καθώς και μετατοπίσεις/αυξήσεις ισχύος υφιστάμενων παροχών ΔΕΔΔΗΕ, το οικονομικό αντικείμενο των οποίων δεν περιλαμβάνεται στο παρόν έργο.

Η ανάδειξη της Αριστοτέλους

Η πρόταση επιχειρεί να αναδείξει την οδό Αριστοτέλους ως την κεντρική αρτηρία της σύγχρονης μητροπολιτικής ζωής της πόλης, αλλά και ως περιοχή διασύνδεσης με την νεότερη ιστορία της. Η περιοχή του έργου αρθρώνεται σε τρεις κυρίως ενότητες: α) την πλατεία επί της οδού Εγνατίας β), τον άξονα της οδού Αριστοτέλους, γ) την πλατεία Αριστοτέλους και περιλαμβάνει την ανακατασκευή των δημοσίων αποχωρητήριων (επί του άξονα Αριστοτέλους πλησίον της οδού Τσιμισκή). Οι αρχές σχεδιασμού στοχεύουν στην αντιληπτική συνέχεια του συνόλου, με εξασφάλιση συνεχούς και απρόσκοπτης θέασης προς την θάλασσα και το βόρειο τμήμα της πόλης, καθώς και στην ανάδειξη ιδιαίτερης ταυτότητας των δυο πλατειών: α) την Πλατεία επί της Εγνατίας και β) την Πλατεία Αριστοτέλους.

Επιδιώκεται η ενίσχυση του άξονα της οδού Αριστοτέλους ως κεντρική αρτηρία περίπατου που συγκροτείται από επιμέρους ζώνες κίνησης και ανάπαυσης με την οργάνωση των στοιχείων αστικού εξοπλισμού και της φύτευσης. Το βασικό υλικό της ορθοκανονικής δαπεδόστρωσης είναι γρανίτης που διακόπτεται από την ενσωμάτωση εγχρώμων μάρμαρων σε αναφορά με τα ίχνη της πόλης προ της πυρκαγιάς του 1917 (προηγούμενος αστικός ιστός). Τόσο η εισαγωγή υδάτινων στοιχείων και κατασκευών ανάλογα με το σημείο/ περιοχή της πρότασης όσο και τα προτεινόμενα είδη φυτών και δένδρων στοχεύουν στην βιοκλιματική αναβάθμιση της περιοχής και την απόδοση ενός συγχρόνου και βιώσιμου δημόσιου χώρου στην πόλη με την υιοθέτηση των βασικών αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού και αστικής ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα το έργο μετά τις απαραίτητες αποξηλώσεις καθαιρέσεις περιλαμβάνει την αντικατάσταση του συνόλου των δαπεδοστρώσεων τόσο στα πεζοδρομημένα τμήματα όσο και στις εγκάρσιές οδούς κυκλοφορίας οχημάτων καθώς και ζώνες χαμηλής φύτευσης και δέντρων στο σύνολο της περιοχής μελέτης, δηλαδή στον άξονα Αριστοτέλους και στις δυο πλατείες ( Αριστοτέλους – επί της Εγνατίας οδού) . Η υψηλή φύτευση περιλαμβάνει τόσο την μεταφύτευση υφιστάμενων δέντρων σε νέες θέσεις ( άξονας Αριστοτέλους) όσο και νέες δεντροφύτευσεις. Ο αστικός εξοπλισμός περιλαμβάνει τον σχεδιασμό ενός τύπου καθιστικού από γρανίτη με ξύλινη καθιστική επιφάνεια σε τέσσερις παραλλαγές καθώς και κατασκευές διαφορετικού τύπου υδάτινων στοιχείων.

Επιπλέον περιλαμβάνει εμπόδια διέλευσης αυτοκινήτων, νέους κάδους απορριμμάτων, βάσεις στάθμευσης ποδήλατων και κρήνες. Στο σύνολο του έργου ορίζονται οι περιοχές διάθεσης τραπεζοκαθισμάτων και προτείνονται κατασκευές σκίασης τους, (μη μόνιμες στο σύνολο του έργου και σταθερές στην Πλατεία Αριστοτέλους ) Απομακρύνονται από την περιοχή του έργου τα περίπτερα καπνοπωλών ενώ ορίζονται νέες θέσεις για τα υφιστάμενα γλυπτά, το περίπτερό ΦΚΘ και τα εκδοτήρια εισιτηρίων. Η ανακατασκευή των υπογείων χώρων δημόσιων αποχωρητήριων στο τμήμα του άξονα Αριστοτέλους που γειτνιάζει στην οδό Τσιμισκή πέρα από την νέα διαρρύθμιση των υπογείων χώρων περιλαμβάνει νέα θέση των δυο κλίμακων πρόσβασης καθώς και κατασκευή ανελκυστήρα.

Ο νέος φωτισμός του δημοσίου χώρου της ειδικής φωτοτεχνικής μελέτης περιλαμβάνει: Φωτισμό των στοών, Φωτισμό του δημοσίου χώρου με ιστούς , Διακοσμητικο επιδαπέδιο φωτισμό (γραμμικά στοιχεία/νήματα φωτιστικά σημεία ), Φωτισμό της κόμης των δένδρων στην πλατεία επί της Εγνατίας, Ευέλικτα σενάρια εορταστικού φωτισμού για την Πλατεία Αριστοτέλους. Για τον φωτισμό προτείνονται ανά περίπτωση διαφορετικού τύπου φωτιστικά σώματα και ιστοί φωτισμού.

Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης η αντικατάσταση των δικτυών ύδρευσης – αποχέτευσης μελέτης ΕΥΑΘ. Επιπλέον των νέων εγκαταστάσεων μελέτης ΕΥΑΘ περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις Ισχυρών ρευμάτων (φωτισμός – κίνηση) και εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων (WiFi, smart διαβάσεις, τηλεχειρισμός φωτισμού). Για την λειτουργία των παραπάνω το έργο περιλαμβάνει 4 υπόγεια μηχανοστάσια και δεξαμενές στον άξονα και την πλατεία καθώς και τροποποίηση του υφιστάμενου υποσταθμού ΔΕΔΔΗΕ ώστε να λειτουργεί ως μηχανοστάσιο και δεξαμενή.