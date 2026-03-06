Τραμπ:-Πρόγραμμα-αντασφάλισης-20-δισ.-δολαρίων-για-να-«ανοίξει»-η-διέλευση-των-τάνκερ-από-τα-Στενά-του-Ορμούζ

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε πρόγραμμα αντασφάλισης ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα πετρελαιοφόρα και άλλα θαλάσσια μεταφορικά μέσα, σε μια προσπάθεια να κινηθούν τα πλοία μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν περισσότερο από 12% την Παρασκευή, ξεπερνώντας τα 90 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων στον Περσικό Κόλπο παραμένει στάσιμη λόγω του πολέμου. Ορισμένες χώρες του Κόλπου έχουν αρχίσει να μειώνουν την παραγωγή επειδή δεν μπορούν να εξάγουν το αργό τους μέσω του Στενού.

Η Development Finance Corporation των ΗΠΑ θα ασφαλίσει ζημίες έως 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε κυλιόμενη βάση.

Η DFC και το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσαν ότι συνεργάζονται στενά με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ για την εφαρμογή του σχεδίου.

«Βέβαιοι» ότι τα καύσιμα «θα ρέουν και πάλι στον κόσμο»

«Είμαστε βέβαιοι ότι το αντασφαλιστικό μας σχέδιο θα εξασφαλίσει ότι το πετρέλαιο, η βενζίνη, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, τα καύσιμα αεροσκαφών και τα λιπάσματα θα περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ και θα ρέουν και πάλι στον κόσμο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της DFC, Μπεν Μπλακ.

Το Στενό είναι το σημαντικότερο σημείο διοχέτευσης αργού πετρελαίου στον κόσμο, με περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης να εξάγεται μέσω αυτού. Περίπου το 20% των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως περνά επίσης από το στενό.

«Το κύριο πρόβλημα είναι το ζήτημα της ασφάλειας»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα προσφέρουν ασφάλιση στα εμπορικά πλοία στον Περσικό Κόλπο και συνοδεία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, αν χρειαστεί. Αρκετά πετρελαιοφόρα έχουν δεχθεί επιθέσεις αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν το μαζικό κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η ασφάλιση δεν είναι το κύριο πρόβλημα για τους πλοιοκτήτες αυτή τη στιγμή, δήλωσε ο Ματ Ράιτ, ανώτερος αναλυτής εμπορευματικών μεταφορών στην εταιρεία συμβούλων Kpler. Τα δεξαμενόπλοια δεν κινούνται μέσω των Στενών, επειδή ανησυχούν για τη φυσική τους ασφάλεια, σημείωσε.

«Πρέπει να υπάρχει κάποια εμπιστοσύνη ότι η ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να διεξάγει πόλεμο έχει μειωθεί», δήλωσε ο Wright στο CNBC.

