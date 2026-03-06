Τραπεζικές μετοχές: Από την ανάκαμψη σε «κανονική ευρωπαϊκή αποτίμηση» — Τι περιμένουν οι αναλυτές

Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος εισέρχεται σε μια νέα φάση. Ενώ οι τραπεζικές μετοχές σημειώνουν ήδη εντυπωσιακές επιδόσεις — με μέση άνοδο άνω του 400% από το τέλος του 2021 — οι μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι δεν έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους. Αντίθετα, σε εβδομάδα που χαρακτηρίστηκε από «βροχή» αναβαθμίσεων, Goldman Sachs, Citi, Optima Bank, Alpha Finance και Axia Research στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: το story των ελληνικών τραπεζών δεν έχει τελειώσει.

Το αφήγημα μετατοπίζεται από τη φάση της εξυγίανσης και της ανάκαμψης σε μια πιο «κανονική» ευρωπαϊκή αποτίμηση, με χαμηλότερο αντιλαμβανόμενο ρίσκο, υψηλότερες διανομές προς τους μετόχους και στρατηγική ευελιξία μέσω εξαγορών. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν υπάρχει upside, αλλά πόσο και μέσα από ποιες κινήσεις.

Goldman Sachs: Στόχος ΓΔ 2.500 μονάδες, γενναίες αναθεωρήσεις

Η Goldman Sachs κάνει στροφή μεθοδολογίας και εκτοξεύει τους στόχους. Ο αμερικανικός οίκος δηλώνει πλέον ότι αποτιμά τις ελληνικές τράπεζες με βάση τον δείκτη P/E, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με discount έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών τους — περίπου 10x P/E έναντι 11x για την ευρύτερη κάλυψη των ευρωπαϊκών τραπεζών. Ταυτόχρονα, ανεβάζει τον στόχο του Γενικού Δείκτη στις 2.500 μονάδες, από 2.300 μονάδες που είχε θέσει προηγουμένως.

Τράπεζα Παλαιά τιμή-στόχος Νέα τιμή-στόχος Σύσταση Eurobank €3,50 €5,00 Αγορά Εθνική Τράπεζα €15,10 €16,75 Ουδέτερη Alpha Bank €4,20 €5,10 Αγορά Τράπεζα Πειραιώς €8,00 €10,50 Αγορά

Η Goldman σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε μια εποχή υψηλότερης διαρθρωτικής κερδοφορίας, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) να αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 14-15% για την περίοδο 2026-2028, ενώ ο δείκτης CET1 προβλέπεται να παραμείνει σταθερά πάνω από 15%.

Επίσης, η αύξηση των δανείων αναμένεται να είναι περίπου διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, υποστηριζόμενη από κορυφαίους δείκτες αποδοτικότητας και βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού. Ωστόσο, ο οίκος διατηρεί «ουδέτερη» σύσταση για την Εθνική Τράπεζα, αξιολογώντας ότι τα θετικά χαρακτηριστικά της έχουν ήδη σε μεγάλο βαθμό αποτιμηθεί στην τρέχουσα τιμή.

Optima και Citi: Πειραιώς στο επίκεντρο

Η Optima Bank αναβαθμίζει σημαντικά την τιμή-στόχο για την Τράπεζα Πειραιώς, στα 9,66 ευρώ από 7,50 ευρώ, ενόψει των αποτελεσμάτων χρήσης 2025 και του επικείμενου Capital Markets Day. Για το 2025, ο οίκος εκτιμά καθαρά έσοδα από τόκους 1,9 δισ. ευρώ — μειωμένα κατά 9% λόγω μείωσης επιτοκίων — αλλά έσοδα από προμήθειες 669 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19%, και καθαρά κέρδη 1,07 δισ. ευρώ. Η μετοχή διαπραγματεύεται στις 8,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026 και 1,2 φορές την ενσώματη καθαρή θέση, με περιθώριο ανόδου έναντι της ευρωπαϊκής βαθμίδας. Αναμένεται διατήρηση δείκτη διανομής κερδών (payout) στο 50%.

Στον ίδιο τίτλο εστιάζει και η Citi, ενσωματώνοντας στις προβλέψεις της την εξαγορά της Eurolife και αναθεωρώντας ανοδικά τα μοντέλα αποτίμησης. Ο αμερικανικός οίκος προβλέπει για το 2026 καθαρά κέρδη 913,5 εκατ. ευρώ και απόδοση ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 11%, με P/E στις 9,9 φορές και P/BV στις 1,1 φορές. Προβλέπεται σταδιακή αύξηση του δείκτη διανομής έως το 70% το 2028. Στην ανάλυσή της για την Τράπεζα Κύπρου, η Citi επισημαίνει ιδιαίτερα τον ισχυρό δείκτη κεφαλαίων CET1 (20,5%) και τη συντηρητική δομή του ισολογισμού, με λόγο δανείων προς καταθέσεις στο 50%.

Alpha Finance: Αύξηση τιμών-στόχων 20-25%, με στροφή στις εξαγορές

Η Alpha Finance αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις της κατά 20-25% για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις νέες εκτιμήσεις κερδών όσο και την αλλαγή στάσης των τραπεζών απέναντι στη χρήση του πλεονάζοντος κεφαλαίου. Πλέον εφαρμόζονται υψηλότεροι πολλαπλασιαστές στο υπερβάλλον κεφάλαιο: 0,6x-1,0x έναντι 0,2x-0,6x προηγουμένως.

Κατά μέσο όρο, οι προβλέψεις για τα έσοδα έχουν αυξηθεί κατά 8,2%, με την οργανική κερδοφορία (PPI) και τα καθαρά κέρδη να ενισχύονται κατά 10,9% και 14,4% αντίστοιχα. Ο δείκτης ROTE τοποθετείται στο 14,8% για το 2025 και στο 14,4% για το 2026. Η χρηματιστηριακή διατηρεί σύσταση «αγορά» για Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς, ενώ υποβαθμίζει την Εθνική Τράπεζα σε «ουδέτερη» (τιμή-στόχος €11,60) λόγω αποτίμησης. Για την Πειραιώς, η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 6,60 ευρώ, με τη μετοχή να διαπραγματεύεται ακόμα με discount έναντι της λογιστικής αξίας 2025.

Έμφαση δίνεται στη στροφή των τεσσάρων συστημικών τραπεζών προς τις συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A). Ήδη έχουν ανακοινωθεί οκτώ συναλλαγές συνολικού ύψους άνω των 2,2 δισ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι υπάρχει επιπλέον δυνατότητα για ακόμη 4 δισ. ευρώ σε πρόσθετες κινήσεις.

Axia Research & Morgan Stanley: Το «χρυσό εισιτήριο» της αναβάθμισης

Ένας ακόμη σημαντικός καταλύτης που αναδεικνύουν οι αναλυτές είναι η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε ανεπτυγμένη αγορά. Σύμφωνα με την Axia Research και την Alpha Finance, το 2026 αναμένεται να είναι θετικό έτος για τις τράπεζες, μεταξύ άλλων και λόγω της αναβάθμισης από τους οίκους FTSE, MSCI, S&P Dow Jones και Stoxx. Τα blue chips — και πρωτίστως οι τέσσερις συστημικές τράπεζες — θα είναι τα πρώτα που θα αποκτήσουν το λεγόμενο «χρυσό εισιτήριο» ένταξης στους βασικούς δείκτες, με σημαντικές εισροές κεφαλαίων από θεσμικούς επενδυτές.

Σε πρόσφατες συναντήσεις με επενδυτές, η Morgan Stanley επισήμανε ότι η Ελλάδα μπαίνει ολοένα και περισσότερο στο ραντάρ επενδυτών ανεπτυγμένων αγορών. Η ελληνική επενδυτική ιστορία αποκτά ευρύτερη ακτινοβολία μέσα από τη θετική πορεία του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα η πρόσβαση στις ελληνικές τράπεζες να θεωρείται ελκυστικό proxy για το συνολικό ελληνικό story.

Τα βασικά ερωτήματα που απασχολούν τους επενδυτές για το 2026

Η Goldman Sachs συγκεκριμενοποιεί τους θεματικούς άξονες επενδυτικού ενδιαφέροντος για τους επόμενους μήνες. Πρώτον, η βιωσιμότητα της αύξησης δανείων και το μείγμα μεταξύ εταιρικής ζήτησης και ζήτησης από νοικοκυριά. Δεύτερον, ο τρόπος αξιοποίησης του πλεονάζοντος κεφαλαίου — μερίσματα, επαναγορές ή M&A. Τρίτον, η εξέλιξη των εσόδων από προμήθειες και ασφαλιστικές δραστηριότητες ως αντιστάθμισμα στη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII).

Η μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ πιέζει τα ΝΙΙ — με εκτιμώμενη πτώση της τάξης του 7-9% για το 2025 σε σχέση με το 2024 — αλλά οι τράπεζες αντισταθμίζουν μέσω επιτάχυνσης των προμηθειών, ασφαλιστικών εσόδων (bancassurance) και ελέγχου κόστους. Η ποιότητα ενεργητικού παραμένει σταθερή, με το κόστος κινδύνου σε ελεγχόμενα επίπεδα.

Το «κρυφό» μυστικό των νέων τιμών-στόχων

Αξίζει να σημειωθεί μια σημαντική μεθοδολογική παράμετρος που εξηγεί εν μέρει τη «βροχή» των αναβαθμίσεων. Τα υποδείγματα αποτίμησης βασίζονται ακόμη στα κέρδη του 2026. Όταν οι αναλυτές μεταφέρουν τον ορίζοντα αναφοράς στο 2027 και στη συνέχεια στο 2028, το σημείο αναφοράς των πολλαπλασιαστών μετακινείται αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εμφανιστούν νέες αναβαθμίσεις τιμών-στόχων ακόμη και χωρίς ουσιαστική αλλαγή στο επενδυτικό αφήγημα — απλώς λόγω εναλλαγής του έτους βάσης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αναβάθμιση της Citi για συγκεκριμένους τίτλους, η οποία πραγματοποιήθηκε παρά μικρή μείωση (1-3%) των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή. Η αναβάθμιση δεν προέκυψε από υψηλότερα αναμενόμενα κέρδη, αλλά από επανατιμολόγηση κινδύνου — γεγονός που αποτελεί θετική ένδειξη για τη δομική βελτίωση της εμπιστοσύνης στον κλάδο.

Το σερί ανόδου του Χρηματιστηρίου Αθηνών διακόπηκε πρόσφατα, καθώς η απόφαση του Αρείου Πάγου για μέρος των τραπεζικών δανείων εντός της περιμέτρου εγγύησης του Δημοσίου λειτούργησε ως αφορμή κατοχύρωσης κερδών. Ωστόσο, οι αναλυτές απαντούν αρνητικά στο ερώτημα αν τα τραπεζικά χαρτιά έχουν φτάσει σε ταβάνι.

Μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι «ποντάρουν» στους θετικούς καταλύτες που αναμένονται άμεσα: τα αποτελέσματα κερδοφορίας χρήσης 2025 (πρόκειται να ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες), οι νέοι μεσοπρόθεσμοι στόχοι που θα παρουσιαστούν στα Capital Markets Days των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, καθώς και η προοπτική αυξανόμενων διανομών. Η Bank of America, που διατηρεί θετική στάση για τον κλάδο από τον Δεκέμβριο, προβλέπει διψήφια αύξηση κερδών έως το 2028.

Σύνοψη: Τιμές-στόχοι ανά τράπεζα

Τράπεζα Goldman Sachs Optima Bank Alpha Finance UBS Eurobank €5,00 (Buy) — Αγορά €4,10 (Buy) Εθνική Τράπεζα €16,75 (Neutral) — €11,60 (Hold) €14,90 (Buy) Alpha Bank €5,10 (Buy) — Αγορά €4,00 (Buy) Τράπεζα Πειραιώς €10,50 (Buy) €9,66 (Buy) €6,60 (Buy) €8,60 (Buy)

Σημ.: Οι τιμές-στόχοι αντιπροσωπεύουν τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις κάθε οίκου και μπορεί να αντιστοιχούν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές έκδοσης. - Δημοσιευμένες εκθέσεις αναλυτών (Φεβρουάριος 2026).

Συμπέρασμα

Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος βρίσκεται σε ένα μεταβατικό σημείο. Το φάσμα των καταλυτών — αποτελέσματα 2025, νέα business plans, αναβαθμίσεις δεικτών, κεφαλαιακές αποδόσεις και M&A — δίνει στους αναλυτές λόγους να διατηρούν αισιόδοξη στάση, παρά τη σημαντική άνοδο που έχουν ήδη καταγράψει οι μετοχές.

Το κλειδί βρίσκεται στη βιωσιμότητα: μπορούν οι ελληνικές τράπεζες να αποδείξουν ότι η κερδοφορία τους δεν ήταν φαινόμενο υψηλών επιτοκίων, αλλά αντικατοπτρίζει μια διαρθρωτική μεταβολή; Η απάντηση των οίκων, σχεδόν ομόφωνα, είναι θετική. Και αυτό ακριβώς εξηγεί τη βροχή των αναβαθμίσεων τις τελευταίες εβδομάδες.