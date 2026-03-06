Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, March 6
    Υπ.Εργασίας:-Ο-«χάρτης»-των-πληρωμών-από-e-ΕΦΚΑ,-ΔΥΠΑ-για-την-περίοδο-9-έως-13-Μαρτίου
    Υπ.Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 9 έως 13 Μαρτίου

    Υπ.Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 9 έως 13 Μαρτίου

    Οικονομία 1 Min Read

    Κατά την περίοδο 9 έως 13 Μαρτίου, θα καταβληθούν συνολικά 70.400.000 ευρώ σε 73.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

    Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

    · Από 9 έως και 13 Μαρτίου θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

    Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

    · 28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

    · 3.000.000 ευρώ σε 3.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

    · 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

    · 1.400.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

    Keep Reading