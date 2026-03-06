ΧΑ:-Η-αγορά-παραμένει-ευάλωτη-στο-διεθνές-ρίσκο

Η συνεδρίαση ήταν εξαιρετικά νευρική: ο ΓΔ από +2,45% γύρισε σε αρνητικό έδαφος ακολουθώντας την Ευρώπη και τελικά έκλεισε στις 2.171,87 μον. (+0,51%) μετά από σταθεροποίηση στις δημοπρασίες. Ο αυξημένος τζίρος στην έναρξη έδειξε γρήγορες ρευστοποιήσεις από όσους αγόρασαν στα χθεσινά χαμηλά. Η αγορά παραμένει ευάλωτη στο διεθνές κλίμα και χωρίς σταθερή τεχνική εικόνα.

Αναλυτικά οι παρατηρήσεις της Κύκλος Χρηματιστηριακή:

Κλάδοι & μετοχές

• Τράπεζες: κυριαρχία στον τζίρο (€270 εκατ.), θετικές ΕΤΕ–ΠΕΙΡ–ALPHA, μικρότερη άνοδος ΕΥΡΩΒ.

• Διυλιστήρια: ισχυρή συμβολή στον ΓΔ (ΜΟΗ +3,03%, ΕΛΠΕ +1,75%). • Πιέσεις: MTLN, BIO, CENER.

• Shorts: MTLN (AKO 0,916%, JPM AM 0,543%, GLG 0,543%), BYLOT (Qube 0,612%), QLCO (Arrowstreet 0,505%).

Μακροοικονομικό περιβάλλον

• Η Μέση Ανατολή παραμένει ο βασικός εξωτερικός κίνδυνος, με πιθανές ενεργειακές διαταραχές.

• Παρατεταμένα υψηλές τιμές ενέργειας αυξάνουν τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού και καθυστερούν τη νομισματική χαλάρωση.

• ΗΠΑ: πυρήνας PCE και δασμοί ενισχύουν το σενάριο καθυστέρησης μειώσεων επιτοκίων.

• Ευρωζώνη: η ΕΚΤ κρατά επιφυλακτική στάση λόγω ενεργειακού κόστους, με τη Λαγκάρντ να τονίζει ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται συνεδρίαση‑συνεδρίαση χωρίς προκαθορισμένη γραμμή για τη Μέση Ανατολή.

• Αγορά Συναλλάγματος: ενισχυμένη ζήτηση για νομίσματα-ασφαλή καταφύγια, διεύρυνση interest rate Emerging Market spreads.

• Οίκοι:

o BofA: βλέπει την Ελλάδα στις κορυφαίες αγορές EEMEA αλλά φοβάται ανατροπή εισροών λόγω Μέσης Ανατολής.

o JP Morgan: η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αυξάνει τον γεωπολιτικό κίνδυνο και τη μεταβλητότητα, με μεγαλύτερη ένταση από προηγούμενες κρίσεις. Πιο ευάλωτοι θεωρούνται τουρισμός–μετακινήσεις–ακίνητα, ενώ πιο ανθεκτικοί κλάδοι είναι ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και βασικά αγαθά. Βασικό σενάριο: σύγκρουση 2–4 εβδομάδων, αλλά ο κίνδυνος παρατεταμένης αστάθειας και ενεργειακών διαταραχών παραμένει υψηλός.

Εταιρικές εξελίξεις

• ΠΕΙΡ: νέο πλάνο 2026-30, στόχος διπλασιασμού μερίσματος.

• ΔΕΗ–MTLN: συνεργασία 1.500 MW.

• CENER: εξαγορά μονάδας σωλήνων στη Βρετανία.

• AEM: απόκτηση 50,1% της MORE.GR (αποτίμηση έως €60 εκατ.).

Διεθνές περιβάλλον

• Πετρέλαιο: Άνοδος πάνω από $80–85 λόγω πολέμου, μπλοκαρισμένου Ορμούζ και παύσης κινεζικών εξαγωγών.

• Φυσικό αέριο: Γύρω στα €50/MWh με νευρικότητα από ρωσικές απειλές, χαμηλά αποθέματα και διαταραχές LNG.

• Χρυσός: Ελαφρά πτώση γύρω στα $5.115 λόγω ισχυρού δολαρίου και μετατόπισης προσδοκιών για επιτόκια.

• Ασήμι: Στα ~$83,5 με μεταβλητότητα από την κρίση ΗΠΑ–Ιράν και την ενίσχυση του δολαρίου.

• Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2026 κινούνται ανοδικά σε Ην. Βασίλειο (+22%) και Ιταλία (+38%), ενώ Γερμανία (‑3%) και Ισπανία (‑8%) υποχωρούν, με όλες να παραμένουν πολύ χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά του 2022.

Ημερολόγιο & αξιολογήσεις

• DBRS σήμερα, επόμενες: Moody’s 13/3, Scope 20/3, S&P 24/4, Fitch 8/5.

• Αποτελέσματα: TREK 10/3 (μετά το κλείσιμο), ΣΑΡ 11/3 (μετά το κλείσιμο).

«Το τρέχον επίπεδο μεταβλητότητας υποδεικνύει προσεκτική στάση και ανάγκη για ξεκάθαρο καταλύτη πριν από ουσιαστική αύξηση έκθεσης, δεδομένης της μη σταθεροποιημένης τεχνικής εικόνας και του εύθραυστου επενδυτικού κλίματος.»