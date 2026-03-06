Χρηματιστήριο: Επιστροφή στην αφετηρία με μια εβδομάδα καταιγίδας -6,81% – Ο πόλεμος στο Ιράν εξαΰλωσε τα κέρδη του 2026

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.122,60 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 2,27% (-49,27 μονάδες), συνεχίζοντας το αρνητικό σερί μιας εξαιρετικά δύσκολης εβδομάδας για τη Σοφοκλέους. Ο δείκτης κινήθηκε εντός ημέρας μεταξύ 2.102,77 και 2.171 μονάδων, σε ένα εύρος που αντικατοπτρίζει τη νευρικότητα και την αμυντική στάση των επενδυτών.

Ο δείκτης FTSE Large Cap υποχώρησε κατά 2,48% στις 5.389,13 μονάδες (-136,83 μον.), ενώ βαρύτερο πλήγμα δέχθηκε ο Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ) με πτώση 3,99% στις 2.348,67 μονάδες (-97,55 μον.). Ο δείκτης FTSE Mid Cap 40 έκλεισε στις 2.645,78 μονάδες, ενώ ο ATHEX ESG διαμορφώθηκε στις 2.515,97 μον. (-2,41%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 278,14 εκατ. ευρώ, επίπεδο ικανοποιητικό αλλά αισθητά χαμηλότερο από τις ημέρες μαζικών ρευστοποιήσεων στις αρχές της εβδομάδας, όταν ο τζίρος είχε εκτιναχθεί σε 680 εκατ. ευρώ (Τρίτη 3/3). Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώθηκε στα 66,28 δισ. ευρώ στον Γενικό Δείκτη.

Εβδομαδιαία αποτίμηση – Η χειρότερη εβδομάδα από τον Απρίλιο 2025

Η εβδομάδα που ολοκληρώθηκε σήμερα ήταν η βαρύτερη για το Χρηματιστήριο Αθηνών εδώ και πολλούς μήνες. Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε εβδομαδιαίες απώλειες 6,81%, τις μεγαλύτερες από τον Απρίλιο του 2025, όταν είχε κορυφωθεί ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ–Κίνας. Ο FTSE 25 υποχώρησε ακόμη περισσότερο, κατά 7,07%, ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης ήταν ο μεγάλος χαμένος με πτώση 8,35%.

Εντός της εβδομάδας, ο ΓΔ κινήθηκε μεταξύ 2.064,30 και 2.271,25 μονάδων, ένα εύρος πάνω από 200 μονάδων που αποτυπώνει τον βαθμό μεταβλητότητας. Το χαμηλό εβδομάδας στις 2.064 μονάδες αποτελεί ταυτόχρονα και χαμηλό έτους, σε απόσταση αναπνοής από τον κινητό μέσο 200 ημερών.

Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ανήλθε στα 445,6 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 3,03% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, αντανακλώντας τον αυξημένο φόβο και τις μαζικές ρευστοποιήσεις. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών για το 2026 διαμορφώνεται στα 396,7 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 82,1% σε σχέση με το 2025. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς υποχώρησε στα 147,1 δισ. ευρώ.

Ενδεικτικό του κλίματος πανικού είναι ότι τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού κατέγραψαν εκροές 34,3 εκατ. ευρώ μέσα σε μία εβδομάδα, χάνοντας σχεδόν το ένα τρίτο των εισροών που είχαν συγκεντρώσει από την αρχή του έτους. Οι ξένοι επενδυτές ήταν καθαροί πωλητές 51,3 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο, αν και η ετήσια εικόνα παραμένει θετική στα +85,7 εκατ. ευρώ.

Σε ετήσια βάση, ο ΓΔ βρίσκεται πλέον οριακά θετικός κατά μόλις +0,09%, έχοντας απολέσει το σύνολο σχεδόν των κερδών που είχαν φτάσει έως και +13,5% στις 4 Φεβρουαρίου.

Η εικόνα στις μετοχές – Κυριαρχία πωλητών, λίγες εξαιρέσεις

Η αρνητική εικόνα ήταν καθολική στο ταμπλό, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Στον τραπεζικό κλάδο, που αποτελεί τον βαρόμετρο της αγοράς, οι απώλειες ήταν βαριές: η Τράπεζα Πειραιώς υποχώρησε 5,01% στα 7,20 ευρώ, η Alpha Bank έχασε 4,11% στα 3,433 ευρώ, η Εθνική Τράπεζα 3,68% στα 12,95 ευρώ, η Eurobank 3,12% στα 3,572 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου 3,11% στα 8,72 ευρώ. Αξιοσημείωτη η πτώση 6,15% της Optima Bank στα 8,54 ευρώ, παρά τα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε νωρίτερα στην εβδομάδα.

Στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, η πίεση ήταν γενικευμένη: ο Τιτάν υποχώρησε 5,01% στα 46,50 ευρώ, η Cenergy 4,42% στα 19,26 ευρώ, η Βιοχάλκο 4,17% στα 13,80 ευρώ, η ΔΕΗ 3,35% στα 17,30 ευρώ, ο ΟΠΑΠ 2,81% στα 14,52 ευρώ και η Jumbo 1,93% στα 23,34 ευρώ. Η Metlen περιόρισε τις απώλειές της στο 1,21% στα 34,38 ευρώ, αφού είχε αποτελέσει βασικό στόχο ρευστοποιήσεων στις προηγούμενες συνεδριάσεις (εβδομαδιαία πτώση 21,5% από αρχή έτους).

Στις ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις της ημέρας, η Motor Oil κέρδισε +3,61% στα 36,70 ευρώ και η HELLENiQ Energy +3,16% στα 8,975 ευρώ, ωφελούμενες από τις αυξημένες τιμές πετρελαίου. Σταθερά κινήθηκαν ο ΟΤΕ (+0,85%) στα 16,67 ευρώ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,17%) στα 34,48 ευρώ, ενώ μικρά κέρδη σημείωσε και η CrediaBank (+1,29%) στα 1,256 ευρώ.

Σε εβδομαδιαία βάση, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές υψηλού beta και εκείνες που είχαν υπεραποδώσει εντός 2026, στοιχείο που υποδηλώνει στόχευση σε κατοχύρωση κερδών. Κορυφαίοι χαμένοι εβδομάδας: MIG -24%, Cenergy -19,3% (αν και παραμένει +28,4% ετησίως), Aegean Airlines -17,2%, και Metlen -11,8%. Αντίθετα, η ΕΧΑΕ (+10,1%), η Motor Oil (+4,9%) και η ΕΥΔΑΠ (+5,6%) κινήθηκαν αντίθετα από τη γενική τάση.

Τεχνική εικόνα – Κομβικό σταυροδρόμι ανάμεσα σε ΚΜΟ 50 και 200 ημερών

Η τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη. Ο δείκτης κινείται πλέον εγκλωβισμένος μεταξύ των κινητών μέσων όρων 50 και 200 ημερών, μια ζώνη που παραδοσιακά σηματοδοτεί σταυροδρόμι για τη μακροπρόθεσμη τάση.

Η κρίσιμη στήριξη εντοπίζεται στον εκθετικό κινητό μέσο 200 ημερών στις 2.050,65 μονάδες. Η καθοδική διάσπαση αυτού του επιπέδου θα αποτελούσε ισχυρό αρνητικό σήμα, ανοίγοντας δυνητικά περιθώριο υποχώρησης έως τις 1.920 μονάδες. Το χαμηλό εβδομάδας στις 2.064 μονάδες, που σημειώθηκε την Τρίτη, αποδεικνύει ότι η αγορά δοκίμασε ήδη την αντοχή αυτού του ορίου και προσωρινά αντέδρασε.

Από την πλευρά των αντιστάσεων, το βασικό επίπεδο εντοπίζεται στην περιοχή των 2.230 μονάδων, η υπέρβαση της οποίας θα απαιτήσει αυξημένο συναλλακτικό ενδιαφέρον, αναλογικά με την ένταση της διόρθωσης που έχει προηγηθεί.

Ο RSI κινείται σε χαμηλά επίπεδα, κοντά σε υπερπωλημένες ζώνες, γεγονός που εξηγεί και τη δυναμική αντίδραση της Τετάρτης, όταν ο δείκτης ανέκαμψε έως τις 2.213 μονάδες. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, αντιδράσεις αυτού του τύπου σπάνια έχουν διάρκεια, καθώς τροφοδοτούνται κυρίως από ψυχολογική ορμή και είναι επιρρεπείς σε γρήγορες μετατοπίσεις.

Ο ΔΤΡ, μετά τη βίαιη διόρθωση 8,35% στην εβδομάδα, δοκιμάζει τα νεύρα των επενδυτών. Ο δείκτης είχε φτάσει σε ετήσιο +24,6% και πλέον βρίσκεται στο +2,43%, αποδεικνύοντας τη ραγδαιότητα της αντιστροφής. Η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει ακόμη ανοδική, ωστόσο έχει γίνει πιο εύθραυστη, και τα σημεία διαπραγμάτευσης μπορούν να θεωρηθούν κομβικά για την εξέλιξή της.

Διεθνές φόντο – Πόλεμος, πετρέλαιο και αρνητικά μακρο-στοιχεία πιέζουν τα ταμπλό

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αποτελούν τον κυρίαρχο παράγοντα που καθόρισε τις αγορές αυτή την εβδομάδα. Ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ εναντίον του Ιράν μπήκε στη δεύτερη εβδομάδά του χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης, ενώ η μερική διακοπή της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ εκτίναξε τις τιμές ενέργειας. Το αργό Brent διαπραγματεύεται γύρω στα 84–85 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο χρυσός ξεπέρασε τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά. Ο δείκτης μεταβλητότητας VIX εκτοξεύτηκε στο 28,40, στα υψηλότερα επίπεδα τετραμήνου.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ξεκίνησαν τη σημερινή συνεδρίαση με κέρδη, με τον DAX να ενισχύεται 0,7% και τον CAC 40 +0,5%, αλλά η εικόνα ανετράπη μετά το άνοιγμα της Wall Street. Σε εβδομαδιαία βάση, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 οδεύει προς απώλειες περίπου 4,6%, τις μεγαλύτερες από τον Απρίλιο 2025. Ενδεικτική ήταν και η απαγόρευση ανοιχτών πωλήσεων στο Χρηματιστήριο Κωνσταντινούπολης, μετά τη βουτιά 5,32% τη Δευτέρα.

Στη Wall Street, η σημερινή συνεδρίαση εξελίσσεται βαριά αρνητικά. Ο S&P 500 υποχωρεί κατά 1,57%, ο Dow Jones σχεδόν 2% (πάνω από 900 μονάδες) και ο Nasdaq 1,58%. Εκτός του γεωπολιτικού σοκ, η αγορά αντιμετωπίζει και αρνητική μακροοικονομική εικόνα: τα Non-Farm Payrolls κατέγραψαν απροσδόκητη μείωση 92.000 θέσεων τον Φεβρουάριο (αναμενόταν αύξηση 56.000), ενώ η ανεργία ανέβηκε στο 4,4%. Τα στοιχεία αυτά δημιουργούν ένα τοξικό μείγμα: η Fed μπορεί να αναγκαστεί να κρατήσει τα επιτόκια σταθερά παρά τις ενδείξεις αδυναμίας της αγοράς εργασίας, εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσεων από την ενέργεια.

Μοναδικός φωτεινός κλάδος στις αμερικανικές αγορές παραμένουν οι ενεργειακές μετοχές, με τις Exxon Mobil, Chevron και Occidental Petroleum να κινούνται ανοδικά. Αναλυτές κάνουν λόγο για «Μεγάλη Κλαδική Εναλλαγή» (Great Sector Rotation), με τη μετατόπιση κεφαλαίων από τον τεχνολογικό κλάδο προς ενέργεια, βιομηχανία και πρώτες ύλες.

Θεμελιώδη – Ισχυρά κέρδη, αλλά η αγορά δεν «ακούει»

Σε ότι αφορά τα θεμελιώδη μεγέθη, οι 22 εταιρείες του ΧΑ που έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα για τη χρήση 2025 εμφανίζουν ικανοποιητικές επιδόσεις: ο κύκλος εργασιών είναι αυξημένος κατά 2% στα 43,6 δισ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη κατά 7% στα 6,8 δισ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη τρέχουν αυξημένα κατά 15,3% στα 8,05 δισ. ευρώ. Η αύξηση στην κερδοφορία των τραπεζών (+15%), η επιστροφή σε θετικό πρόσημο της CrediaBank, καθώς και οι θετικές κατευθυντήριες γραμμές από τις πρόσφατες επενδυτικές ημερίδες ενισχύουν την πιθανότητα το 2025 να αποτελέσει χρονιά ιστορικών κερδών.

Ωστόσο, ο παράγοντας κερδοφορία δεν λειτουργεί επί του παρόντος υπέρ μιας αγοραστικής κίνησης. Τα θεμελιώδη έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα — ο φόβος υπερισχύει της λογικής σε αυτήν τη φάση. Η αγορά δεν έδειξε αντανακλαστικά ούτε σε θετικά εταιρικά νέα ούτε σε κινήσεις εξαγορών.

Η ατζέντα της νέας εβδομάδας

Η προσεχής εβδομάδα αναμένεται κρίσιμη τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τη Δευτέρα, η CrediaBank πραγματοποιεί επενδυτική ημερίδα, από την οποία αναμένονται πληροφορίες για το επιχειρηματικό πλάνο ενόψει αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Στο εταιρικό μέτωπο, την Τρίτη ανακοινώνει η Trek (Εναλλακτική Αγορά), την Τετάρτη ο Σαράντης και την Πέμπτη η MIG και η Aegean Air.

Σημαντικό ραντεβού αποτελεί η αξιολόγηση της Moody’s για το ελληνικό αξιόχρεο την Παρασκευή 13 Μαρτίου (τρέχουσα βαθμίδα Baa3, θετική προοπτική). Σημειώνεται ότι σήμερα η DBRS ανακοίνωσε τη δική της αξιολόγηση.

Από το εξωτερικό, τα βλέμματα θα στραφούν στον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) των ΗΠΑ την Τετάρτη 11/3, τα στοιχεία ανεργίας (12/3) και τη δεύτερη εκτίμηση για το ΑΕΠ δ’ τριμήνου (13/3). Φυσικά, ο κυρίαρχος παράγοντας παραμένουν οι εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο και η πορεία των τιμών ενέργειας.

Γνώμες ειδικών

Citigroup: Ο πόλεμος στο Ιράν εισάγει μια νέα και ισχυρή πηγή αβεβαιότητας στις παγκόσμιες αγορές, κυρίως μέσω της ανόδου των τιμών πετρελαίου. Οι ανησυχίες για παρατεταμένη σύγκρουση και σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια προμήθεια ενέργειας πιέζουν τα risk assets σε παγκόσμιο επίπεδο.

Bank of America: Η αμερικανική τράπεζα παραμένει θετικά τοποθετημένη για τις ελληνικές μετοχές μεσοπρόθεσμα, σημειώνοντας ότι ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος βρίσκεται σε καθεστώς βιώσιμης οργανικής ανάπτυξης που δεν έχει πλήρως ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις. Διατηρεί σύσταση «αγορά» σε εννέα ελληνικές μετοχές, μεταξύ των οποίων Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha, Metlen, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΟΤΕ και ΔΕΗ.

AXIA – Alpha Finance: Οι βασικοί κίνδυνοι για την ελληνική αγορά παραμένουν εξωγενείς και συνδέονται με γεωπολιτικές εξελίξεις. Δεδομένων των υψηλών αποτιμήσεων διεθνώς, ακόμη και μικρές αρνητικές αποκλίσεις μπορούν να πυροδοτήσουν αυξημένη μεταβλητότητα.

Πειραιώς Χρηματιστηριακή: Αναμένει ότι οι ελληνικές μετοχές θα καταγράψουν υψηλά διψήφια ποσοστιαία κέρδη φέτος, με συνολικές αποδόσεις (συμπεριλαμβανομένων μερισμάτων) άνω του 20%, ενώ η αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές και η ενσωμάτωση στο Euronext αναμένονται ως ισχυροί καταλύτες.

Δημήτρης Τζάνας (Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ): Η διόρθωση δεν πρέπει να ανησυχεί όσους τοποθετούνται με επενδυτικό σκεπτικό. Τα θετικά σήματα γύρω από την ελληνική οικονομία συνεχίζονται, με τις εγκωμιαστικές εκθέσεις των JP Morgan, Goldman Sachs και BofA για τις προοπτικές της Ελλάδας το 2026 να συνοδεύονται από αναβαθμίσεις τιμών-στόχων.

Ανάλυση: «Επιστροφή στην αφετηρία»

Μανώλης Χατζηδάκης – BetaΧρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Weekender 6 Μαρτίου 2026

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις ανέτρεψαν το σενάριο ανοδικής διαφυγής που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται την περασμένη Παρασκευή, με αποτέλεσμα τα θεμελιώδη να περάσουν σε δεύτερη μοίρα και τους επενδυτές να προχωρήσουν σε έντονες ρευστοποιήσεις στις αρχές της εβδομάδας. Η αγορά μπήκε σε συνθήκες αυξημένης μεταβλητότητας, η οποία αποτυπώθηκε πιο έντονα στις μετοχές υψηλού beta, χωρίς ουσιαστικές διακρίσεις μεγέθους, ενισχύοντας παράλληλα το συνολικό συστημικό ρίσκο. Η αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας —κυρίως σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο— αποτελεί αυτή τη στιγμή τον κυριότερο παράγοντα που επηρεάζει τις κινήσεις στο ταμπλό, περιορίζοντας τόσο την επενδυτική ορατότητα όσο και τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου. Είναι ενδεικτικό ότι τα μετοχικά αμοιβαία εσωτερικού σε λιγότερο από μία εβδομάδα απώλεσαν το 1/3 σχεδόν των εισροών που είχαν από το ξεκίνημα του έτους ενώ η αγορά δεν έδειξε ιδιαίτερα αντανακλαστικά σε μια σειρά από νέα που αφορούν επιχειρηματικές κινήσεις. Σε αυτό το κλίμα η αγορά απώλεσε το σύνολο των κερδών της από την αρχή του έτους.

Σε ότι αφορά τα θεμελιώδη οι 22 εταιρίες του ΧΑ που έχουν ανακοινώσει μεγέθη για το 2025 εμφανίζουν ικανοποιητικές επιδόσεις σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών είναι αυξημένος κατά 2% στα 43,6 δις ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη είναι αυξημένα κατά 7% στα 6,8 δις ευρώ και τα καθαρά κέρδη τρέχουν με 15,3% στα 8,05 δις ευρώ. Η αύξηση στην κερδοφορία των τραπεζών (+15%) αφενός από τα αυξημένα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος αφετέρου από την επιστροφή σε θετικό πρόσημο της CrediaBank έχει βελτιώσει την πιθανότητα το 2025 να αποτελέσει χρονιά ιστορικών επιδόσεων. Παράλληλα οι κατευθυντήριες γραμμές τόσο από τις επενδυτικές ημερίδες της Τράπεζας Κύπρου, της Τράπεζας Πειραιώς όσο και των τηλεδιασκέψεων των Coca Cola, Cenergy, Elvalhalkor, Lamda Development, Eurobank, Alpha Bank και Optima περιέχουν εκτιμήσεις υψηλότερων οργανικών επιδόσεων για το 2026. Ο παράγοντας κερδοφορία επί του παρόντος μπορεί να μην λειτουργεί υπέρ μιας εσωστρεφούς αγοραστικής κίνησης θα έρθει ωστόσο στο προσκήνιο όταν ο βαθμός τοξικότητας της αγοράς δείξει τάσης αποκλιμάκωσης κάνοντας πιο διακριτές τις διαφορές των επιμέρους αποδόσεων.

Στο εξωτερικό ωστόσο η εικόνα μεταβλητότητας δεν ήταν τόσο έντονη. Οι χρηματιστηριακοί δείκτες στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν μια μικτή εβδομάδα, με τον Dow-Jones να υποχωρεί ως το πρωί της Παρασκευής κατά 2,09% και τον S&P-500 να σημειώνει πτώση 0,70%, ενώ ο Nasdaq-100 κατέγραφε οριακή άνοδο 0,24%. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις επισκίασαν τα κατά τα άλλα ανθεκτικά οικονομικά στοιχεία, καθώς και το υποστηρικτικό κλίμα στον τεχνολογικό κλάδο. Παρά τις εντυπωσιακές επιδόσεις των εταιριών του S&P-500 (+13%) για το 2025 και την προοπτική μιας ανάλογα καλής χρονιάς το 2026 βάση εκτιμήσεων η ευρύτερη αδυναμία αντανακλά τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης χρειάστηκε να υποχωρήσει έως τις 2.064 μονάδες, σε απόσταση αναπνοής από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, πριν αντιδράσει δυναμικά φθάνοντας έως τις 2.213 μονάδες. Η αγορά έδειξε αντανακλαστικά αντίδρασης κατά την πρώτη της υποχώρηση σε υπερπωλημένες ζώνες των ημερήσιων ταλαντωτών μετά τις 4 Απριλίου 2025, γεγονός που αποτελεί μεν θετική ένδειξη, χωρίς ωστόσο να συνιστά από μόνο του επαρκή συνθήκη για αλλαγή της τάσης.

Αντιδράσεις αυτού του τύπου σπάνια έχουν διάρκεια, καθώς τροφοδοτούνται κυρίως από ψυχολογική ορμή και είναι επιρρεπείς σε γρήγορες μετατοπίσεις της τάσης. Έτσι, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε εκ νέου προς τις 2.100 μονάδες την Παρασκευή. Το ζητούμενο για τους αγοραστές είναι η κίνηση του δείκτη να παραμείνει εντός των ορίων των προηγούμενων χαμηλών και σε καμία περίπτωση να μη διασπαστεί καθοδικά ο εκθετικός κινητός μέσος των 200 ημερών (2.050,65 μονάδες), καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα έθετε τον δείκτη σε νέα ταλαιπωρία, ανοίγοντας δυνητικά περιθώριο υποχώρησης έως τις 1.920 μονάδες. Από την πλευρά των αντιστάσεων, το βασικό επίπεδο εντοπίζεται στην περιοχή των 2.230 μονάδων, η υπέρβαση της οποίας θα απαιτήσει αυξημένο συναλλακτικό ενδιαφέρον, αναλογικά με την ένταση της διόρθωσης που έχει προηγηθεί. Σε επίπεδο ευρύτερης εικόνας, η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει ακόμη ανοδική, ωστόσο έχει γίνει πιο εύθραυστη, καθώς ο Γενικός Δείκτης κινείται πλέον εγκλωβισμένος μεταξύ των κινητών μέσων όρων 50 και 200 ημερών. Συμπερασματικά τα σημεία διαπραγμάτευσης της αγοράς μπορούν να θεωρηθούν κομβικά για την μακροπρόθεσμη τάση με ότι αυτό συνεπάγεται για το βαθμό εγρήγορσης που απαιτείται σε τέτοιες περιόδους.