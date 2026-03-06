Χρυσοχοΐδης-στον-ΣΚΑΪ:-Δυνητικοί-κίνδυνοι-τρομοκρατίας-σε-Ελλάδα-και-Ευρώπη,-παρακολουθούνται-κάποιοι-ύποπτοι

Στους φόβους που έχουν εκφραστεί για φαινόμενα πιθανής τρομοκρατίας όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα εφάπτεται στον πρώτο κύκλο της πολεμικής ζώνης, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν δυνητικοί κίνδυνοι σε ευρωπαϊκές περιοχές.

«Υπάρχει η προστασία των συνόρων, το οποίο είναι το πρώτο και ουσιαστικό ζήτημα. Τα αεροδρόμια, οι επίγειοι σταθμοί, τα λιμάνια, γενικώς όπου κινούνται και μπαινοβγαίνει κόσμος», ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε πως στο παρελθόν έχουν υπάρξει προσπάθειες στη χώρα μας από πρόσωπα που κατευθύνονταν από το Ιράν. «Έχουμε δείγματα ότι χρησιμοποιούνται κάποιοι για να δημιουργηθεί πρόβλημα. Από την ώρα που φλέγεται όλη η περιοχή, προφανώς θα υπάρξει προσπάθεια να εξαχθεί αυτό μέσα από την τρομοκρατία. Αυτό είναι το βασικότερο ζήτημα».

Όπως είπε, μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία γειτνιάζει με τη φωτιά, οφείλει να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο απέναντι σε απειλές. «Εμείς χωρίς να πανικοβάλουμε τον κόσμο, έχουμε υποχρέωση να χτίσουμε αυτό που λέγεται ασφάλεια. Ό,τι χρειάζεται για την ενημέρωση των πολιτών, θα γίνει. Το σημαντικότερο είναι η επαγρύπνηση σε 24ωρη βάση, αυτό που σκοτώνει είναι η χαλάρωση», πρόσθεσε.

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι υπάρχουν κάποιοι καταγεγραμμένοι ύποπτοι που παρακολουθούνται. «Το ζήτημα είναι αν υπάρξουν εντολές από κάποια κέντρα για πράγματα που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην Ευρώπη, αυτό θα είναι εφιάλτης».

«Εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει μεταναστευτικό ρεύμα από Ιράν»

Ερωτηθείς για το αν υπάρχουν προβλήματα στα σύνορα, ο κ. Χρυσοχοΐδης απάντησε αρνητικά, δεδομένου ότι η συνεργασία με τους Τούρκους κρίνεται ως καλή και ο Έβρος είναι κλειστός, με τον φράχτη να προχωράει και οι μεταναστευτικές ροές να είναι ελάχιστες ή μηδενικές. «Έχουμε το μαζικό πρόβλημα από την Κρήτη, έρχονται πολλοί αλλά είναι συγκεκριμένη η προέλευση», συμπλήρωσε.

Ως προς τι ενδεχόμενο μεταναστευτικού κύματος από το Ιράν, απάντησε:

«Προφανώς αν υπάρξει ανθρωπιστική κρίση, μπορεί να εμφανιστεί και τέτοιο πρόβλημα. Αλίμονο αν ξανακληθούμε να διαχειριστούμε τέτοια προβλήματα, διότι έχουν τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Το 2020 στον Έβρο είδα απένατί μου 150.000 ανθρώπους να διεκδικούν να μπουν με το έτσι θέλω στη χώρα. Τρόμαξα πραγματικά, αλλά τα καταφέραμε κι εκεί. Ας ελπίσουμε ότι τώρα δεν θα έχουμε τέτοιο θέμα. Στο Ιράν ο πληθυσμός είναι αστικός, άρα είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει μεταναστευτικό ρεύμα, χωρίς να το αποκλείω».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.