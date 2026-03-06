Cenergy: €2 δισ. τζίρος, €348 εκατ. EBITDA

Τα δημοσιευμένα στοιχεία της Cenergy Holdings (CENER) σκιαγραφουν όχι μόνο αύξηση δραστηριότητας αλλά και σημαντική βελτίωση της ποιότητας κερδοφορίας, γεγονός που διακρίνεται σε πολλαπλά επίπεδα της οικονομικής κατάστασης.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 2 δισ. ευρώ, φτάνοντας τα 2,06 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 15% σε ετήσια βάση. Η άνοδος αυτή συνδέεται κυρίως με την εκτέλεση μεγάλων έργων καλωδίων, τα οποία προσέθεσαν περίπου 217 εκατ. ευρώ επιπλέον έσοδα σε σχέση με το 2024, ενισχύοντας τη συνολική δραστηριότητα του ομίλου.

Η κερδοφορία κινήθηκε με ακόμη υψηλότερο ρυθμό. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 348 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 28%, ενώ το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας διαμορφώθηκε στο 16,9%. Η αύξηση αυτή αναδεικνύει τη μετατόπιση του μείγματος έργων προς συμβάσεις υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και την αυξημένη αξιοποίηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Στην κατώτερη γραμμή, η εικόνα είναι ακόμη πιο ισχυρή. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 193,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 39%, με το καθαρό περιθώριο να ανεβαίνει στο 9,4% των πωλήσεων. Η βελτίωση αυτή ενισχύθηκε και από τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος περιορίστηκε στα 51 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 18%, ενώ το μέσο επιτόκιο δανεισμού διαμορφώθηκε περίπου στο 3,7%, χαμηλότερο κατά 154 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση της δυναμικής του ομίλου έχει η βελτίωση στα περιθώρια. Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 17,9% από 16,4%, ενώ το περιθώριο EBIT ανήλθε στο 14,6%, αποτυπώνοντας καλύτερη αξιοποίηση των έργων και των παραγωγικών μονάδων.

Η βασική πηγή ανάπτυξης παραμένει ο κλάδος καλωδίων. Οι πωλήσεις του τομέα ανήλθαν στα 1,46 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 20%, ενώ το αναπροσαρμοσμένο EBITDA έφτασε τα 241 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 34%.

Πέρα από τα οικονομικά στοιχεία, οι πληροφορίες που δόθηκαν στους αναλυτές αναδεικνύουν μια ιδιαίτερα σημαντική επιχειρησιακή εικόνα. Οι βασικές μονάδες παραγωγής καλωδίων — η Κόρινθος για τα υποβρύχια καλώδια και η Βοιωτία για τα χερσαία — λειτουργούν ήδη στο 100% της παραγωγικής τους δυναμικότητας, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζουν βελτιωμένη αποδοτικότητα λόγω των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Μικρή επιπλέον αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας αναμένεται μέσα στο 2026 από τις επενδύσεις στη Θήβα, που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση, καθώς και από τη νέα επένδυση στον Ελαιώνα Βοιωτίας, η οποία εκτιμάται ότι θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση εκτιμά ότι το αναπροσαρμοσμένο EBITDA του 2026 θα κινηθεί μεταξύ 370 και 400 εκατ. ευρώ, στόχος που πρακτικά επιτυγχάνεται ένα χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, ο οποίος τοποθετούσε το επίπεδο αυτό το 2027.

Ιδιαίτερη στρατηγική σημασία έχει επίσης το νέο εργοστάσιο καλωδίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μονάδα, που βρίσκεται υπό κατασκευή στο Maryland, αναμένεται να ξεκινήσει λειτουργία το δεύτερο εξάμηνο του 2027, να αυξήσει σταδιακά την παραγωγή το 2028 και να φτάσει σε πλήρη δυναμικότητα μέχρι το τέλος εκείνης της χρονιάς. Σε ένα πλήρες έτος λειτουργίας εκτιμάται ότι μπορεί να παράγει έσοδα περίπου 250 εκατ. δολαρίων, αξιοποιώντας την ισχυρή ζήτηση της αμερικανικής αγοράς ενεργειακών δικτύων.

Η επιχειρησιακή ορατότητα στηρίζεται επίσης σε ένα ιδιαίτερα υψηλό ανεκτέλεστο έργων. Στο τέλος του 2025 το συνολικό ανεκτέλεστο έφτασε τα 3,38 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 2,88 δισ. ευρώ αφορούν τον κλάδο καλωδίων.

Ο δεύτερος πυλώνας δραστηριότητας, η Σωληνουργεία Κορίνθου, κατέγραψε επίσης ισχυρές επιδόσεις. Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 597 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA έφτασε τα 108 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 15%, με τον όγκο παραγωγής να ενισχύεται κατά 17% στους 335 χιλιάδες τόνους.

Παρά το γεγονός ότι το 2025 αποτέλεσε χρονιά ιστορικών επιδόσεων για τον κλάδο, η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει περαιτέρω το ανεκτέλεστο των συμβάσεών της, ενώ οι επενδύσεις των τελευταίων ετών έχουν διευρύνει την παραγωγική δυναμικότητα και έχουν περιορίσει το λειτουργικό κόστος.

Σε επίπεδο ισολογισμού, η εικόνα παραμένει ισχυρή. Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 882 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 204 εκατ. ευρώ, οδηγώντας τον δείκτη μόχλευσης περίπου στο 0,6x EBITDA.

Στο μηνιαίο chart τιμών η μετοχή δείχνει να θέλει λίγο περισσότερο χρόνο μέσα στο εύρος διακύμανσης των 22 με 19 ευρώ για να αποφασίσει να αλλάξει επίπεδο.

