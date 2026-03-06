jumbo:-Αύξηση-3%-στις-πωλήσεις-τον-Φεβρουάριο

Για το πρώτο δίμηνο του 2026, οι πωλήσεις του Ομίλου καταγράφουν αύξηση περίπου +6% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Αύξηση περίπου +3% κατέγραψαν οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου Jumbo, κατά τον Φεβρουάριο 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Για το πρώτο δίμηνο του 2026, οι πωλήσεις του Ομίλου καταγράφουν αύξηση περίπου +6% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο περυσινός Φεβρουάριος (2025) ήταν ένας ιδιαίτερα παραγωγικός μήνας για τις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς περιλάμβανε την περίοδο των Αποκριών γεγονός που ενίσχυσε σημαντικά τη ζήτηση σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Ως εκ τούτου, η φετινή επίδοση συγκρίνεται με μια υψηλή βάση πωλήσεων.

Παράλληλα προς το τέλος του Φεβρουαρίου, ο εξωτερικός συνεργάτης του Ομίλου στο Ισραήλ (Fox Group) προχώρησε στο άνοιγμα του 5ου καταστήματος JUMBO, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του σήματος στην τοπική αγορά. Αμέσως μετά ξεκίνησαν τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή που αναπόφευκτα επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά στην ευρύτερη περιοχή.

Προς το παρόν, τα προβλήματα στις διεθνείς μεταφορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα παραμένουν διαχειρίσιμα λόγω των δεσμευτικών όρων που η εταιρεία είχε προνοήσει να διασφαλίσει ενώ και το Ευρώ παραμένει ισχυρό σε σύγκριση με την περσινή περίοδο.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Φεβρουαρίου 2026, η εταιρεία θα προχωρήσει σε έκτακτη χρηματική διανομή ποσού 0,50 EUR ανά μετοχή (μικτό ποσό). Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος έχει οριστεί η 23η Μαρτίου 2026, ενώ η καταβολή της χρηματικής διανομής προς τους δικαιούχους αναμένεται να ξεκινήσει την 30ή Μαρτίου 2026.

Η χρηματική διανομή εντάσσεται στη διαχρονική πολιτική της εταιρείας για επιστροφή αξίας στους μετόχους, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ισχυρής ρευστότητας και τη χρηματοδότηση της μελλοντικής ανάπτυξης του Ομίλου.

Η πορεία των πωλήσεων

Ελλάδα

Τον Φεβρουάριο του 2026, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά +6% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά για το πρώτο δίμηνο του έτους 2026, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση κατά +8% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Κύπρος

Οι πωλήσεις των καταστημάτων (φυσικών και ηλεκτρονικού) στην Κύπρο, κατά τον Φεβρουάριο του 2026, ήταν μειωμένες κατά -1,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις στην Κύπρο για τους πρώτους δύο μήνες του 2026 είναι αυξημένες κατά +4% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Βουλγαρία

Οι πωλήσεις του δικτύου στην Βουλγαρία καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (https://www.e-jumbo.bg/bg/), κατέγραψαν αύξηση κατά +7%περίπου τον Φεβρουάριο του 2026, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις στη Βουλγαρία για τους πρώτους δύο μήνες του 2026 είναι αυξημένες κατά +11% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ρουμανία

Οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e-jumbo.ro) σημείωσαν μείωση της τάξης του -3% περίπου τον Φεβρουάριο του 2026, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά, οι πωλήσεις στη Ρουμανία για τους πρώτους δύο μήνες του 2026, είναι μειωμένες κατά -4% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η αγορά της Ρουμανίας εξακολουθεί να δέχεται έντονες πιέσεις, κυρίως λόγω της υποτίμησης του νομίσματος, της πρόσφατης αύξησης του ΦΠΑ και της εφαρμογής νέων οικονομικών μέτρων με περιοριστική επίδραση στην κατανάλωση. Τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός στη Ρουμανία, διαμορφώθηκε στο +9,6%.