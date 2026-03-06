Tο νομισματικό πρόγραμμα 2026 της ΤτΕ – Στουρνάρας: «Ηρωισμός και δόξα»

Εμπνευσμένο «από την πολυτάραχη ελληνική ιστορία και τα άφθονα δείγματα πολεμικής αρετής που έχει να επιδείξει». Ο χαιρετισμός του διοικητή της ΤτΕ.

Με μεγάλη συμμετοχή παρουσιάστηκε χθες Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 στην Τράπεζα της Ελλάδος το Νομισματικό Πρόγραμμα 2026. Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ο αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Αθανάσιος Φωκάς και η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Παυλίνα Καρασιώτου.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Στουρνάρας ανέφερε: «Το ιδιαίτερα πλούσιο φέτος Νομισματικό Πρόγραμμα έχει γενικό τίτλο Ηρωισμός και Δόξα, αντλώντας από την πολυτάραχη ελληνική ιστορία και τα άφθονα δείγματα πολεμικής αρετής που έχει να επιδείξει. (…) Ξεκινούμε φέτος νέα σειρά αργυρών συλλεκτικών νομισμάτων με θέμα τους άθλους του Ηρακλή, με τρία νομίσματα κατ’ έτος σε σύνθεση παζλ, ένα νέο εγχείρημα για τους συναδέλφους του Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ)».

Στον χαιρετισμό του ο κ. Φωκάς σημείωσε: «Η Ακαδημία Αθηνών, από την ίδρυσή της το 1926, εκφράζει τον ανώτατο πνευματικό και επιστημονικό θεσμό της χώρας, ενώ το Νομισματοκοπείο, στο πλαίσιο της Τράπεζας της Ελλάδος, υπηρετεί τη νομισματική σταθερότητα και την οικονομική αυτονομία του Κράτους. Πρόκειται για δύο παράλληλους πυλώνες του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους: ο ένας θεμελιώνει και προάγει τη Γνώση, την Έρευνα και τον Πολιτισμό· ο άλλος διασφαλίζει την οικονομική τάξη, την αξιοπιστία και τη σταθερότητα. Μαζί συγκροτούν τις υλικές και πνευματικές προϋποθέσεις της εθνικής προόδου».

Από την πλευρά της η κα Καρασιώτου υπογράμμισε τη διαχρονική συνεργασία της Τράπεζας της Ελλάδος και του Γενικού Λογιστηρίου με στόχο μια νέα εποχή για το Πρόγραμμα, βασισμένη στον εκσυγχρονισμό και την εξωστρέφεια. Αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα ως έναν θεσμό συνέπειας και θεσμικής εγκυρότητας, που συνδέει το δημόσιο αποτύπωμα της χώρας με την ιστορική μνήμη, την πολιτιστική ταυτότητα και την εξωστρέφεια. Τόνισε ότι λειτουργεί ως μια δημόσια πολιτική με σαφές κοινωνικό αποτύπωμα, με συλλεκτική και εκπαιδευτική αξία και με ξεκάθαρους κανόνες διαφάνειας ως προς τις ποσότητες και τους τρόπους διάθεσης. Τέλος αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες θεματικές που παρουσιάζονται το 2026, και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων από τα ιστορικά γεγονότα όπως τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου και τα ιστορικά πρόσωπα όπως ο Ιωάννης Καποδίστριας, έως θεματικές όπως οι Μύθοι του Αισώπου και η Ελληνική Ναυτιλία.

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης οι:

Νικόλαος Αναστασόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος, Υποδιευθυντής του ΙΕΤΑ

Μαρία Γερανάκη, Αναπληρώτρια Τμήματος Τύπωσης Κερμάτων του ΙΕΤΑ

Την εκδήλωση συντόνισε ο Διευθυντής του ΙΕΤΑ Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος.

Το Νομισματικό Πρόγραμμα υλοποιείται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδος και περιλαμβάνει συλλεκτικά και αναμνηστικά νομίσματα εμπνευσμένα από σημαντικές επετείους του έτους έκδοσης, από την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, σημαντικές προσωπικότητες, αλλά και τον φυσικό κόσμο. Ο σχεδιασμός και η εκτύπωση των νομισμάτων γίνεται από το Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος, το γνωστό σε όλους Νομισματοκοπείο.

Το Νομισματικό Πρόγραμμα 2026 – Ηρωισμός και Δόξα

Η ιστορία των Ελλήνων υπήρξε πολυτάραχη, γεμάτη πολέμους, εισβολές και ξενικές κατακτήσεις, από την αρχαιότητα μέχρι την ίδρυση του ελληνικού κράτους το 19ο αιώνα. Στο πέρασμα των χιλιετιών οι Έλληνες κατάφεραν να πορευθούν, να διατηρήσουν τη γλώσσα τους και να επιβιώσουν ως έθνος γιατί πάντα είχαν σε υψηλή εκτίμηση την ανδρεία, μια από τις θεμελιώδεις αρετές του Έλληνα διαχρονικά. Όπως είναι αναμενόμενο, η ελληνική ιστορία προσφέρει άφθονα παραδείγματα ηρωισμού και δόξας.

Απαρχή της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας ευρύτερα, είναι η Ιλιάδα του Ομήρου, ηρωικό έπος που υμνεί τα «κλέα ἀνδρῶν». Η Ιλιάδα ξεκινά με μια φιλονικία ανάμεσα στον Αγαμέμνονα και τον Αχιλλέα, αρχετυπικό ήρωα των Ελλήνων, που είχε ανατραφεί με την προτροπή «αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων». Η μήνις του Αχιλλέα είναι το πρώτο χρυσό νόμισμα στη νέα φετινή σειρά αφιερωμένη στην Ιλιάδα του Ομήρου.

Ο Ερρίκος Σλήμαν, πάμπλουτος έμπορος με περιπετειώδη βίο, πολύγλωσσος και μεγάλος οραματιστής, έκανε σκοπό της ζωής του να αποδείξει ότι ο κόσμος του Ομήρου ήταν πραγματικός. Πριν από 150 χρόνια, αφού είχε ήδη ανακαλύψει την Τροία, άρχισε την ανασκαφή των Μυκηνών. Το εντυπωσιακότερο εύρημά του ήταν η «Προσωπίδα του Αγαμέμνονα», όπως την ονόμασε πιστεύοντας ότι είχε βρει τον τάφο του θρυλικού βασιλιά. Αυτό το έξοχο έργο τέχνης εικονίζεται στο φετινό νόμισμα της σειράς Πολιτιστική κληρονομιά.

Η δεκαετία του 1820, στην οποία εκτυλίχθηκε η Ελληνική Επανάσταση, είναι γεμάτη από ηρωικά και ένδοξα γεγονότα, αλλά και πράξεις θυσίας. Απαράμιλλο παράδειγμα είναι η Έξοδος του Μεσολογγίου, στην οποία αφιερώνεται αργυρό συλλεκτικό νόμισμα και κέρμα κυκλοφορίας των 2 ευρώ για τη συμπλήρωση 200 ετών από το συμβάν. Επίσης το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει αργυρό νόμισμα με τον Ελβετό φιλέλληνα Ιωάννη Ιάκωβο Μάγερ, πατέρα της ελληνικής δημοσιογραφίας, ο οποίος σκοτώθηκε στην Έξοδο (σειρά: Φιλέλληνες). Άρρηκτα συνυφασμένη με την ηρωική θυσία των υπερασπιστών της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου είναι η Αιτωλοακαρνανία, φετινό θέμα της σειράς Τουρισμός.

Στο πολυτιμότερο νόμισμα του φετινού προγράμματος εικονίζεται ο Ιωάννης Καποδίστριας, που από τη διεθνή του θέση βοήθησε την Ελληνική Επανάσταση στα δύσκολα πρώτα της βήματα και αργότερα έκανε την πρώτη σοβαρή προσπάθεια οικοδόμησης θεσμών ως Κυβερνήτης της ελεύθερης Ελλάδος.

Όπως κάθε πόλεμος, η Ελληνική Επανάσταση δεν ανέδειξε μόνο ήρωες, αλλά είχε και θύματα μεταξύ των αμάχων, και ιδίως πρόσφυγες. Σε αυτούς αποδίδεται φόρος τιμής με αργυρό νόμισμα αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Χτισμένη στη Σύρο από πρόσφυγες που συνέρρευσαν από περιοχές κατεστραμμένες από τους Τούρκους, η νέα πόλη ήκμασε χάρη στο εμπόριο και τη βιομηχανία, και δικαίως χαρακτηρίζεται το διαμάντι των Κυκλάδων.

Συνεχίζοντας τις παλαιότερες σειρές, εκδίδονται αργυρά νομίσματα αφιερωμένα στον Αρίσταρχο τον Σάμιο, ο οποίος διατύπωσε πρώτος την ηλιοκεντρική θεωρία (σειρά: Μαθηματικοί), και στην ύδραυλιν του Κτησίβιου, το πρώτο πληκτροφόρο μουσικό όργανο (σειρά: Αρχαία ελληνική τεχνολογία). Φετινό θέμα της σειράς Απειλούμενα ζώα της Ελλάδας είναι η οχιά της Μήλου, το πλέον απειλούμενο είδος ερπετού της χώρας μας. Ένας από τους πιο γνωστούς μύθους με ζώα είναι Το λιοντάρι και το ποντίκι, θέμα του νομίσματος της σειράς Μύθοι του Αισώπου.

Μια νέα σειρά που εγκαινιάζεται έχει θέμα τους φάρους της Ελλάδος, με πρώτο τον Τουρλίτη της Άνδρου.

Επίσης, μνημονεύονται σημαντικές επέτειοι με αργυρό νόμισμα αφιερωμένο στα 150 χρόνια από την εφεύρεση του τηλεφώνου από τον Αλέξανδρο Γκράχαμ Μπελ και με κέρμα κυκλοφορίας των 2 ευρώ αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ακαδημίας Αθηνών, θεματοφύλακα της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού.

Το Νομισματικό Πρόγραμμα του 2026 ολοκληρώνεται με ένα νέο καινοτόμο προϊόν: ένα σετ τριών αργυρών συλλεκτικών νομισμάτων σε μορφή παζλ. Το κυρίαρχο θέμα είναι «Οι άθλοι του Ηρακλή». Κάθε χρόνο και για συνολικά τέσσερα έτη τρεις άθλοι θα εμφανίζονται στην εμπρόσθια όψη ακολουθώντας τη σειρά που εκτυλίσσονται.

