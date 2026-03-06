viohalco:-Τα-νούμερα-πίσω-από-την-ανάπτυξη

Η χρήση του 2025 επιβεβαιώνει ότι η Viohalco λειτουργεί πλέον ως ένας από τους μεγαλύτερους μεταλλουργικούς ομίλους της Ευρώπης με ισχυρή παραγωγική βάση και έντονη διεθνή δραστηριότητα.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €7,23 δισ., καταγράφοντας άνοδο περίπου 9% σε σχέση με τα €6,63 δισ. του 2024. Η αύξηση αυτή προήλθε τόσο από υψηλότερους όγκους πωλήσεων όσο και από την εξέλιξη των τιμών των βασικών μετάλλων στις διεθνείς αγορές.

Η λειτουργική επίδοση του ομίλου ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα €726,9 εκατ., αυξημένο κατά περίπου 20% σε ετήσια βάση, ενώ το EBIT έφθασε τα €538 εκατ.. Παράλληλα τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα €398 εκατ., παρουσιάζοντας άνοδο περίπου 45%.

Σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας η εικόνα είναι ακόμη ισχυρότερη. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής ανήλθαν στα €235 εκατ., έναντι €161 εκατ. το 2024, με τα κέρδη ανά μετοχή να διαμορφώνονται στα €0,91.

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, η διοίκηση προχωρά και σε ανταμοιβή των μετόχων. Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή μεικτού μερίσματος €0,27 ανά μετοχή, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παραγωγή κερδών και ταμειακών ροών.

Παράλληλα, ο ισολογισμός δείχνει ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα €2,66 δισ., αυξημένα κατά περίπου €300 εκατ., ενώ το σύνολο ενεργητικού έφτασε τα €7,16 δισ..

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέλιξη της χρηματοοικονομικής θέσης. Παρά τις υψηλές επενδύσεις, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε ελαφρά στα €1,49 δισ., ενώ ο δείκτης καθαρός δανεισμός προς EBITDA υποχώρησε στο 2,1x από 2,5x. Η μεταβολή αυτή δείχνει ότι η λειτουργική κερδοφορία αυξάνεται ταχύτερα από τον δανεισμό.

Το μικτό κέρδος ανήλθε στα €861 εκατ. από €732 εκατ., εξέλιξη που συνδέεται με την αύξηση προϊόντων μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου.

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, ο κλάδος καλωδίων συνέχισε να αποτελεί βασικό πυλώνα κερδοφορίας. Ο κύκλος εργασιών έφτασε τα €1,44 δισ., ενώ το a-EBITDA διαμορφώθηκε στα €246 εκατ. με περιθώριο περίπου 17%. Το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων έργων διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο περίπου €2,9 δισ., προσφέροντας ορατότητα δραστηριότητας για τα επόμενα χρόνια.

Ο κλάδος αλουμινίου κατέγραψε πωλήσεις €2,25 δισ. και EBITDA περίπου €170 εκατ., διατηρώντας ισχυρή ζήτηση σε αγορές όπως η συσκευασία και η αυτοκινητοβιομηχανία.

Στον κλάδο σωλήνων χάλυβα, το EBITDA έφθασε τα €107 εκατ., αξιοποιώντας τη ζήτηση για ενεργειακές υποδομές και μεγάλα έργα αγωγών.

Αξιοσημείωτη είναι και η βελτίωση στον κλάδο χάλυβα, όπου το a-EBITDA αυξήθηκε στα €77 εκατ. από €39 εκατ., χάρη στην ενίσχυση της παραγωγικότητας των μονάδων και στην αύξηση των πωλήσεων προϊόντων υψηλότερης αξίας όπως τα Special Bar Quality (SBQ), τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως σε βιομηχανικές εφαρμογές και εξαρτήματα υψηλής αντοχής.

Την ίδια στιγμή, ο όμιλος συνεχίζει να επενδύει σημαντικά στην παραγωγική του βάση. Οι κεφαλαιακές δαπάνες ανήλθαν στα €428 εκατ., με μεγάλο μέρος να κατευθύνεται στην επέκταση της παραγωγής καλωδίων και σε αναβαθμίσεις εργοστασίων μετάλλων.

Παράλληλα, ο τομέας ακινήτων μέσω της Noval Property συνεχίζει να δημιουργεί αξία. Το χαρτοφυλάκιο έφτασε τα €694 εκατ., με καθαρή αξία ενεργητικού περίπου €555 εκατ. και υψηλά επίπεδα πληρότητας.

Διαγραμματικά η μετοχή της Viohalco δείχνει στο εβδομαδιαίο chart να κρατάει το επίπεδο των €14,10 με €13,88 στοιχείο που μπορεί να επαναφέρει τη μετοχή σε ανοδική τροχιά για τα €15,50 με €16.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

