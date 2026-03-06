Wall Street: Διπλό χτύπημα από απασχόληση και Μέση Ανατολή – Απώλειες άνω του 1% με το «καλημέρα»

Με σημαντικές απώλειες άνοιξε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σήμερα, Παρασκευή (6/3), ενώ την ίδια ώρα το πετρέλαιο συνεχίζει το ράλι και οι επενδυτές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο – πέρα από τις διεθνείς εξελίξεις και τη γεωπολιτική αναταραχή ελέω Μέση Ανατολής – και την αιφνίδια μείωση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ.

Το κλίμα είχε φανεί ήδη πριν από το καμπανάκι της έναρξης, αφού τα futures διαπραγματεύονταν σε καθοδική τροχιά και ειδικότερα: τα futures που συνδέονται με τον Dow Jones Industrial Average έχασαν 634 μονάδες ή 1,3%, τα futures του S&P 500 και του Nasdaq-100 υποχωρούσαν κατά 1,3% και 1,5% αντίστοιχα.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, το ταμπλό «βάφτηκε» κόκκινο, καθώς ο Dow Jones υποχωρεί κατά 1,88% στις 47.054,23 μονάδες, ο Nasdaq σημειώνει απώλειες 1,46% στις 22.419,48 και ο S&P 500 χάνει 1,62% με αποτέλεσμα να «παίζει» στις 6.718,50 μονάδες.

Όσο για τα στοιχεία σχετικά με τις νέες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με το report που δημοσιεύθηκε σήμερα, χάθηκαν 92.000 θέσεις τον Φεβρουάριο και η ανεργία ανήλθε στο 4,4% (από 4,3%), καθώς η απασχόληση υποχώρησε σε βασικούς κλάδους της οικονομίας.

Εν τω μεταξύ, οι γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν σε πρώτο «πλάνο» και το ράλι του πετρελαίου συνεχίζεται, αλλά και διευρύνεται.

Κρίσιμο ρόλο σε αυτό έπαιξε η δήλωση Τραμπ ότι δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με την Τεχεράνη, παρά μόνο εάν δεχτεί την άνευ όρων παράδοση. Στην ίδια ανάρτηση ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέφερε και το ζήτημα της πολιτικής αλλαγής, διεκδικώντας εκ νέου ρόλο στην επιλογή του ηγέτη (ή των ηγετών, όπως έγραψε) και δηλώνοντας ότι μετά από αυτό, η Αμερική και οι υπόλοιποι σύμμαχοι θα εργαστούν προς όφελος της χώρας που τώρα έχει φτάσει «στο χείλος του γκρεμού».

Όπως ήταν ίσως αναμενόμενο, η ανάρτηση Τραμπ που έγινε σήμερα (6/3) το απόγευμα ενίσχυσε την άνοδο του πετρελαίου, με το αργό να σημειώνει αυτήν την ώρα κέρδη 9,34% στα 88,56 δολάρια και το Brent να ενισχύεται κατά 6,91% «πιάνοντας» τα 91,31 δολάρια το βαρέλι.

Λίγο νωρίτερα, ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ δήλωσε στους Financial Times ότι οι παραγωγοί ενέργειας του Κόλπου ίσως χρειαστεί να επικαλεστούν force majeure τις επόμενες ημέρες, διακόπτοντας την παραγωγή σε μια κίνηση που θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή του πετρελαίου έως και στα 150 δολάρια το βαρέλι. Προειδοποίησε επίσης ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε «να πλήξει τις οικονομίες όλου του κόσμου».

«Αν αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί για μερικές εβδομάδες, η ανάπτυξη του ΑΕΠ παγκοσμίως θα επηρεαστεί», ανέφερε. «Οι τιμές της ενέργειας θα αυξηθούν για όλους. Θα υπάρξουν ελλείψεις σε ορισμένα προϊόντα και θα προκληθεί αλυσιδωτή αντίδραση σε εργοστάσια που δεν θα μπορούν να προμηθεύουν την αγορά», σημείωσε ακόμη.

Μέχρι στιγμής, οι μετοχές της της Royal Caribbean – ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους κρουαζιέρας παγκοσμίως με έδρα το Μαϊάμι – έχουν υποχωρήσει πάνω από 9% σε εβδομαδιαίο επίπεδο, λόγω της αύξησης στο κόστος καυσίμων. Σήμερα, προσυνεδριακά συνέχισαν την πτώση με απώλειες άνω του 2%, ενώ λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης η χασούρα αγγίζει το 5,76% με τη μετοχή να διαπραγματεύεται στα 265,26 δολάρια.

Την ίδια ώρα, η μετοχή της Caterpillar – εταιρείας που σχεδιάζει, κατασκευάζει και πωλά βαρέα μηχανήματα, κινητήρες και εξοπλισμό ενέργειας – πέφτει κατά 2,64% στα 687,20 δολάρια. Η μεγάλη αλυσίδα λιανική Walmart σημειώνει μικρότερες απώλειες της τάξης του 0,37%, ενώ στον αντίποδα η Costco προς το παρόν καταγράφει ήπια κέρδη της τάξης του 0,57%. Και οι δύο βρίσκονταν προσυνεδριακά οριακά χαμηλότερα, καθώς αυξάνονται οι φόβοι ότι οι υψηλότερες τιμές καυσίμων θα πλήξουν τους καταναλωτές.