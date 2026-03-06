washington-post:-Η-Ρωσία-συνεργάζεται-με-το-Ιράν,-δίνει-κρυφά-πληροφορίες-για-στρατιωτικές-εγκαταστάσεις-των-ΗΠΑ

Πληροφορίες για τη στόχευση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή προσφέρει η Ρωσία στο Ιράν, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται η Washington Post, σε μια εξέλιξη που – αν ισχύει – αποκαλύπτει τη συμμετοχή ενός από τους μεγαλύτερους αντιπάλους της Ουάσινγκτον στον πόλεμο, έστω και έμμεσα.

Η Ρωσία φέρεται να έχει παράσχει στο Ιράν τις θέσεις αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, όπως πολεμικά πλοία και αεροσκάφη, από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο, σύμφωνα με τους αξιωματούχους που μίλησαν ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Η βοήθεια αυτή, η οποία δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως, σηματοδοτεί την εμπλοκή της Ρωσίας στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και η CIA αρνήθηκαν να κάνουν σχόλια σχετικά με τη ρωσική βοήθεια. Επίσημα, η Ρωσία έχει ζητήσει το τέλος του πολέμου, τον οποίο χαρακτήρισε «απρόκλητη ένοπλη επίθεση».

Το Ιράν δυσκολεύεται να εντοπίζει τις αμερικανικές δυνάμεις

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, η ικανότητα του Ιράν να εντοπίζει τις αμερικανικές δυνάμεις έχει περιοριστεί σημαντικά, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την έναρξη των εχθροπραξιών.

Ωστόσο, η Τεχεράνη έχει εκτοξεύσει χιλιάδες επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων, πρεσβειών και πολιτών, ενώ η κοινή αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία έχει πλήξει περισσότερους από 2.000 ιρανικούς στόχους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι ιρανικές επιθέσεις στοχεύουν στρατηγικούς στόχους, όπως οι υποδομές διοίκησης και ελέγχου, ραντάρ και προσωρινές κατασκευές, όπως η εγκατάσταση στο Κουβέιτ, όπου έξι Αμερικανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους.

Στο ίδιο πνεύμα, η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για το πώς να χτυπήσει αυτές τις στρατηγικές εγκαταστάσεις.

«Οι Ιρανοί κάνουν πολύ ακριβείς επιθέσεις σε ραντάρ πρώιμης προειδοποίησης ή σε ραντάρ μακρού ορίζοντα», δήλωσε η Ντάρα Μάσικοτ, ειδικός στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στο Carnegie Endowment for International Peace. «Κυνηγούν τη διοίκηση και τον έλεγχο», πρόσθεσε.

Η Ρωσία, έχοντας αποκτήσει προηγμένες διαστημικές δυνατότητες και εμπειρία από τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρέχει πολύτιμες δορυφορικές πληροφορίες στο Ιράν, το οποίο δεν διαθέτει τη δική του δορυφορική σύνοδο.

Τα πλεονεκτήματα της Ρωσίας από έναν παρατεταμένο πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Η Washington Post έχει προηγουμένως αναφέρει ότι, παρά το πλήγμα που δέχτηκε ένας από τους στενότερους εταίρους του, το Κρεμλίνο βλέπει πιθανά πλεονεκτήματα σε έναν παρατεταμένο πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων υψηλότερων εσόδων από το πετρέλαιο και μιας οξείας κρίσης που αποσπά την προσοχή της Αμερικής και της Ευρώπης από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο από την πλευρά του, έχει δηλώσει μονάχα πως «θεωρεί ότι αυτό δεν είναι δικό του πρόβλημα και δεν είναι δικός του πόλεμος. Από στρατηγική άποψη, η Ουκρανία εξακολουθεί να είναι μακράν η πρώτη προτεραιότητα».