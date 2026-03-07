Αστάθεια στη Μέση Ανατολή και LNG

Η Δρ. Παναγιώτα Ποιμενίδου είναι Χημικός Μηχανικός (PhD, Παραγωγή υδρογόνου) με εξειδίκευση στις ενεργειακές τεχνολογίες και τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα.

Η αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο ευαίσθητους κρίκους του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος. Σε αντίθεση με το πετρέλαιο, το οποίο μπορεί να μεταφερθεί και να αποθηκευτεί σχετικά εύκολα, το LNG βασίζεται σε μια εξαιρετικά σύνθετη αλυσίδα υποδομών που εκτείνεται από την παραγωγή έως την τελική κατανάλωση.

Η αλυσίδα αυτή περιλαμβάνει εξόρυξη φυσικού αερίου, επεξεργασία και υγροποίηση σε ειδικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μεταφορά με εξειδικευμένα κρυογενικά δεξαμενόπλοια, επαναεριοποίηση σε τερματικούς σταθμούς και τελικά διοχέτευση στα εθνικά δίκτυα αγωγών.

Επειδή κάθε στάδιο της τεχνικής και εφοδιαστικής αλυσίδας του LNG λειτουργεί κοντά στα όρια της διαθέσιμης δυναμικότητας (υγροποίηση, στόλος μεταφοράς, τερματικά επανεριοποίησης, δίκτυο αγωγών) και οι εναλλακτικές υποδομές είναι περιορισμένες, η ομαλή λειτουργία της αγοράς εξαρτάται από τη συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία κάθε επιμέρους κρίκου της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι περισσότερες εγκαταστάσεις λειτουργούν κοντά στο 80–95% της δυναμικότητάς τους, ενώ οι εναλλακτικές υποδομές είναι περιορισμένες και η αύξηση δυναμικότητας απαιτεί πολυετείς επενδύσεις και νέα έργα.

Αν και όταν υπάρξει πρόβλημα σε ένα σημείο της αλυσίδας, για παράδειγμα σε μια μονάδα υγροποίησης ή σε έναν θαλάσσιο διάδρομο μεταφοράς, η αγορά δεν μπορεί εύκολα να αυξήσει την προσφορά αλλού για να καλύψει το κενό.

Ο ρόλος του Κατάρ

Η Μέση Ανατολή, και ιδιαίτερα το Κατάρ, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της παγκόσμιας προσφοράς LNG. Περίπου το 70% των εξαγωγών LNG του Κατάρ κατευθύνεται προς την Ασία, ενώ η Ευρώπη απορροφά σημαντικά μικρότερο ποσοστό.

Η γεωγραφική κατανομή των ροών του LNG δεν είναι τυχαία. Αντανακλά δεκαετίες μακροχρόνιων συμβολαίων και στρατηγικών επενδύσεων σε υποδομές, οι οποίες έχουν διαμορφώσει το σημερινό παγκόσμιο σύστημα εφοδιασμού LNG και έχουν ουσιαστικά «κλειδώσει» πολλές περιοχές σε συγκεκριμένες σχέσεις προμηθευτών και μεταφορικών διαδρομών.

Παράλληλα, το Κατάρ διαδραματίζει δομικό ρόλο στις ευρωπαϊκές υποδομές LNG. Καταριανές εταιρείες κατέχουν σημαντική δυναμικότητα επαναεριοποίησης στο ΗΒ (τερματικός σταθμός South Hook και εγκατάσταση Isle of Grain), καθώς και δυναμικότητα σε τερματικές εγκαταστάσεις όπως το Montoir στη Γαλλία. Κατά συνέπεια, διαταραχές στις εξαγωγικές ροές του Κατάρ μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο τους διαθέσιμους όγκους προμήθειας αλλά και τη λειτουργία των ευρωπαϊκών υποδομών εισαγωγής και επαναεριοποίησης LNG.

Ασία και LNG

Στην Ασία, το LNG αποτελεί βασικό πυλώνα των εθνικών ενεργειακών συστημάτων. Χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Κίνα και η Ινδία έχουν αναπτύξει εκτεταμένα δίκτυα εισαγωγής και επαναεριοποίησης LNG, σχεδιασμένα κυρίως γύρω από μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας με μεγάλους εξαγωγείς όπως το Κατάρ.

Η εξάρτηση από τις θαλάσσιες εισαγωγές LNG έχει πλέον ενσωματωθεί δομικά στο ενεργειακό μοντέλο της περιοχής και συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των βασικών θαλάσσιων ενεργειακών διαδρόμων.

Νότια Ασία

Στη Νότια Ασία η εξάρτηση από το LNG του Κατάρ είναι ιδιαίτερα υψηλή. Το Πακιστάν προμηθεύεται σχεδόν το σύνολο των εισαγωγών LNG από το Κατάρ, ενώ το Μπανγκλαντές καλύπτει περίπου το 70% των αναγκών του από την ίδια πηγή.

Η Ινδία διαθέτει πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προμηθευτών, αλλά εξακολουθεί να εισάγει περίπου το μισό LNG της από τη Μέση Ανατολή.

Η πολύ μεγάλη εξάρτηση των χωρών της Νότιας Ασίας από εισαγωγές LNG και ιδιαίτερα από το Κατάρ έχει ως αποτέλεσμα οι αγορές της να λειτουργούν συχνά ως ένας μηχανισμός «απορρόφησης κραδασμών» για την παγκόσμια αγορά LNG: όταν η προσφορά περιορίζεται ή οι τιμές αυξάνονται απότομα, η ζήτηση στις χώρες αυτές μειώνεται σχετικά γρήγορα. Οι χώρες της Νότιας Ασίας (Πακιστάν, Μπανγκλαντές, εν μέρει Ινδία) έχουν ενεργειακά συστήματα που μπορούν να αντικαταστήσουν σχετικά εύκολα το φυσικό αέριο με άλλα καύσιμα ή να περιορίσουν προσωρινά τη ζήτηση μειώνοντας γρήγορα τις εισαγωγές τους. Είτε αντικαθιστούν το φυσικό αέριο με άλλα καύσιμα στην ηλεκτροπαραγωγή (άνθρακα, πετρέλαιο ή ντίζελ), είτε περιορίζουν προσωρινά τη βιομηχανική και ενεργειακή κατανάλωση μέσω διοικητικών μέτρων και εξοικονόμησης ενέργειας.

Αντίθετα, πλουσιότερες αγορές όπως η Ευρώπη, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα συνεχίζουν να αγοράζουν LNG ακόμη και σε υψηλές τιμές για λόγους ενεργειακής ασφάλειας, με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα φορτία να κατευθύνονται προς αυτές ενώ οι οικονομίες της Νότιας Ασίας απορροφούν μέρος της πίεσης της αγοράς, συχνά με κόστος για τη βιομηχανική δραστηριότητα και την οικονομία τους.

Βορειοανατολική Ασία

Η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Κίνα αντιπροσωπεύουν συνολικά πάνω από το ήμισυ των παγκόσμιων εισαγωγών LNG. Ωστόσο, η άμεση εξάρτησή τους από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι σχετικά περιορισμένη.

Η Ιαπωνία εισάγει περίπου το 6% του LNG της από αυτές τις χώρες και διατηρεί σημαντικά αποθέματα ασφαλείας. Η Νότια Κορέα καλύπτει περίπου το 14% των εισαγωγών της από τις ίδιες πηγές και διαθέτει σημαντική δυναμικότητα αποθήκευσης.

Η Κίνα εμφανίζει μεγαλύτερη έκθεση στο LNG του Κατάρ, με περίπου 30% εισαγωγές, αλλά διαθέτει ένα περισσότερο διαφοροποιημένο ενεργειακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών από τη Ρωσία και την Κεντρική Ασία (κυρίως Τουρκμενιστάν, καθώς και Καζακστάν και Ουζμπεκιστάν), σημαντική εγχώρια παραγωγή και ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προμηθευτών LNG, όπως η Αυστραλία, η Μαλαισία, Ινδονησία, Παπούα Γουϊνέα και ΗΠΑ.

Η Ευρώπη μετά το 2022

Μετά τη μείωση των ρωσικών ροών φυσικού αερίου το 2022, το LNG απέκτησε πολύ μεγαλύτερο ρόλο στο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα και σήμερα καλύπτει περίπου το ήμισυ των εισαγωγών φυσικού αερίου. Ωστόσο, τα επίπεδα αποθήκευσης παραμένουν ευαίσθητα στις διακυμάνσεις της αγοράς, καθώς η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την έγκαιρη άφιξη φορτίων LNG για την επαναπλήρωση των αποθηκών της.

Σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναδειχθεί στον βασικό προμηθευτή LNG της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύπτοντας περίπου το 58% των εισαγωγών. Παράλληλα, σημαντικοί όγκοι προέρχονται από το Κατάρ και άλλες εξαγωγικές περιοχές.

Οι κύριες πύλες εισόδου του LNG στην Ευρώπη είναι χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο, οι οποίες λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό ως περιφερειακοί κόμβοι επαναεξαγωγής προς άλλες αγορές. Στο πλαίσιο της στροφή της Ευρώπης στο LNG, ως ενδιάμεσο καύσιμο, έργα υποδομών όπως ο Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου αναμένεται να ενισχύσουν τη διασύνδεση των αγορών της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Η έκθεση της Ευρώπης σε πιθανές διαταραχές των προμηθειών LNG από τη Μέση Ανατολή λειτουργεί μέσω ενός διαφορετικού μηχανισμού. Οι άμεσες εισαγωγές από το Κατάρ παραμένουν σχετικά περιορισμένες, περίπου 9,2 εκατομμύρια τόνοι ετησίως, που αντιστοιχούν σε περίπου 8% των συνολικών εισαγωγών LNG της Ευρώπης.

Η ευρωπαϊκή ευπάθεια προκύπτει λιγότερο από την άμεση απώλεια προμηθειών από το Κατάρ και περισσότερο από την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού για διαθέσιμα φορτία LNG κατά τις κρίσιμες περιόδους επαναπλήρωσης των αποθηκών φυσικού αερίου.

Ενεργειακή ασφάλεια 2.0

Η αγορά LNG λειτουργεί πλέον ως ένα παγκόσμιο σύστημα όπου γεωπολιτική, υποδομές και οικονομία συνδέονται άμεσα. Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή δεν παραμένει περιφερειακό γεγονός· μεταφέρεται γρήγορα σε ολόκληρη την ενεργειακή αγορά, επειδή η αλυσίδα παραγωγής και μεταφοράς LNG έχει περιορισμένη ευελιξία και μικρά περιθώρια άμεσης προσαρμογής.

Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών δείχνουν ότι το LNG έχει μετατραπεί ταυτόχρονα σε βασικό εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας και σε πεδίο παγκόσμιου ανταγωνισμού. Όταν η αγορά σφίγγει, οι πλουσιότερες οικονομίες εξασφαλίζουν τα διαθέσιμα φορτία, ενώ οι πιο ευάλωτες περιοχές αναγκάζονται να μειώσουν τη ζήτηση ή να στραφούν σε λιγότερο αποδοτικές ενεργειακές λύσεις.

Η ενεργειακή ασφάλεια δεν καθορίζεται μόνο από την πρόσβαση σε πόρους, αλλά από την ανθεκτικότητα των υποδομών, τη διαφοροποίηση των προμηθειών και την ικανότητα προσαρμογής των ενεργειακών συστημάτων.