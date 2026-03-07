Βίαια-επεισόδια-έξω-από-τζαμί-στο-Λονδίνο-μεταξύ-Ιρανών-φιλοκαθεστωτικών-και-φιλομοναρχικών,-τραυματίστηκε-ένας-17χρονος:-Δείτε-βίντεο

Βίαια επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ έξω από το Ισλαμικό Κέντρο της Αγγλίας στο Μαϊντα Βέιλ του Λονδίνου, όταν Ιρανοί που διαμένουν στη βρετανική πρωτεύουσα και υποστηρίζουν το καθεστώς του Χαμενεΐ συγκρούστηκαν με ομοεθνείς τους που διαδήλωναν υπέρ της μοναρχίας. Από τις συμπλοκές τραυματίστηκε ένας 17χρονος στο κεφάλι, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι δύο διαδηλώσεις ήταν σε εξέλιξη λίγο μετά τις 19:30. Υποστηρικτές του Ρεζά Παχλαβί, γιου του τελευταίου σάχη του Ιράν, εμφανίστηκαν τυλιγμένοι με τη σημαία που χρησιμοποιούνταν πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, η οποία φέρει το σύμβολο του λιονταριού και του ήλιου.

Στην ίδια ομάδα βρίσκονταν άτομα που κρατούσαν σημαίες του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ στην απέναντι πλευρά του δρόμου, κοντά στο τζαμί, συγκεντρώθηκαν υποστηρικτές του ιρανικού καθεστώτος. Οι δύο ομάδες άρχισαν να ανταλλάσσουν λεκτικές προκλήσεις.

Βίντεο από το περιστατικό δείχνει την ένταση να κλιμακώνεται, με τις φωνές από τις δύο πλευρές να δυναμώνουν, πριν η αντιπαράθεση μετατραπεί μέσα σε δευτερόλεπτα σε συμπλοκή πάνω σε διάβαση πεζών. Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε, καθώς διαδηλωτές επιτέθηκαν ο ένας στον άλλο με γροθιές και κλωτσιές. Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ένας 17χρονος στο κεφάλι.

Η ένταση υποχώρησε σχετικά γρήγορα, με τις δύο ομάδες να επιστρέφουν στις αντίστοιχες πλευρές του δρόμου, συνεχίζοντας όμως να ανταλλάσσουν συνθήματα.

«Javid Shah!» («Ζήτω ο βασιλιάς»), φώναξε ένας διαδηλωτής προς την απέναντι πλευρά, σύμφωνα με το βίντεο που κυκλοφόρησε.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, έπειτα από αναφορές για επεισόδια και οι αστυνομικοί διέλυσαν το συγκεντρωμένο πλήθος, ενώ δεν έγιναν συλλήψεις.

Στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων το Ισλαμικό Κέντρο

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το Ισλαμικό Κέντρο έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων μεταξύ υποστηρικτών και αντιπάλων του ιρανικού καθεστώτος. Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν συνεχίζονταν για έβδομη ημέρα.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, το τζαμί είχε προκαλέσει αντιδράσεις όταν φιλοξένησε αγρυπνία στη μνήμη του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Η τελετή προσευχής πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη, ο οποίος σκοτώθηκε σε κοινές αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ πάνω από την Τεχεράνη. Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κέντρο χαρακτήρισε τον Χαμενεΐ «μεγάλο μάρτυρα».

Την ίδια διατύπωση είχε χρησιμοποιήσει το τζαμί και για τον στρατηγό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) Κασέμ Σολεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανική επίθεση με drone τον Ιανουάριο του 2020.

Τότε, το κέντρο είχε διοργανώσει τελετή μνήμης με κεριά για τον Σολεϊμανί, ο οποίος θεωρούνταν στενός συνεργάτης και δεξί χέρι του Χαμενεΐ πριν από τη δολοφονία του. Τον Οκτώβριο του 2022, ο διευθυντής του κέντρου Σεγιέντ Χασέμ Μουσαβί είχε εκφωνήσει ομιλία στην οποία χαρακτήρισε τους Ιρανούς διαδηλωτές που αντιτίθενται στο καθεστώς «εχθρούς» και «στρατιώτες του Σατανά». Ο ίδιος είχε επίσης δηλώσει ότι οι γυναίκες που αρνούνται να φορέσουν χιτζάμπ διαδίδουν «δηλητήριο».

Έναν μήνα αργότερα, ξεκίνησε πλήρη θεσμική έρευνα για το κέντρο, έπειτα από ανησυχίες ότι το Ισλαμικό Κέντρο προωθεί την ατζέντα του ιρανικού καθεστώτος. Η διαδικασία θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει ακόμη και στην αφαίρεση του φιλανθρωπικού καθεστώτος του ιδρύματος. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

«Είμαστε ανεξάρτητη θρησκευτική φιλανθρωπική οργάνωση»

Σε ανακοίνωσή του, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ισλαμικού Κέντρου αναφέρεται ότι αποτελεί ανεξάρτητη θρησκευτική φιλανθρωπική οργάνωση και δεν λειτουργεί ως «επίσημο γραφείο ή αντιπροσωπευτικός φορέας οποιασδήποτε κυβέρνησης, πολιτικής οντότητας ή προσώπου».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται, επίσης, ότι «το κέντρο δεν εκπροσωπεί, δεν προωθεί και δεν υποστηρίζει τις πολιτικές απόψεις ή ατζέντες οποιουδήποτε κράτους, προσώπου ή καθεστώτος».

Προστίθεται επίσης ότι η θρησκευτική καθοδήγηση που παρέχει περιορίζεται σε ζητήματα πίστης, ηθικής και πνευματικότητας και ότι προωθεί τη θρησκευτική ειρήνη και την αρμονική συνύπαρξη διαφορετικών θρησκειών.

«Όλες οι δραστηριότητες του κέντρου ευθυγραμμίζονται με τους φιλανθρωπικούς του σκοπούς, δηλαδή την προώθηση της θρησκευτικής εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της ηθικής καθοδήγησης και της κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο της νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου», αναφέρεται ακόμη.

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι το κέντρο είναι μη πολιτικό και παραμένει προσηλωμένο στον ρόλο του ως χώρος θρησκευτικής μάθησης, υπηρεσιών και στήριξης της κοινότητας.