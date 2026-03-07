Γιατί-θα-ακριβύνουν-τα-πάντα-ακόμη-κι-αν-ο-πόλεμος-στο-Ιράν-τελειώσει-γρήγορα

Ας είμαστε ειλικρινείς: κανένας πόλεμος δεν ταξιδεύει με λεωφορείο γεμάτο καλά νέα.

«Η αύξηση των τιμών στην ενέργεια, τις μεταφορές και τα τρόφιμα είναι αναπόφευκτη, ακόμη και αν ο πόλεμος κατά του Ιράν τελειώσει σύντομα», λένε στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς.

Οι ειδικοί της Mapfre Economics χαρακτηρίζουν το σενάριο αυτό,στην τεχνική τους ορολογία, ως «μερική διαταραχή» των εμπορικών ροών, «χωρίς συστημική ζημιά» στην παγκόσμια οικονομία. Κάνουν λόγο για πιθανότητα 50% σε σύγκριση με πιο καταστροφικές εξελίξεις στη σύγκρουση. Ωστόσο, ακόμη και στο καλύτερο σενάριο, οι αναλυτές προβλέπουν «αύξηση του πληθωρισμού ενέργειας για δύο ή τρεις μήνες».

Οι εμπορικές επιπτώσεις

«Ακόμα και αν ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ τελειώσει σύντομα, οι εμπορικές συνέπειες είναι ήδη μεγάλες», τονίζουν οι ίδιες πηγές και εξηγούν: «Οι ασφαλιστικές εταιρείες ακυρώνουν την κάλυψη στις μεταφορές πετρελαίου και πετρελαιοειδών από τον Κόλπο, τα ασφάλιστρα εκτοξεύονται στα ύψη και τα πλοία εκτρέπουν ή αναστέλλουν τις πορείες τους. Όσον αφορά τις δευτερογενείς επιπτώσεις στα καταναλωτικά αγαθά, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι οι κύριες οδοί μεταφοράς για τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα γεωργικά λιπάσματα στον κόσμο περνούν από την πλέον εμπόλεμη ζώνη.

Επιπλέον, η περιοχή του Κόλπου είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή λιπασμάτων που είναι αναγκαία για την παραγωγή τροφίμων και πολυαιθυλενίου, ενός βασικού συστατικού στη δημιουργία πλαστικών συντήρησης τροφίμων.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από μόνα τους αντιπροσωπεύουν το 15% της παγκόσμιας παραγωγής πολυαιθυλενίου- κάπου 25 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Ολοι αυτοί είναι εξαιρετικά πληθωριστικοί παράγοντες».

Τον Δεκέμβριο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε έκθεση στην οποία αναφερόταν ότι εάν οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονταν κατά 14% και οι τιμές του φυσικού αερίου κατά 20%, αυτό θα ανέβαζε τον πληθωρισμό κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες και θα επιβάρυνε την αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,1 μονάδα.

Αυτή η θέση επικυρώθηκε και από το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η διευθύνουσα σύμβουλος του Δ.Ν.Τ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, δήλωσε σε συνέντευξή της στο - ότι «εάν οι τιμές της ενέργειας αυξηθούν κατά 10% και αυτή η αύξηση διατηρηθεί για ένα χρόνο, ο πληθωρισμός θα αυξηθεί κατά 40 μονάδες βάσης και η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί κατά 0,1 ή 0,2 ποσοστιαίες μονάδες».

Κάθε αύξηση 10 δολαρίων στην τιμή ενός βαρελιού μπορεί να αφαιρέσει μεταξύ 0,1 και 0,2 ποσοστιαίων μονάδων από το παγκόσμιο ΑΕΠ.

Το κλειδί στις τιμές

Για την Freemarket Intelligence Economics, το κλειδί βρίσκεται επίσης στις τιμές, παρά σε μια υποθετική ύφεση του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, η συμβουλευτική εταιρεία τονίζει ότι το πιο πιθανό σενάριο «δεν είναι μια άμεση κατάρρευση», αλλά μάλλον μια διαρθρωτική κρίση κόστους και μια διάβρωση της ανάπτυξης «που προκύπτει από ένα αρνητικό σοκ προσφοράς».

Ο πόλεμος κατά του Ιράν έρχεται άλλωστε σε μια εποχή που το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα είναι ήδη πιεσμένο από τους δασμούς του Τραμπ και τον επίμονο κατακερματισμό των αλυσίδων εφοδιασμού από την πανδημία COVID-19 και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο ειδικός επανέλαβε ότι «εξακολουθούμε να νιώθουμε τις συνέπειες του σοκ του πολέμου στην Ουκρανία».

Οι οικονομολόγοι της ισπανικής Santander πιστεύουν ότι το μέγεθος της οικονομικής επιβράδυνσης που μπορεί να προκύψει από τώρα και στο εξής «θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το βάθος και τη διάρκεια του σοκ στις τιμές και την ποσότητα του πετρελαίου», αλλά επαναλαμβάνουν ότι η παγκόσμια οικονομία δεν είναι, προς το παρόν, καταδικασμένη σε ύφεση.

