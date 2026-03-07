Δ.-Τσιόδρας:-Ζητά-ευκολότερη-πρόσβαση-των-Μικρομεσαίων-στα-προγράμματα-ψηφιακού-μετασχηματισμού

Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜμΕ στα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού, ζητάει ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσιόδρας την Κομισιόν σε ποιες ενέργειες θα προβεί για να απλοποιήσει τα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα και τη διαδικασία πρόσβασης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτά και να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ έρευνας, εφαρμογής των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της διάθεσής τους στην αγορά.

Ο Δημήτρης Τσιόδρας, μέλος επίσης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σημειώνει ότι η αξιολόγηση της Κομισιόν για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» αποτυπώνει σειρά συμπερασμάτων σχετικά με τα επιτεύγματα και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.

Υπογραμμίζει ότι ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αποτελούν βασική ομάδα-στόχο των προσπαθειών του προγράμματος, μόνο το 17% της χρηματοδότησης διατίθεται σε αυτές.

Συμπληρώνει δε ότι σύμφωνα με την αξιολόγηση της Κομισιόν, «η διαδικασία υποβολής αιτήσεων χαρακτηρίστηκε ως απαιτητική λόγω των εκτεταμένων διοικητικών απαιτήσεων ενώ πολλοί ερωτηθέντες επεσήμαναν ζητήματα όπως η ανάγκη διπλής υποβολής εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις εθνικές αρχές και οι απαιτήσεις συγχρηματοδότησης».

Τονίζει ότι τα εμπόδια αυτά μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα του προγράμματος και στη δυνατότητα της ΕΕ να επιτύχει τους ψηφιακούς της στόχους.

Καταλήγει τονίζοντας την ανάγκη βελτίωσης του συντονισμού με τα εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης και τις εθνικές ψηφιακές πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες σε διαφορετικά επίπεδα αλληλοστηρίζονται και ενισχύονται.