ΕΚΤ:-Η-Μέση-Ανατολή-φέρνει-ξανά-τον-πληθωρισμό-στο-προσκήνιο-για-την-κεντρική-τράπεζα

Δημόσια, οι αξιωματούχοι παρουσιάζουν μια προσέγγιση «σταθερής πορείας» όσον αφορά τα επιτόκια. Όμως, ιδιωτικά, δεν αποκλείουν τίποτα.

Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να μεταδώσει ένα μήνυμα ηρεμίας σχετικά με τον πόλεμο και τον πληθωρισμό δοκιμάζονται, καθώς οι αγορές αρχίζουν να τιμολογούν μια αύξηση των επιτοκίων μέσα στο έτος.

Οι επενδυτές, που μέχρι πρόσφατα ανέμεναν ότι το κόστος δανεισμού θα παρέμενε στο 2% έως το 2027, τώρα βλέπουν το αυξανόμενο κόστος ενέργειας ως πιθανή απειλή για τις τιμές στην Ευρώπη — κάτι που θα μπορούσε να αναγκάσει την ΕΚΤ να παρέμβει.

Δημόσια, οι αξιωματούχοι παρουσιάζουν μια προσέγγιση «σταθερής πορείας» όσον αφορά τα επιτόκια. Ωστόσο, κατ’ ιδίαν, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής — μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας — είναι σε εγρήγορση για τους κινδύνους και επιθυμούν να διατηρήσουν ευελιξία, ακόμη κι αν μια γρήγορη δράση θεωρείται απίθανη.

Η πρόκληση είναι να αναγνωριστούν οι αυξανόμενοι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη στρατιωτική εκστρατεία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, χωρίς όμως να προκληθεί περαιτέρω σύσφιξη των χρηματοοικονομικών συνθηκών.

Η κατάσταση θυμίζει το 2022, όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία εκτόξευσε τον πληθωρισμό και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αψήφησε αρχικά τις προσδοκίες των αγορών για αύξηση του κόστους δανεισμού, πριν τελικά υποχωρήσει αργότερα.

Αυτή είναι μια σύγκριση που αξιωματούχοι όπως ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Βιλερουά ντε Γκαλό, και ο Ολλανδός ομόλογός του Όλαφ Σλάιπεν θα προτιμούσαν να αποφύγουν, με τον δεύτερο να επιμένει ότι οι συνθήκες είναι «διαφορετικές» τώρα.

«Η ΕΚΤ προφανώς το παρακολουθεί, αλλά δεν θα αντιδράσει απαραίτητα, ενώ οι αγορές προσπαθούν να προλάβουν τις εξελίξεις», δήλωσε ο Σπύρος Ανδρεόπουλος από τη Thin Ice Macroeconomics. «Η κατάσταση είναι ρευστή και οι ίδιοι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προσπαθούν να δουν ποιο είναι το κατάλληλο επόμενο βήμα».

Η αλλαγή στα στοιχήματα για τα επιτόκια συμβαίνει παράλληλα με μια παγκόσμια μεταβολή στις αντιλήψεις για τους κινδύνους της νομισματικής πολιτικής – κάτι που έχει μειώσει τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας το 2026 και συνέβαλε στις μεταβαλλόμενες προβλέψεις αυτή την εβδομάδα για τη Federal Reserve των ΗΠΑ.

Το επεισόδιο του 2022 παραμένει ευαίσθητο θέμα μέσα στην ΕΚΤ, ενισχύοντας την κριτική ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων – που βασίζεται στη συναίνεση και σε πολύπλοκες διαδικασίες – μπορεί να επιβραδύνει τις αποφάσεις. Προστέθηκε επίσης σε μια αφήγηση προηγούμενων λαθών, όπως οι αυξήσεις επιτοκίων το 2008 και το 2011, οι οποίες αργότερα ανατράπηκαν.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος Φίλιπ Λέιν, ένθερμος υποστηρικτής της πολιτικής χαμηλών επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας το 2021 και στις αρχές του 2022, βρέθηκε στη συνέχεια να υπερασπίζεται αυτή τη στάση. Μάλιστα φάνηκε να αναφέρεται σε παλαιότερα λάθη αύξησης επιτοκίων όταν απαντούσε στις επικρίσεις.

«Η εκ των υστέρων προσέγγιση – είδαμε τον πληθωρισμό, άρα συμπεραίνω ότι αργήσατε να αυξήσετε τα επιτόκια – θα ήθελα να την εξισορροπήσω με όλα εκείνα τα ιστορικά επεισόδια όπου ίσως κάποιες κεντρικές τράπεζες αύξησαν τα επιτόκια πολύ γρήγορα, και τι συνέβη τότε», είπε στους επικριτές του τον Μάρτιο του 2023. Αργότερα την ίδια χρονιά επέμεινε ότι η καθυστέρηση στην αύξηση των επιτοκίων δεν έκανε «τεράστια διαφορά».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν ρωτήθηκε από τους Financial Times αν η ΕΚΤ έχει «σημάδια» από την κρίση πληθωρισμού των προηγούμενων ετών, ο Lane απάντησε αμέσως ότι οι αξιωματούχοι «κουβαλούν δύο ουλές», με τη δεύτερη να είναι ο «χρόνιος πληθωρισμός κάτω από τον στόχο πριν από την πανδημία». «Αυτό παραμένει στη μνήμη μας», είπε.

Ο Σλάιπεν, παρόμοια, δήλωσε ότι η ΕΚΤ «προφανώς δεν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση».

«Η φύση του σοκ είναι διαφορετική», είπε, προσθέτοντας ότι «η νομισματική πολιτική βρίσκεται τώρα σε ουδέτερη θέση, κάτι που δεν ίσχυε τότε».

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, τόνισε επίσης τις διαφορές με το παρελθόν, υποστηρίζοντας ότι τότε εξακολουθούσαν να ισχύουν μαζικά προγράμματα αγορών περιουσιακών στοιχείων, ενώ το επιτόκιο καταθέσεων ήταν ακόμη και αρνητικό.

Οι εξαιρετικά χαλαρές συνθήκες νομισματικής πολιτικής το 2022, σε μια περίοδο ήδη υψηλού πληθωρισμού, ενίσχυσαν τότε την κριτική των επικριτών. «Είναι εξαιρετικό το ότι αυτό επιτράπηκε να συμβεί», είχε δηλώσει τον Μάιο εκείνης της χρονιάς ο πρώην αξιωματούχος της Τράπεζας της Αγγλίας, Τσαρλς Γκούνχαρτ, λίγο πριν η ΕΚΤ αλλάξει πορεία και αρχίσει να αυξάνει τα επιτόκια.

Ωστόσο, οι δηλώσεις του Νάγκελ υποδηλώνουν ότι η ΕΚΤ ενδέχεται να αντιδράσει πιο γρήγορα αυτή τη φορά, εάν οι διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό που προκαλούνται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αυξήσουν σημαντικά τον πληθωρισμό – και μαζί του τις προσδοκίες των καταναλωτών.

Τόνισε επίσης την πλήρη δέσμευση του θεσμού στη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών.

«Μπορούμε και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο», δήλωσε ο Νάγκελ.

Στην ουσία, για τις κεντρικές τράπεζες δεν έχει σημασία μόνο το μέγεθος του σοκ, αλλά και η διάρκειά του. Το πόσο θα διαρκέσουν οι διαταραχές – και αν οι υψηλότερες τιμές επηρεάσουν τους μισθούς και τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό – θα καθορίσει τον κίνδυνο δευτερογενών επιπτώσεων.

Αυτό που έχει ήδη συμβεί με την αναπροσαρμογή των στοιχημάτων για τα επιτόκια αποτελεί σημαντική σύσφιξη των χρηματοοικονομικών συνθηκών, σύμφωνα με τον Ανδρεόπουλο, πρώην οικονομολόγο της ΕΚΤ.

Αυτό από μόνο του θα δώσει στους αξιωματούχους αρκετό υλικό για σκέψη τις επόμενες εβδομάδες. Μια ήσυχη περίοδος πριν από την απόφασή τους της 19ης Μαρτίου θα ξεκινήσει την ερχόμενη Πέμπτη.

Πριν από αυτό, οι αγορές θα παρακολουθούν για ενδείξεις ότι η στάση της ΕΚΤ αλλάζει. Μια δήλωση την Παρασκευή για «εγρήγορση» από την αυστηρή μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, Ιζαμπελ Σνάμπελ, ίσως ξύπνησε ακόμη μνήμες από τα σήματα του πρώην προέδρου της ΕΚΤ, Ζαν – Κλοντ Τρισέ, για μια επικείμενη αύξηση επιτοκίων.

Παρά όλα τα επώδυνα flashbacks από το ενεργειακό σοκ μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η κεντρική τράπεζα θα χρειαστεί να παραμείνει ήρεμη προς το παρόν, δήλωσε η Simona delle Chiaie, επικεφαλής οικονομολόγος για την ευρωζώνη στο -.

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος μπορεί να είναι η υπερβολική προσκόλληση στα διδάγματα του 2022 – αφήνοντας τη μνήμη εκείνου του σοκ να διαμορφώνει τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική πριν τα δεδομένα το δικαιολογούν», πρόσθεσε.