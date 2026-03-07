Ελληνική-αμυντική-βιομηχανία:-Ο-ρόλος-του-Δημοσίου-και-το-νέο-οικοσύστημα-εταιρειών-και-καινοτομίας

Η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια, καθώς η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες και επενδύει σε νέα εξοπλιστικά προγράμματα.

Η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια, καθώς η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες και επενδύει σε νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Στην Ελλάδα το Δημόσιο εξακολουθεί να διατηρεί σημαντική παρουσία στον κλάδο, είτε άμεσα μέσω κρατικών επιχειρήσεων είτε έμμεσα μέσω θεσμών, επενδυτικών φορέων και νέων δομών καινοτομίας που επιχειρούν να συνδέσουν την άμυνα με την τεχνολογική ανάπτυξη.

Παρά τις ιδιωτικοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια σε τομείς όπως η ναυπηγική βιομηχανία, ο πυρήνας της κρατικής παρουσίας παραμένει ισχυρός, κυρίως μέσω της “Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία” και των “Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα”, αλλά και μέσω νέων θεσμών που δημιουργούνται για την ανάπτυξη αμυντικών τεχνολογιών.

Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ)

Η σημαντικότερη αμυντική βιομηχανία υπό κρατικό έλεγχο είναι η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό Δημόσιο και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στη συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση στρατιωτικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ συμμετέχει και σε διεθνή προγράμματα αεροναυπηγικής παραγωγής. Τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει σημαντικά έργα, όπως το πρόγραμμα αναβάθμισης των ελληνικών F-16 σε επίπεδο Viper, σε συνεργασία με τη Lockheed Martin. Παράλληλα, η εταιρεία συμμετέχει σε διεθνείς αλυσίδες παραγωγής για μεγάλα αεροπορικά προγράμματα, ενώ συζητείται η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας.

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ)

Η δεύτερη βασική κρατική εταιρεία στον χώρο της άμυνας είναι τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα. Η εταιρεία δημιουργήθηκε το 2004 από τη συγχώνευση της ΠΥΡΚΑΛ και της “Ελληνική Βιομηχανία Όπλων” και παραμένει υπό τον έλεγχο του ελληνικού Δημοσίου.

Τα ΕΑΣ δραστηριοποιούνται κυρίως στην παραγωγή πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και άλλων οπλικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής τους δυνατότητας και την ανάπτυξη συνεργασιών με ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες. Η αυξημένη ζήτηση για πυρομαχικά στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία δημιουργεί νέες προοπτικές για την εταιρεία, η οποία επιχειρεί να επανέλθει σε πιο ενεργό ρόλο στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ)

Η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων αποτελεί μια ακόμη εταιρεία με παρουσία στον χώρο των στρατιωτικών οχημάτων. Αν και σήμερα λειτουργεί υπό ιδιωτικό επενδυτικό καθεστώς, η δραστηριότητά της παραμένει στενά συνδεδεμένη με τις ανάγκες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η εταιρεία έχει κατασκευάσει στο παρελθόν στρατιωτικά φορτηγά, τεθωρακισμένα οχήματα και ειδικά οχήματα υποστήριξης, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή της σε νέα προγράμματα παραγωγής και συντήρησης στρατιωτικού εξοπλισμού.

Ναυπηγεία: ιδιωτικές επενδύσεις με στρατηγική σημασία

Παράλληλα με τις κρατικές αμυντικές βιομηχανίες, σημαντικό ρόλο στο ευρύτερο οικοσύστημα της άμυνας και της ναυπηγικής δραστηριότητας διαδραματίζουν και τα μεγάλα ναυπηγεία της χώρας, τα οποία σήμερα λειτουργούν υπό ιδιωτική διοίκηση. Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, το Νεώριο Σύρου καθώς και τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας αποτελούν βασικούς πυλώνες της ναυπηγικής και επισκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Παρότι πρόκειται για ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία τους συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες των Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας, αλλά και με την ευρύτερη ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας, συμβάλλοντας στη διατήρηση τεχνογνωσίας, θέσεων εργασίας και βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα.

Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ)

Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στον χώρο της άμυνας, ιδιαίτερη σημασία αποκτά και το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας. Το ΕΛΚΑΚ λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας και έχει στόχο την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος αμυντικής τεχνολογίας και καινοτομίας. Ο ρόλος του είναι να συνδέσει τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων με την ελληνική ερευνητική κοινότητα, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, προωθώντας την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Η δημιουργία του εντάσσεται στη γενικότερη ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενίσχυση της αμυντικής καινοτομίας και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από εξοπλισμούς τρίτων χωρών.

Ένα νέο μοντέλο για την ελληνική αμυντική βιομηχανία

Η ελληνική αμυντική βιομηχανία βρίσκεται σήμερα σε μια μεταβατική φάση. Από το μοντέλο των μεγάλων κρατικών βιομηχανιών του παρελθόντος, η στρατηγική μετατοπίζεται σταδιακά προς ένα πιο ευέλικτο οικοσύστημα που συνδυάζει κρατικές εταιρείες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για την Ελλάδα. Το ζητούμενο για τα επόμενα χρόνια είναι κατά πόσο οι ελληνικές εταιρείες και οι θεσμοί που τις υποστηρίζουν θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες και να ενισχύσουν τη θέση της χώρας στον ευρωπαϊκό αμυντικό χάρτη.

