ΗΠΑ:-Οι-τιμές-στα-πρατήρια-εκτοξεύονται-καθώς-ο-πόλεμος-με-το-Ιράν-αναστατώνει-τον-παγκόσμιο-ενεργειακό-εφοδιασμό

Τα καύσιμα θα μπορούσαν να αποτελέσουν δοκιμασία για τον πρόεδρο Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Οι τιμές λιανικής της βενζίνης και του ντίζελ στις ΗΠΑ εκτοξεύονται καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν περιορίζει τις εξαγωγές πετρελαίου και καυσίμων, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει πολιτική δοκιμασία για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν περισσότερο από 10% αυτή την εβδομάδα, καθώς το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους καταναλωτές στο πρατήριο, οι οποίοι ήδη πιέζονται από τον πληθωρισμό. Ο Τραμπ την Πέμπτη υποβάθμισε την άνοδο των τιμών της βενζίνης σε συνέντευξή του στο Reuters, λέγοντας: «αν αυξηθούν, ας αυξηθούν».

Ο πρόεδρος είχε δεσμευτεί να μειώσει τις τιμές της ενέργειας και να ενισχύσει τις εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ κατά τη δεύτερη θητεία του, όμως μεγάλο μέρος της διακυβέρνησής του έχει χαρακτηριστεί από αστάθεια και αβεβαιότητα, εν μέσω αλλαγών πολιτικής όπως οι δασμοί και η γεωπολιτική αναταραχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο. Αποτελούν σημαντικό εξαγωγέα, αλλά ταυτόχρονα εισάγουν και εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, καθώς είναι και ο μεγαλύτερος καταναλωτής πετρελαίου παγκοσμίως.

Μέχρι την Παρασκευή, η εθνική μέση τιμή για την απλή βενζίνη ανερχόταν στα 3,32 δολάρια το γαλόνι, αυξημένη κατά 11% σε σχέση με πριν από μία εβδομάδα και στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της ένωσης αυτοκινητιστών AAA. Το ντίζελ βρισκόταν στα 4,33 δολάρια, αυξημένο κατά 15% σε σχέση με πριν από μία εβδομάδα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023.

Αναμένεται μεγαλύτερη άνοδος

Περισσότερες αυξήσεις ενδέχεται να έρθουν, δήλωσαν αναλυτές, καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Την Παρασκευή, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου στις ΗΠΑ έκλεισαν στα 90,90 δολάρια το βαρέλι, αυξημένα σχεδόν κατά 10 δολάρια – η μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος από τον Απρίλιο του 2020.

«Με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, η εθνική μέση τιμή της βενζίνης θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 3,50 έως 3,70 δολάρια ανά γαλόνι τις επόμενες ημέρες, εάν το πετρέλαιο συνεχίσει να ανεβαίνει και οι διαταραχές στην προσφορά επιμείνουν», δήλωσε ο αναλυτής της GasBuddy, Πάτρικ Ντε Χάαν.

Οι διαταραχές στη Μέση Ανατολή και στο Στενό του Ορμούζ, έναν βασικό εμπορικό διάδρομο, έχουν αυξήσει τη ζήτηση για αμερικανικό πετρέλαιο στο εξωτερικό, γεγονός που με τη σειρά του έχει ανεβάσει τις τιμές και για τα εγχώρια διυλιστήρια.

«Οι ΗΠΑ έχουν μειώσει την εξάρτησή τους από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, αλλά προφανώς τα ασιατικά διυλιστήρια, και σε μικρότερο βαθμό τα ευρωπαϊκά, δεν έχουν κάνει το ίδιο», δήλωσε ο Ντέντον Σινκεγκράνα, επικεφαλής αναλυτής πετρελαίου στην OPIS. «Αυτό είναι που βλέπετε να συμβαίνει στην αγορά άμεσης παράδοσης, επειδή αυξάνεται η ζήτηση για αμερικανικές εξαγωγές και έτσι ανεβαίνει και η τιμή.»

Εποχικοί παράγοντες θα μπορούσαν επίσης να ασκήσουν επιπλέον πίεση. Οι τιμές της βενζίνης συνήθως αυξάνονται την άνοιξη και κορυφώνονται το καλοκαίρι λόγω της αυξημένης ζήτησης και της παραγωγής της θερινής βενζίνης, η οποία είναι πιο ακριβή στην παραγωγή.

Το ντίζελ κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο από τότε που το Ιράν άρχισε να ανταποδίδει τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, διαταράσσοντας σημαντικά τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ.

Τα παγκόσμια αποθέματα ντίζελ παραμένουν περιορισμένα λόγω της υψηλής ζήτησης για θέρμανση και παραγωγή ενέργειας κατά τη διάρκεια ενός παρατεταμένου χειμώνα στις ΗΠΑ και σε άλλα μέρη του κόσμου, καθώς και λόγω της διαρθρωτικής έλλειψης δυναμικότητας διύλισης.

Οι τιμές σε προϊόντα από τρόφιμα μέχρι έπιπλα αυξάνονται όταν αυξάνεται το κόστος του ντίζελ, καθώς το καύσιμο χρησιμοποιείται κυρίως στις μεταφορές εμπορευμάτων, στη βιομηχανία, στη γεωργία και στη διεθνή ναυτιλία, δήλωσαν αναλυτές.

«Σε έναν κόσμο όπου η λέξη-κλειδί είναι η “προσιτότητα”, αυτό σίγουρα δεν πρόκειται να βοηθήσει», δήλωσε ο Σινκεγκράνα.