Πειραιώς:-Το-σχέδιο-και-οι-στόχοι-μέχρι-το-2030

Από το «Agenda 2020» και το «Sunrise» που σηματοδότησαν τη ριζική αναδιάρθρωση και εξυγίανση του ισολογισμού, την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και τη σταδιακή επιστροφή της Τράπεζας Πειραιώς σε ολοένα και υψηλότερα επίπεδα βιώσιμης κερδοφορίας, η διοίκηση καλείται πλέον να αποδείξει ότι η επόμενη φάση θα αναδείξει την Πειραιώς σε έναν από τους πιο δυναμικούς παίκτες του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου.

Οι βασικοί πυλώνες του επενδυτικού αφηγήματος της Πειραιώς ενισχύονται πλέον με έναν ακόμη, καθώς ο ασφαλιστικός κλάδος αποκτά κεντρικό ρόλο στο επιχειρηματικό μοντέλο της επόμενης ημέρας μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Παράλληλα, η στρατηγική της τράπεζας εξακολουθεί να στηρίζεται σε ισχυρή πιστωτική επέκταση – κυρίως από την ελληνική αγορά και δευτερευόντως μέσω συμμετοχής σε κοινοπρακτικά σχήματα χρηματοδότησης διεθνών projects – στη σταδιακή αύξηση του payout ratio από το 35% των κερδών του 2024 προς επίπεδα έως και 65%, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση των εσόδων από δραστηριότητες asset management και bancassurance.

Υπό την πίεση των spreads τα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια…

Το business plan της τράπεζας εδράζεται στην εκτίμηση ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σταθερά κατά τη φετινή χρονιά, προτού η ΕΚΤ προχωρήσει σε μια ήπια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης το 2027 (2,25% από 2%). Αν και δεν προκύπτει αναλυτική παρουσίαση σχετικά με τα spreads, στα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια αναμένεται περαιτέρω πίεση που θα οδηγήσει προς το 1,9% το 2027 και το 1,8% το 2030. Μέρος των πιέσεων τιμολόγησης αναμένεται (υπέρ)αντισταθμιστεί εκ νέου από τη δυναμική της πιστωτικής επέκτασης και από την ένταξη μιας σειράς άλλων προϊόντων στο πλαίσιο χορηγήσεων που θα τονώσουν το κομμάτι των εσόδων από προμήθειες.

Ουσιαστικά, μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων, εγγυητικών και του hedging (FX, πετρέλαιο, IRS) που παρέχουν οι τράπεζες σε εταιρείες – επιχειρηματίες, μπορούν να «γράψουν» σημαντικό όφελος και να (υπερ)αντισταθμίσουν την πίεση σε καθαρά έσοδα από τόκους από τη χαμηλότερη τιμολόγηση που εφαρμόζεται.

Η Πειραιώς αναμένει μέσο ετήσιο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης 8%, με το υπόλοιπο των ενήμερων δανείων να φτάνει στην περιοχή των 56 δισ. ευρώ το 2030 από 37,34 δισ. ευρώ το 2025, με τις καταθέσεις να διαμορφώνονται (βάσει πλάνου) σε 76 δισ. ευρώ, από 66,1 δισ. ευρώ στα τέλη χρήσης 2025. Στο corporate banking, που αποτελεί και τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, η διοίκηση προβλέπει υψηλότερη μέση ετήσια αύξηση, ήτοι κοντά στο 10%, με καθαρή πιστωτική επέκταση της τάξεως των 3,25 δισ. ευρώ ετησίως.

Η επέκταση θα στηριχθεί κυρίως σε μεγάλες εταιρικές χορηγήσεις και δευτερευόντως σε χρηματοδοτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στο shipping, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο structured finance.

Πειραιώς: Κεφαλαιακή ευελιξία με «ανοιχτό παιχνίδι» σε εξαγορές και διανομές

… ανεβαίνει το retail

Προοπτικές περαιτέρω ισχυροποίησης αναδύονται από την πλευρά της λιανικής τραπεζικής, βοηθώντας στα νούμερα της συνολικής πιστωτικής επέκτασης τα επόμενα χρόνια. Η διοίκηση καθοδηγεί για αύξηση των ενήμερων στεγαστικών δανείων σε επίπεδα υψηλότερα των 6,5 και 7,5 δισ. ευρώ το 2028 και το 2030 αντίστοιχα, από 6,16 δισ. ευρώ στα τέλη χρήσης 2025. Οι εκταμιεύσεις στα στεγαστικά μάλιστα, αναμένεται να «τρέξουν» με ρυθμό 12% περίπου ετησίως. Χαμηλότερης δυναμικής κίνησης αναμένεται σε καταναλωτικά και σε χρηματοδοτήσεις μικρών επιχειρήσεων.

Ο «δρόμος» για 2,6 δισ. ευρώ επιτοκιακά έσοδα

Στα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται μια ήπια αύξηση κατά τη φετινή χρονιά, από τα 1,903 δισ. ευρώ το 2025. Η σταθεροποίηση των επιτοκίων, η πιο ήπια αποκλιμάκωση των spreads και η δυναμική πιστωτική επέκταση θα συμβάλλουν στην εκ νέου θετική δυναμική των καθαρών εσόδων από τόκους. Μεσομακροπρόθεσμα (2028 – 2030), αναμένεται να φτάσουν τα 2,3 και 2,6 δισ. ευρώ περίπου, με συμβολή περίπου 850 εκατ. ευρώ από την αύξηση δανείων κατά 18 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση καθοδηγεί σταδιακή υποχώρηση του yield του δανειακού χαρτοφυλακίου προς το 4,5% έως το 2030 από περίπου 5% σήμερα, καθώς ο κύκλος επιτοκίων ομαλοποιείται, ενώ το κόστος των καταθέσεων εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί κοντά στο 0,4%. Την ίδια στιγμή, η απόδοση του χαρτοφυλακίου ομολόγων τοποθετείται γύρω στο 3,2%, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να εμφανίζουν ευαισθησία περίπου 40 εκατ. ευρώ για κάθε μεταβολή 25 μονάδων βάσης στα επιτόκια. Η Πειραιώς υπολογίζει μεταβολή της τάξεως των 20 εκατ. ευρώ περίπου για κάθε μεταβολή 10 μονάδων βάσης στα spreads του corporate book.

Οι πέντε στρατηγικές προτεραιότητες της Εθνικής Ασφαλιστικής

Νέος «πυλώνας» εσόδων η Εθνική Ασφαλιστική

Σε «αιμοδότης» των συνολικών εσόδων της Πειραιώς αναμένεται αποτελέσουν οι προμήθειες για την επόμενη πενταετία. Η διοίκηση αναμένει περαιτέρω αύξησης των μη επιτοκιακών εσόδων από 693 εκατ. ευρώ το 2025 σε περίπου 0,9 δισ. ευρώ έως το 2030. Η μεγαλύτερη συμβολή θα προέλθει το πεδίο των ασφαλειών και του bancassurance μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, που αναμένεται να προσθέσουν περίπου 125 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 50 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα προέλθουν από το asset management και περίπου 30 εκατ. ευρώ από δραστηριότητες αξιοποίησης ακινήτων και άλλα.