Πόσο αντέχει η ελληνική οικονομία: Αποθέματα – Τουρισμός – Ναυτιλία

Το «crash test» της άνοιξης και η γεωπολιτική σκακιέρα. Σε ποιους τομείς προαναγγέλλει παρεμβάσεις η κυβέρνηση.

Αντιμέτωπη με το άγνωστο βρίσκεται για άλλη μία φορά η ελληνική οικονομία. Με το βλέμμα στραμμένο στα στενά του Ορμούζ, η Αθήνα μετράει δυνάμεις και αντοχές, ενώ κυβέρνηση και αρμόδιοι φορείς επιδίδονται σε ασκήσεις θάρρους προαναγγέλλοντας παρεμβάσεις και μέτρα στήριξης «αν χρειαστεί», προσπαθώντας να διατηρήσουν την ηρεμία στην αγορά σε ένα περιβάλλον που, όμως, θυμίζει «ναρκοπέδιο». Το ερώτημα που πλανάται πάνω από το Μαξίμου και το οικονομικό επιτελείο είναι ένα: πόσο θα αντέξει η ελληνική οικονομία και αν θα παραμείνει διαχειρίσιμη η κατάσταση, σε περίπτωση που η κρίση ξεπεράσει τον ένα μήνα και συνεχιστεί και τον Απρίλιο. Ενόψει και της πασχαλινής αγοράς, το οικονομικό επιτελείο «συνιστά ψυχραιμία» ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος καθησυχάζουν πως υπάρχει πλήρης επάρκεια προϊόντων και ενεργειακών αποθεμάτων. Ενώ η κρίση συμπίπτει με την έναρξη της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, η οποία αναλαμβάνει πλέον εκείνη το έργο των ελέγχων από το υπουργείο Ανάπτυξης, πραγματοποιώντας σε λίγες ημέρες πάνω από 500 στοχευμένους ελέγχους για την πάταξη της αισχροκέρδειας, κυρίως στον τομέα των καυσίμων. Η κυβέρνηση δείχνει να ποντάρει στην ομαλή τροφοδοσία της αγοράς, όμως ο πραγματικός φόβος παραμένει το κόστος της ενέργειας, με «βαρόμετρο» το πετρέλαιο και φυσικό αέριο που σημειώνουν απειλητική άνοδο.

Οι εξελίξεις επισπεύδουν τις αποφάσεις και για μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους για τις βιομηχανίες, με τον Κωστή Χατζηδάκη να προαναγγέλλει ότι «είναι θέμα ημερών» οι ανακοινώσεις και για το θέμα αυτό.

Τουρισμός και Ναυτιλία: δύο πυλώνες σε αναταραχή

Από την άλλη, αν η Ενέργεια αποτελεί το «καύσιμο» για τις επιχειρήσεις, ο Τουρισμός και η Ναυτιλία είναι το «οξυγόνο» και τροφοδότες της ελληνικής οικονομίας. Στον τουριστικό κλάδο, η αγωνία εστιάζεται πλέον στις προκρατήσεις. Ενώ τα μηνύματα ήταν αισιόδοξα, η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί νέα δεδομένα. Το βλέμμα του οικονομικού επιτελείο είναι στραμμένο στις προκρατήσεις, καθώς τυχόν ακυρώσεις θα αποτελούσαν τον μεγάλο κίνδυνο για τα έσοδα της χρονιάς.

Την ίδια στιγμή, το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο καλείται να διαχειριστεί την τους κινδύνους στην διεξαγωγή του εμπορίου, που οδηγούν σε απώλειες συμβολαίων αλλά και εκτόξευση των ναύλων. Και ενώ η ναυτιλία παραμένει το ισχυρό χαρτί της Ελλάδας, η άνοδος του κόστους μεταφοράς μετακυλίεται στις τιμές καταναλωτή, πιέζοντας ακόμη περισσότερο την αγορά, αλλά και τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Ο Απρίλιος και το στοίχημα του Πάσχα

Στη θεωρία, όλοι συμφωνούν – και εύχονται- πως μια σύντομη κρίση 3- 4 εβδομάδων, δεν δημιουργεί πρόβλημα. Αν όμως περάσει ο Μάρτιος χωρίς αποκλιμάκωση, ο Απρίλιος θα είναι εξαιρετικά δύσκολος.

Το δυσμενές σενάριο προβλέπει ήδη επιβράδυνση της ανάπτυξης κατά μισή μονάδα στο 1,9% για εφέτος, με συρρίκνωση της κατανάλωσης κατά 1%.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η πασχαλινή αγορά αποτελεί το πρώτο μεγάλο «crash test». Οι τιμές στο παραδοσιακό τραπέζι βρίσκονται υπό το μικροσκόπιο, με την κυβέρνηση να ετοιμάζεται να ανασύρει και έκτακτα μέτρα από το συρτάρι αν χρειαστεί, από ενδεχόμενο επαναφοράς πλαφόν σε αυξήσεις τιμών ενδεχομένως, έως «Καλάθι του Πάσχα» ή άλλη έκτακτη «επιταγή ακρίβειας» ως ανάχωμα στην ακρίβεια. Ενώ για αργότερα, αν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου «σκαρφαλώσουν» πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι (συμπαρασύροντας φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα κλπ) στα προς εξέταση μέτρα θα προστεθούν επαναφορά fuel pass και power pass.