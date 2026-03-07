Πώς-το-Ιράν-έπεσε-από-μέσα:-Ο-«αόρατος»-προδότης-και-ο-καθοριστικός-ρόλος-της-Μοσάντ

Τριάντα χρόνια κατασκοπευτικής δράσης, εκατοντάδες στρατολογημένοι πράκτορες ανάμεσά τους ακόμη και στρατηγοί, στοχευμένες δολοφονίες, παράτολμες επιχειρήσεις στην «καρδιά» της χώρας των μουλάδων, ατέλειωτες ώρες παρακολουθήσεων, τηλεφωνικών συνομιλιών, χακάρισμα κεραιών τηλεπικοινωνίας και CCTV-είναι οι κάμερες κυκλοφορίας-ανάλυση των κοινωνικών δικτύων με μαθηματική μέθοδο και ταυτοποίηση στόχων με ειδικούς αλγόριθμους χρησιμοποίησε η Μοσάντ για να «διαλύσει» το Ιράν από μέσα.

Ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης Ισμαήλ Καανί που φέρεται να ήταν ένας πολύ σημαντικός κρίκος στην επιχείρηση των Ισραηλινών εκτελέστηκε σύμφωνα με Αραβικά ΜΜΕ την Παρασκευή ως κατάσκοπος της Μοσάντ.

Ήταν αυτός που έδινε το παρόν σε συναντήσεις με ορκισμένους εχθρούς του Ισραήλ, οι οποίοι λίγη ώρα μετά την αναχώρησή του σκοτώνονταν απο τις IDF ή τη Μοσάντ.

Γλίτωσε τουλάχιστον τέσσερις φορές από συγκεκριμένες επιθέσεις και επειδή σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση φέρεται να πλήρωσε με την ζωή του την στρατολόγησή του από τους Ισραηλινούς.

Η μοίρα του σφραγίστηκε όταν το περασμένο Σάββατο αποχώρησε από την αίθουσα στην οποία συσκεπτόταν ο Χαμενεΐ μαζί στρατηγούς και επιτελείς του.

Ο «αόρατος» προδότης

Την επόμενη ώρα η από αέρος επίθεση του Ισραήλ έστειλε όλους τους παριστάμενους και μέλη της οικογένειας του Χαμενεΐ στον άλλο κόσμο ισοπεδώνοντας το κτηριακό συγκρότημα στην λεωφόρο Παστέρ.

Λίγη ώρα μετά το τρομαχτικό χτύπημα με περισσότερες από τριάντα βόμβες bunker buster-την Πέμπτη σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν οι IDF o στόχος χτυπήθηκε με πυραύλους Blue Sparrow-ο πρωθυπουργός του Ισραήλ φέρεται να έλαβε στο κινητό του ένα βίντεο με την σωρό του Χαμενεΐ.

Το ντοκουμέντο παρείχε αδιάσειστα στοιχεία ότι ο ηγέτης του Ιράν ήταν νεκρός γι’ αυτό λίγες ώρες μετά οι Ισραηλινοί διέρρευσαν την είδηση του θανάτου, ενώ ελάχιστοι ήταν οι Ιρανοί αξιωματούχοι που το γνώριζαν, γι’ αυτό και τα ΜΜΕ του κράτους διέψευδαν την είδηση.

Το μεγάλο ερώτημα που φαίνεται ότι πλέον απαντήθηκε ήταν ποιος είναι ο Ιρανός στρατιωτικός ή υψηλόβαθμος αξιωματούχος ο οποίος στρατολογήθηκε απο την Μοσάντ ενώ ήταν τόσο κοντά στον Χαμενεΐ.

Η περίπτωση να βιντεοσκοπήθηκε το συγκεκριμένο υλικό από ισραηλινό drone απορρίφθηκε ενώ οι φήμες για το ποιος μπορεί να ήταν ο «αόρατος» προδότης οργίαζαν και εστίασαν σε ένα κυρίως πρόσωπο.

Έναν στρατηγό των Φρουρών της Επανάστασης και διοικητή της μονάδας Qouds, τον Ισμαήλ Καανί, ο οποίος «στοχοποιήθηκε» λόγω της τύχης και των επαναλαμβανόμενων συμπτώσεων, αφού σε τρεις επιθέσεις των Ισραηλινών κατάφερε να βγει ζωντανός.

Σε αντίθεση με τον προκάτοχό του Κασέμ Σολεϊμανί-ήταν στενότατοι φίλοι-o 75χρονος στρατηγός σφυρηλατήθηκε μέσα στις φλόγες του πολέμου Ιράν-Ιράκ την δεκαετία του ‘80.

Ήταν ο τεχνοκράτης των επιχειρήσεων, όμως η διαδρομή του στους Φρουρούς της Επανάστασης άλλαξε δραματικά με τον θάνατο του Σολεϊμανί, που σκοτώθηκε σε επίθεση με drone των Αμερικανών, τον Ιανουάριο του 2020.

Έπρεπε να διατηρήσει τη συνοχή του «άξονα της αντίστασης» κατά του Ισραήλ χωρίς να διαθέτει τις ικανότητες του προκατόχου του και τα κατάφερε σχετικά καλά.

Οι συμπτώσεις και το τέλος

Στις 31 Ιουλίου 2024 ο Καανί επισκέφθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια σε απόρρητη τοποθεσία στο κέντρο της Τεχεράνης.

Ο τελευταίος έμενε σε κτήριο για βετεράνους πολέμου στον βόρειο τομέα της πόλης και ο Καανί κάθισε μαζί του για μία και πλέον ώρα, πριν αποχωρήσει.

Όταν έγινε αυτό δεν πέρασαν ούτε δυο ώρες και το κτήριο που έμενε ο Χανίγια ανατινάχθηκε από τους Ισραηλινούς χωρίς πάντως πέσουν υποψίες στον στρατηγό.

Όμως δύο μόλις μήνες αργότερα ακολούθησε η δεύτερη σύμπτωση.

Στις 27 Σεπτεμβρίου του 2024 ο Καανί συναντιέται με τον ηγέτη της Χεσμπολάχ Χασάν Νασράλα, μετά από μια διάλεξη περί τεχνογνωσίας σε αξιωματούχους της οργάνωσης.

Μετά από μια χειραψία που μπορεί να είχε την σημασία της και λίγα λεπτά κουβέντας ο Καανί αποχωρεί και λίγες ώρες αργότερα 80 τόνοι εκρηκτικών ισοπεδώνουν το κτήριο στη Νότια Βυρητό όπου βρισκόταν ο Νασράλα.

Όπως έγινε γνωστό λίγα 24ωρα μετά κάποιος από αυτούς που αντήλλαξαν χειραψία με τον μακαρίτη είχε επιστρατευθεί από την Μοσάντ και«έβαψε» το χέρι του Νασράλα με μια ουσία άχρωμη η οποία τον μετέτρεψε σε ζωντανό πομπό!

Στις αρχές του Οκτωβρίου ο Ισμαήλ Καανί επιστρέφει στη Βυρητό για συναντήσει τον διάδοχο του Νασράλα Χασέμ Σιαφεντίν και μετά την συνάντηση, ακολουθεί το αυτονόητο για όσους φέρεται να γνώριζαν.

Το Ισραήλ ισοπεδώνει το υπόγειο αρχηγείο των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ και τα ίχνη του Καανί χάνονται για μέρες, ενώ τα πρώτα 24ωρα θεωρήθηκε νεκρός ή βαριά τραυματισμένος.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Middle East Eye αποκαλύπτει ότι μόλις ο Καανί επέστρεψε στην Τεχεράνη έχει ήδη μπει στο κάδρο ως ύποπτος και συλλαμβάνεται μυστικά.

Τίθεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, ανακρίνεται σκληρά και κάποια στιγμή καταρρέει και μεταφέρεται στο νοσοκομείο με συμπτώματα καρδιακού επεισοδίου.

Όταν επιστρέφει «καθαρός» ξεκαθαρίζει κάποιους αμφισβητίες μέσα στους Φρουρούς της Επανάστασης και στον πόλεμο των 12 ημερών με το Ισραήλ γλιτώνει από τα φονικά χτυπήματα που ξεκλήρισαν μεγάλο μέρος της Ιρανικής στρατιωτικής ηγεσίας, σαν απο θαύμα.

Μόνο που και τα θαύματα κάποια στιγμή τελειώνουν και η σύμπτωση ότι ο Καανί γλίτωσε ξανά αφού έφυγε από το κτήριο λίγο πριν τον βομβαρδισμό, σφράγισε τελικά την μοίρα του σύμφωνα με τα Αραβικά ΜΜΕ, τα οποία έγραψαν ότι κατηγορήθηκε ως κατάσκοπος της Μοσάντ και εκτελέστηκε.

«Ξέραμε που καθόταν»

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, χρειάστηκαν μόλις εξήντα δευτερόλεπτα και τριάντα βόμβες ή πύραυλοι Blue Sparrow όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη για να εξοντώσουν οι Ισραηλινοί τον ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, μαζί με κορυφαίους αξιωματούχους, την κόρη του, τον γαμπρό του και την εγγονή του.

Και είναι η φράση «ξέραμε που καθόταν ακριβώς» την οποία εκστόμισε υπό το καθεστώς ανωνυμίας αξιωματούχος της Μοσάντ στην Haaretz που αναδεικνύει εμφατικά ότι οι Ισραηλινοί κατάσκοποι έριξαν το Ιράν από μέσα.

Πολύ σπάνια άλλο κράτος έχει πετύχει σε τόσο μεγάλο βαθμό να διεισδύσει με «κυψέλες» στρατολογημένων πρακτόρων στο εσωτερικό μιας χώρας, φτάνοντας στο σημείο να γνωρίζει όχι μόνο τους σωματοφύλακες του Χαμενεΐ αλλά και τα προσωπικά τους οχήματα.

Μόνο που για να συμβεί αυτό χρειάστηκε να στηθεί τρεις δεκαετίες πριν μια πολυδαίδαλη επιχείρηση από την Μοσάντ με στόχο να αποκτήσει σταδιακά πρόσβαση όχι μόνο στο βαθύ κράτος του Ιράν, αλλά ακόμη και σε αξιωματούχους υπεράνω κάθε υποψίας.

«Εξήντα δευτερόλεπτα. Αυτός ήταν ο χρόνος που χρειάστηκε για την επιχείρηση κατά του Χαμενεΐ, αλλά ήταν το αποτέλεσμα χρόνων έρευνας», δήλωσε ο πρώην επικεφαλής του τμήματος Αντιτρομοκρατίας της Μοσάντ Οντέντ Αϊλάμ.

Πως οργανώθηκε το απόλυτο χτύπημα

Η εξόντωση ενός Ιρανού προέδρου, επιτελικών στελεχών και αξιωματούχων που θα παρίσταντο σε κάποια σημαντική συνάντηση σχεδιαζόταν μεθοδικά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια από την Μοσάντ.

Ήταν ένα επιχειρησιακό σχέδιο που ειδικά την τελευταία πενταετία περιελάμβανε την συλλογή δεκάδων χιλιάδων πληροφοριών και κινήσεων του Χαμενεΐ, της οικογένειάς του και των σωματοφυλάκων του.

Με την συνδρομή και της CIA η καθημερινότητα του Ιρανού ηγέτη μπήκε στο μικροσκόπιο μετά απο ενδελεχή ανάλυση όλων των δεδομένων που υπέκλεπταν οι Ισραηλινοί καθημερινά.

Σχεδόν το 90% από όλες τις κάμερες κυκλοφορίας στην Τεχεράνη είχαν χακαριστεί και η ζωντανή εικόνα από τους δρόμους της πρωτεύουσας μεταδιδόταν κρυπτογραφημένη σε διακομιστές στο Τελ Αβιδ και το Νότιο Ισραήλ.

Η Μοσάντ εστίασε σε όλους όσους πλαισίωναν κάθε μέρα τον Χαμενεΐ, ειδικά στους άνδρες της ασφάλειάς του, οι οποίοι «πιάστηκαν» από μια συγκεκριμένη κάμερα κυκλοφορίας που εστίαζε στον χώρο που πάρκαραν καθημερινά τα προσωπικά τους αυτοκίνητα.

Πολύ γρήγορα τα πρόσωπά τους μαζί με αυτά άλλων συναδέλφων τους που φύλαγαν στρατηγούς και ταξίαρχους των Φρουρών της Επανάστασης δόθηκαν και σε στρατολογημένους ντόπιους πράκτορες, οι οποίοι είχαν εκπαιδευτεί όχι μόνο στην κατασκοπεία αλλά και σε νέες τεχνολογίες παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων.

Η καθημερινή ρουτίνα των σωματοφυλάκων, τα ρεπό τους, τα σπίτια που έμεναν καθώς και ποιον αξιωματούχο τους ανέθεταν να προστατεύουν έγιναν όλα «κτήμα» του Ινστιτούτου, όπως αποκαλείται η Μοσάντ.

Όμως την γενική εποπτεία αυτής της παρακολούθησης είχε μια από τις πιο μυστικές μονάδες του Ισραηλινού στρατού, η περίφημη Μονάδα 8200, την οποία ανέφεραν εκτεταμένα πάρα πολλά διεθνή ΜΜΕ μετά την εκτέλεση του Αλί Χαμενεΐ.

Τα «φαντάσματα» που είναι τα «μάτια του Ισραήλ»

Το Ισραήλ αρνήθηκε να τοποθετηθεί επίσημα στο αν συμμετείχε η Unit 8200 στην επιχείρηση εξόντωσης του Ιρανού προέδρου και των επιτελών του, αλλά δεν προέβη σε καμία διάψευση του ρεπορτάζ που δημοσίευσαν οι Financial Times το οποίο αναπαράχθηκε παντού.

Είναι τέτοια η μυστικότητα γύρω από την συγκεκριμένη μονάδα, που οι διοικητές της γίνονται γνωστοί, μόνο όταν αποχωρούν από αυτήν ενώ οι διάδοχοί τους αναφέρονται μόνο με ένα γράμμα του ονόματός τους.

Ο ταξίαρχος «Α.» ανέλαβε την διοίκηση τον Νοέμβριο του 2024 και διαδέχθηκε τον Γιόσι Σαριέλ, ο οποίος παραιτήθηκε μετά την επίθεση και το μακελειό που προκάλεσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, σκοτώνοντας συλλήβδην νέους και ολόκληρες οικογένειες σε Κιμπούτς.

Μέχρι την επιδρομή, η μονάδα συγκέντρωνε καθημερινά επί χρόνια έναν τεράστιο όγκο σκόρπιων πληροφοριών από πράκτορες, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, βίντεο από κάμερες και στοχευμένες υποκλοπές από το Ιράν.

Συνέχισε να το πράττει κάτω από άκρα μυστικότητα και τους τελευταίους μήνες τα στοιχεία που παρείχε ήταν τέτοια που οι Ισραηλινοί σε συνεργασία με τους Αμερικανούς, έκαναν ακόμη και «πρόβες» του χτυπήματος.

Οι Financial Times στο ρεπορτάζ τους ανέφεραν και άλλο ένα επίτευγμα της Unit 8200, την «ανάλυση κοινωνικών δικτύων» μια εκτεταμένη μαθηματική επεξεργασία δισεκατομμυρίων δεδομένων για να ανακαλύψουν νέους στόχους, κέντρα εξουσίας, διαπροσωπικές σχέσεις πιθανών στόχων κ.α.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ υπήρξε αγαστή συνεργασία της Μοσάντ με την διαβόητη Μονάδα 8200-την έχουν αποκαλέσει «τα μάτια του Ισραήλ»-η οποία έχει χρησιμοποιήσει ακόμη και την τεχνητή νοημοσύνη σύμφωνα με το Reuters για να επιλέξει στόχους στην Γάζα.

Ο βομβαρδισμός στο κτηριακό συγκρότημα της Τεχεράνης στην οδό Παστέρ, απέδειξε ότι οι Ισραηλινοί όταν θέλουν κάτι πολύ, θα το πετύχουν επιστρατεύοντας απίστευτες τεχνικές κατασκοπείας και παρακολούθησης.

Μετά έρχεται το χτύπημα.

Το ψεύτικο Σαμπάτ, τα εμφυτεύματα και τα μικροτσίπ

Όσο περνούν οι μέρες οι εντυπωσιακές λεπτομέρειες που έρχονται στο φως επιβεβαιώνουν την απόλυτη διείσδυση της Μοσάντ βαθιά μέσα στο Ιράν εδώ δεκαετίες αλλά και την στρατηγική της παραπλάνησης που ακολούθησε η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, ώστε να μην υποψιαστούν τίποτε οι στόχοι της.

Την Παρασκευή πριν από το χτύπημα στήθηκε ένα σχέδιο το οποίο περιελάμβανε την αποχώρηση της ηγεσίας και στελεχών των IDF από την βάση τους για να γιορτάσουν το Σαμπάτ.

Πρόκειται για την εβδομαδιαία ημέρα ανάπαυσης που ξεκινάει με την δύση του ηλίου την Παρασκευή, οπότε και ξεκίνησε αυτό το παραπλανητικό Σαμπάτ.

Η Μοσάντ φρόντισε να δημοσιοποιηθούν φωτογραφίες που έδειχναν στρατηγούς, ταξίαρχους και αξιωματούχους των Ενόπλων Δυνάμεων να φεύγουν για τα σπίτια τους.

Επέστρεψαν όλοι λίγες ώρες αργότερα, κάποιοι ακόμη και μεταμφιεσμένοι, ώστε να μην αναγνωριστούν για να ξεκινήσει η επιχείρηση.

Μια επιχείρηση, λεπτομέρειες της οποίας έρχονται καθημερινά στο φως κάποιες εκ των οποίων δεν επιβεβαιώνονται ούτε υπό το καθεστώς ανωνυμίας από στελέχη της Μοσάντ και παραπέμπουν περισσότερο σε θεωρίες συνωμοσίας.

Σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Ισραηλινοί πράκτορες κατάφεραν να βάλουν μικροσκοπικές συσκευές εντοπισμού μέσα σε οδοντικά εμφυτεύματα υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων.

Άλλοι χρήστες υποστηρίζουν ότι γιατροί τοποθέτησαν κατά την διάρκεια εξετάσεων αδιόρατα μικροτσίπ μέσα στον οργανισμό στρατηγών και στελεχών της κυβέρνησης.

Κάτι που σύμφωνα με αξιωματούχους μυστικών υπηρεσιών είναι δύσκολο να μην γίνει αντιληπτό μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ και εδώ δεν υπάρχει καμία παραδοχή από τους Ισραηλινούς.

Η «λεγεώνα» των πρακτόρων και οι ντόπιοι

Στα αποκαλυπτήρια που ακολούθησαν μετά την εξόντωση του Χαμενεΐ και των επιτελικών του στελεχών έγινε γνωστό ότι εδώ και χρόνια η Μοσάντ έστησε μια «λεγεώνα» πρακτόρων μέσα στο αχανές Ιράν.

Η ιδέα χρεώνεται στον νυν διοικητή της Ντέιβιντ Μπαρνέα και πρόκειται για ένα ειδικό τμήμα που στην περίπτωση του Ιράν, αποτελείται από Αφγανούς πρόσφυγες.

Η Μοσάντ προσέγγισε πριν από πέντε χρόνια χιλιάδες τέτοιους ανθρώπους που ζούσαν στα όρια της εξαθλίωσης, προσφέροντάς τους ένα ποσό της τάξεως των διακοσίων δολαρίων το μήνα και τους ζήτησε δύο απλά πράγματα.

Να εντοπίσουν τις κατοικίες υψηλόβαθμων στρατιωτικών και επιστημόνων που δούλευαν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο οι Ισραηλινοί θεωρούσαν την μεγαλύτερη απειλή.

Οι Αφγανοί «λεγεωνάριοι» με μια ελάχιστη εκπαίδευση αποδείχτηκαν εξαιρετική επιλογή, αφού σταδιακά εκτός από οδό, όροφο και αριθμό διαμερίσματος έδωσαν στους Ισραηλινούς ακόμη και τους αριθμούς τηλεφώνων των υποψήφιων στόχων τους.

Η Μοσάντ στρατολόγησε και πάρα πολλούς Ιρανούς, βρίσκοντας χιλιάδες υποψήφιους που μισούσαν το θεοκρατικό καθεστώς των Μουλάδων και αποδείχτηκαν ικανότατοι πληροφοριοδότες σε παράτολμες επιχειρήσεις των πρακτόρων της Μοσάντ, που γιγάντωσαν ακόμη πιο πολύ την φήμη της.

O Σαρόν και τα πρώτα σαμποτάζ

Παρά το γεγονός ότι η Μοσάντ ασχολιόταν πολύ πιο εντατικά με το Ιράν μετά την πτώση του Σάχη, οι επιχειρήσεις και η δράση της ήταν σχετικά περιορισμένες.

Αυτό άλλαξε όταν οι μουλάδες έβαλαν ξανά μπροστά το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας το οποίο είχε ατονήσει μετά την επικράτηση του Χομεϊνί, ο οποίος το αποστρεφόταν.

Το 1995 οι Ισραηλινοί κατάσκοποι μαθαίνουν ότι το Ιράν τρέχει δύο πυρηνικά προγράμματα, ένα φανερό που αφορούσε την ενέργεια της χώρας και ένα κρυφό, που αφορούσε την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Ήταν όμως ο πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν που το 2001 σε μια συνάντηση με τον διοικητή της Μοσάντ Εφραίμ Χαλεβί του είπε ότι «αυτό που χρειάζομαι είναι το Ιράν».

Έκτοτε το Ινστιτούτο είχε ως στοχοπροσήλωση να «τρέχει» ένα διαρκές σαμποτάζ στο πυρηνικό όραμα της Τεχεράνης με επιχειρήσεις δολιοφθοράς, δημιουργία συνεχών προβλημάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού και φυσικά εξοντώνοντας τους κορυφαίους πυρηνικούς επιστήμονες του Ιράν.

Το 2006 θα αποδειχτεί μια δύσκολη χρονιά για τους Ιρανούς αφού η Μοσάντ στήνει μια επιχείρηση με εταιρίες-βιτρίνες και διεθνή δίκτυα λαθρεμπορίου.

Μέσω αυτών προμηθεύει τα πυρηνικά εργοστάσια των Μουλάδων με ελαττωματικά εξαρτήματα, σωλήνες, μονωτικά υλικά και βαλβίδες που εκ πρώτης όψεως είναι άψογα και λειτουργικά.

Στην πραγματικότητα είχαν σχεδιαστεί για να είναι δυσλειτουργικά και να σπάνε ή να χαλάνε μετά από κάποιες μέρες λειτουργίας, κάτι που προκάλεσε χάος στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Βασικά εργοστάσια στη Νατάνζ και το Ισφαχάν υπέστησαν ζημιές ενώ σημειώθηκαν ακόμη και εκρήξεις τις οποίες οι Ιρανοί δικαιολόγησαν ως «τεχνικές δυσκολίες»-το πρόγραμμα πήγε πίσω ακόμη και για χρόνια σε κάποια εργοστάσια-την ίδια στιγμή που στα κεντρικά της Μοσάντ είχε στηθεί ένα μικρό πάρτι.

Η συνέχεια ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή…

Η αρχή των εκτελέσεων

Το 2007 ήταν η χρονιά που τα «γεράκια» της Μοσάντ ξεκίνησαν να εκτελούν τους Ιρανούς επιστήμονες που «έτρεχαν» το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Μέχρι τώρα δεκαοχτώ κορυφαία ονόματα είναι επίσημα καταγεγραμμένοι ως νεκροί από επιθέσεις διαφόρων τύπων-από δηλητηρίαση με ραδιενεργό υλικό, παγιδευμένα οχήματα και εκτελέσεις μέχρι αεροπορικούς βομβαρδισμούς-τις οποίες ανέλαβε να φέρει εις πέρας η διαβόητη μυστική υπηρεσία του Ισραήλ.

Μικρότερης εμβέλειας τεχνικοί διευθυντές που συνδέονταν με ευαίσθητα πυρηνικά έργα σκοτώθηκαν μεταξύ 2006-2007 σε αεροπορικά δυστυχήματα με αεροσκάφη που ανήκαν στους Φρουρούς της Επανάστασης, τα οποία χαρακτηρίστηκαν «παράξενα».

Ως επίσημη αιτία των πτώσεων δόθηκε η μηχανική βλάβη αλλά αξιωματούχοι δυτικών μυστικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ισραηλινό ερευνητή-δημοσιογράφο Ρόνεν Μπέργκμαν αναρωτήθηκαν αν υπήρχε κάτι άλλο.

Δεν προέκυψαν ποτέ αποδείξεις και οι Ισραηλινοί δεν σχολίασαν ποτέ αυτά τα «δυστυχήματα» που παρέπεμπαν στην υπογραφή της Μοσάντ: εύλογη άρνηση τυλιγμένη σε τέλειο συγχρονισμό.

Το πρώτο ουσιαστικά μεγάλο όνομα επιστήμονα στον κατάλογο της Μοσάντ ήταν το ανερχόμενο αστέρι στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο Αρντεσίρ Χοσσεϊνπούρ που εργαζόταν στις εγκαταστάσεις μετατροπής ουρανίου στο Ισφαχάν.

Βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, η επίσημη αιτία του θανάτου του αποδόθηκε σε διαρροή αερίου και η είδηση προκάλεσε αναταραχή σε όλους τους παγκόσμιους κύκλους των μυστικών υπηρεσιών.

Παρότι η Ιεροσουλήμ παρέμεινε «σιωπηλή» ο Μπέργκμαν επισήμανε ότι «αμέσως κυκλοφόρησαν φήμες ότι είχε εξαλειφθεί από πράκτορες της Μοσάντ».

Το χτύπημα που ελάχιστοι θα τολμούσαν

Ειπώθηκαν και γράφτηκαν πάρα πολλά για την δολοφονία του κορυφαίου Ιρανού επιστήμονα Μοχσέν Φαχριζαντέχ στις 27 Νοεμβρίου του 2020 σε μια εκτέλεση που έφερε την σφραγίδα των Ισραηλινών Μυστικών Υπηρεσιών.

Η χρήση τηλεχειριζόμενου πολυβόλου από χιλιάδες μέτρα απόσταση σόκαρε αρχικά την υφήλιο και κάποιοι την υποστηρίζουν ακόμη και σήμερα.

Σύμφωνα όμως με πρώην στελέχη της CIA,της MI6 αλλά και της Ρωσικής FSB όπως προέκυψε από πληροφορίες και δημοσιεύματα η θεωρία του αυτόματου τηλεχειριζόμενου όπλου και του μοναχικού εκτελεστή που πάτησε το κουμπί από πολύ μακριά δεν ευσταθεί.

Ήταν πολύ βολικό όμως για τους Ιρανούς, οι οποίοι δεν ήθελαν να παραδεχτούν ότι πάνω από πενήντα πράκτορες της Μοσάντ που εισήλθαν στο Ιράν ενεπλάκησαν στην δολοφονία του Φαχριζαντέχ.

Ο Μαρκ Πολυμερόπουλος πρώην επικεφαλής των απόρρητων επιχειρήσεων της CIA σε Ευρώπη και Ασία επισήμανε τότε στο thetimes|-.gr: «Μια επιχείρηση τέτοιου μεγέθους και σύλληψης χρειάζεται μήνες ή και χρόνια για να σχεδιαστεί και να εκτελεστεί. Δεν είναι μια αποστολή που μπορεί να γίνει με το πάτημα ενός διακόπτη».

«Πιστεύω» κατέληγε τότε ο Πολυμερόπουλος «ότι η εκτέλεση του Φαχριζαντέχ περιελάμβανε μια πλειάδα πρακτόρων επί Ιρανικού εδάφους. Υπήρξε σίγουρα ιδιαίτερη εκπαίδευση και ένα τέτοιο επίπεδο πολυπλοκότητας στην εκτέλεσή της που λίγες μυστικές υπηρεσίες μπορούν να φέρουν εις πέρας».

H εκτέλεση του αιώνα στην καρδιά του Ιράν

Στην περίπτωση του Ιρανού επιστήμονα τουλάχιστον δώδεκα πράκτορες της Κιντόν η οποία στο σύνολό της αριθμεί περί τα 75 άτομα, όλα με προϋπηρεσία στους Σαγιερέτ Ματκάλ, την πιο επίλεκτη στρατιωτική μονάδα του Ισραήλ, έλαβαν μέρος στην εκτέλεση του, ενώ άλλοι είχαν καθαρά υποστηρικτικό ρόλο.

Σύμφωνα με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας είχαν «προβάρει» την επιχείρηση για τον Φαχριζαντέχ πάνω από έξι μήνες στην έρημο της Νεγκέβ, όπου η Μοσάντ έχει στήσει ολόκληρη πόλη και δρόμους για εξάσκηση σε επιχειρήσεις τέτοιας δυσκολίας.

Όσο για το περίφημο τηλεχειριζόμενο όπλο που επικαλούνται οι Ιρανοί μπορεί να υπήρχε, όχι όμως για να βάλλει κατά του πυρηνικού επιστήμονα αλλά για να προκαλέσει την απαραίτητη σύγχυση και τον τρόμο στους φρουρούς του.

Στην ομάδα φέρεται να υπήρχαν τουλάχιστον δύο ελεύθεροι σκοπευτές ακροβολισμένοι ένθεν κι ένθεν, ώστε να παρέχουν κάλυψη στους υπόλοιπους που επιτέθηκαν στα δύο οχήματα.

Ο Φαχριζαντέχ εκτελέσθηκε με σφαίρες στο κεφάλι από τον αρχηγό της ομάδας, ενώ οι εκτελεστές της Κιντόν δεν πείραξαν την σύζυγό του.

Κανείς από τους Ισραηλινούς δεν έπαθε τίποτε και έφυγαν ανατινάζοντας το περίφημο πλέον φορτηγάκι που επικαλούνται οι Ιρανοί, σε αυτό που χαρακτηρίστηκε από πολλά στελέχη μυστικών υπηρεσιών ως η «εκτέλεση του αιώνα».

Οι «κλέφτες» της Μοσάντ

Τρία χρόνια πριν, στο αρχηγείο της Μοσάντ, ο τότε διοικητής της υπηρεσίας Γιόσι Κοέν ήξερε ότι οι Ιρανοί είχαν μεταφέρει σε 32 ογκώδη χρηματοκιβώτια, χιλιάδες έγγραφα, ντοκουμέντα και ηλεκτρονικά αρχεία που αφορούσαν αποκλειστικά την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Μέσω ενός κυκλώματος στρατολογημένων πρακτόρων που δούλευαν σε κυβερνητικές θέσεις και τηλεφωνικές υποκλοπές, οι Ισραηλινοί έμαθαν ότι ο τότε υπουργός ενέργειας Ρεζά Αρντακανιάν και ο επικεφαλής του πυρηνικού προγράμματος Μοχσέν Φαχριζαντέχ επέλεξαν μια αποθήκη στην βιομηχανική ζώνη της Τεχεράνης για να κρύψουν τα έγγραφα.

Μια γυναίκα πράκτορας που μιλούσε τέλεια τα Φαρσί, έφτασε στην πρωτεύουσα του Ιράν και την επόμενη μέρα ξεκίνησε μαζί με έναν άνδρα συνοδό για μια αναγνωριστική αποστολή στην περιοχή Σοραμπάντ, όπου βρισκόταν η συγκεκριμένη αποθήκη.

Αυτό που διαπίστωσε ήταν ότι το βράδυ και για αρκετές ώρες το κτήριο δεν φυλασσόταν, επειδή οι Ιρανοί δεν ήθελαν να τραβήξουν την προσοχή, κάτι που αποδείχτηκε ιδανικός παράγοντας για την επιχείρηση που σχεδιαζόταν.

Μετά από εντατικές πρόβες-οι Ισραηλινοί έστησαν αντίγραφο της αποθήκης, βρήκαν τα ίδια ακριβώς χρηματοκιβώτια και τα έστησαν στην ίδια διάταξη-η επιχείρηση έλαβε χώρα στις 31 Ιανουαρίου του 2018.

Είκοσι τέσσερις πράκτορες πήραν μέρος και ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα μπλόκαραν με ειδική συσκευή τον συναγερμό και διέρρηξαν τις ατσάλινες πόρτες της αποθήκης.

Λόγω του περιορισμένου χρόνου άνοιξαν τα έξι από τα τα τριάντα δύο χρηματοκιβώτια, τα οποία περιείχαν τα πιο σημαντικά έγγραφα και ντοκουμέντα.

Μέσα σε εξήμιση ώρες οι πράκτορες βρήκαν 50.000 έγγραφα και 55.000 σελίδες αποθηκευμένες σε 183 CD-rom, τα οποία φόρτωσαν σε ένα φορτηγό, το οποίο αναχώρησε.

Όταν η πρωινή βάρδια βρήκε την αποθήκη ανοιχτή, σήμανε συναγερμός, αλλά οι Ισραηλινοί είχαν αναχωρήσει με την πολύτιμη λεία τους, η οποία μέσω Αζερμπαϊτζάν κατέληξε στο Ισραήλ.

Ο Κοέν φρόντισε μετά την αναχώρηση του φορτηγού να κυκλοφορούν στους δρόμους της Τεχεράνης ακριβώς ίδια οχήματα που έπαιρναν διαφορετικές κατευθύνσεις για διάφορες περιοχές της χώρας.

Το απίστευτο είναι ότι κατά την διάρκεια της επιχείρησης ένας μεγάλος όγκος πληροφοριών μεταφέρθηκε ηλεκτρονικά στο αρχηγείο της Μοσάντ για την περίπτωση που κάτι στράβωνε.

Η κλοπή του πυρηνικού αρχείου χώρας κατέρριψε άμεσα τους ισχυρισμούς των μουλάδων ότι το πρόγραμμά τους ήταν μόνο για να ενισχύσουν ενεργειακά την χώρα και όχι για να κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα.

Όπως έγινε γνωστό αργότερα ο κύριος λόγος που η Μοσάντ ήθελε να έχει τις σελίδες και τα ντοκουμέντα σε φυσική μορφή, ήταν για την περίπτωση που το Ιράν θα ανακοίνωνε ότι οι κλέφτες απέσπασαν πλαστά έγγραφα.

Κάτι που δεν έγινε ποτέ.