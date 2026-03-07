Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Saturday, March 7
    Ρόδος:-Στους-εορτασμούς-για-την-επέτειο-της-Ενσωμάτωσης-των-Δωδεκανήσων-ο-Γεραπετρίτης
    Ρόδος: Στους εορτασμούς για την επέτειο της Ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων ο Γεραπετρίτης

    Ρόδος: Στους εορτασμούς για την επέτειο της Ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων ο Γεραπετρίτης

    Πολιτική 1 Min Read

    Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται από σήμερα στη Ρόδο ως ο κεντρικός ομιλητής στην ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο «Θάλασσα Μνήμης – Γη Ελληνική – Τα Δωδεκάνησα στην αγκαλιά της Ελλάδας».

    Την εκδήλωση διοργανώνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τιμώντας τη μνήμη και τους αγώνες της Δωδεκανήσου, η οποία συμπληρώνει αύριο τα 78 χρόνια από την Ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα, στις 7 Μαρτίου 1948.

    Ο κ. Γεραπετρίτης, συναντήθηκε πριν από λίγο με τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος Γιώργο Χατζημάρκο.

    Αύριο, 7 Μαρτίου, θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση στη μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση που θα γίνει στην πρωτεύουσα των Δωδεκανήσων, τη Ρόδο.

    Φωτ.: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading