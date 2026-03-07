Σε-εκδήλωση-του-ΓΕΕΘΑ-για-την-Ημέρα-της-Γυναίκας-βρέθηκε-ο-Ν.-Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας παρευρέθη σήμερα στην εκδήλωση για την Ημέρα της Γυναίκας, που διοργάνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής ‘Αμυνας στο αμφιθέατρο «Επισμηναγός (Ι) Δημ. Καμπέρος».

Παρόντες ήταν επίσης ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας Αντώνιος Οικονόμου, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης καθώς επίσης και γυναίκες που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις ως αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, καθώς και αντιπροσωπείες σπουδαστριών στις Στρατιωτικές Σχολές.

Για τον πολυδιάστατο ρόλο της γυναίκας στην οικογένεια, την τέχνη, τον πολιτισμό και κάθε άλλη κοινωνική δραστηριότητα μίλησε η ηθοποιός Κατερίνα Διδασκάλου.

Αναφερόμενος στην προσήλωση «της ισότιμης συμμετοχής της γυναίκας στις Ένοπλες Δυνάμεις» και ειδικότερα στο κομμάτι της «Ατζέντας 2030», που αφορά τη στρατιωτική οικογένεια, ο υπουργός ανέφερε ότι «οικογένεια χωρίς γυναίκα δεν υφίσταται ούτε ως σύλληψη».

«Τις οικογένειες, τις κρατούν οι γυναίκες. Αυτή είναι η αλήθεια και το ξέρουμε όλοι μας» υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στο στεγαστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων που προχωρά βάσει χρονοδιαγράμματος, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε: «Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε στα νησιά 459 κατοικίες. Συν αυτές που χτίζουμε στη Θράκη. Αυτά είναι μέχρι το τέλος του ’26. Το συνολικό πρόγραμμα είναι άνω των 10.000 καινούριων κατοικιών, άνω των 7.000 κατοικιών οι οποίες θα εκσυγχρονιστούν».

Εξήγησε ότι στόχος είναι η συνολική κάλυψη των αναγκών του προσωπικού «όπως αυτή έχει μελετηθεί από τα Επιτελεία» ενώ μιλώντας για τις μαιευτικές κλινικές, είπε ότι θα λειτουργήσουν δύο «μία στην Αθήνα, μία στη Θεσσαλονίκη».

«Ισχυριζόμαστε ότι ενισχύουμε την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Ενισχύουμε τη γεννητικότητα στην ελληνική οικογένεια. Δεν είχαμε μία μαιευτική κλινική για να μπορέσουμε έμπρακτα να στηρίξουμε την γυναίκα – μέλος της στρατιωτικής οικογένειας, συν τη γυναίκα της στρατιωτικής οικογένειας, στη μεγάλη προσπάθεια, την ιερή προσπάθεια για τη χώρα, να κάνει παιδιά. Εάν συνεχίσουμε με αυτή την πληθυσμιακή καμπύλη, ο Ελληνισμός έχει ένα τεράστιο πρόβλημα» ανέλυσε ο κ. Δένδιας.

Για τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κ. Δένδιας είπε ότι «δεν περνάμε εύκολες μέρες, η ανθρωπότητα δεν περνάει εύκολες μέρες, η περιοχή μας δεν περνάει εύκολες μέρες. Η μόνη ανακούφιση που ειλικρινά νιώθουμε, είναι ότι τουλάχιστον όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, είχαμε δει σωστά. Είχαμε διαβάσει τους καιρούς που έρχονται με ευκρίνεια. Δεν είναι πάντοτε εύκολο» επισήμανε.

«Όλες οι συζητήσεις για την δημιουργία αντιπυραυλικού αντί-drone θόλου, την επαύξηση των δυνατοτήτων μας στην καινοτομία, στις νέες δυνατότητες, ήταν ορθές επιλογές. Αποδεικνύεται σήμερα με τον πιο πανηγυρικό τρόπο» ανέφερε. «Ελπίζω όμως ότι σε αυτό το δυσοίωνο, δυστοπικό και επικίνδυνο περιβάλλον, η σημερινή μέρα, αλλά κυρίως η παρουσία της γυναίκας όπως πάντα, όπως και το λουλούδι, να ομορφαίνει τη ζωή μας» κατέληξε.

Στην ομιλία του, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας σημείωσε: «Σήμερα, τιμούμε την γυναίκα ως μητέρα, σύζυγο και εργαζόμενη, καθώς και την ανεκτίμητη προσφορά και τη συμβολή της στην επιστήμη, στον πολιτισμό, στην οικονομία, στην οικογένεια και στην κοινωνία γενικότερα».

«Δεν νομίζω ότι περιμένατε εμένα για να τονίσω πόσο απαραίτητη είναι η παρουσία των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε ένα ανδροκεντρικό περιβάλλον, είτε ως στρατιωτικό, είτε ως πολιτικό προσωπικό, ενισχύοντας το ομαδικό πνεύμα, την εμπιστοσύνη, την αποφασιστικότητα, αποδεικνύοντας την ικανότητά τους να επιτυγχάνουν την αποτελεσματική επικοινωνία για την επίτευξη των τιθέμενων στόχων. Η κάθε μία με το μοναδικό της τρόπο επιβεβαιώνει τον επαγγελματισμό της, την αξία και το αίσθημα καθήκοντος, χωρίς να υπολείπεται έναντι των αντρών στελεχών» εξήγησε. «Και βέβαια ό,τι και να λέμε η γυναικεία φροντίδα στον άρρωστο, στον νοσηλευόμενο, στο στέλεχος που κάτι χρειάζεται, είναι καθοριστική, αλλά να μην κρυβόμαστε είναι μοναδική. Συναντάμε πλέον γυναίκες και σε καίριες θέσεις, με ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις και κινδύνους, όπως αλεξιπτωτίστριες, καταδρομείς, πληρώματα των αρμάτων μάχης, στα πολεμικά μας πλοία, στα πιλοτήρια των ελικοπτέρων και των μαχητικών αεροσκαφών. Επίσης, υπάρχουν γυναίκες μόνιμες πολιτικοί υπάλληλοι, οι οποίες κατέχουν σοβαρές θέσεις ευθύνης επιπέδου διεύθυνσης, υποδιεύθυνσης και τμήματος. Όσο γι’ αυτό, έχω γνώση από πρώτο χέρι. Αξίζει να σημειωθεί, λοιπόν, ότι επί του πεδίου, γυναίκες και άνδρες συνεργάζονται με σεβασμό υπηρετώντας έναν κοινό σκοπό, με αίσθημα ευθύνης, πειθαρχίας και αφοσίωσης απέναντι στην πατρίδα, καθώς οι προκλήσεις είναι πολλές» ανέλυσε.

«Σήμερα, με αυτή την εκδήλωση, αποδεικνύεται έμπρακτα ότι η Άμυνα της χώρας μας τιμά τα στελέχη της, άντρες και γυναίκες, καθώς ανεξαρτήτως φύλου, όλοι υπηρετούν με αυταπάρνηση, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα» τόνισε.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν βραβεία σε γυναίκες από το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων για τη διάκρισή τους στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης και της συμβολής τους στην εκπλήρωση της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επίσης, βραβεύθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenica Cosmetics Α.Ε., Γεώργιος Φραγκογιάννης, για τη δωρεά καλλυντικών προς τις γυναίκες που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

